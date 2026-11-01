Ít ai ngờ Vương hậu Camilla từng diện váy giống hệt phong cách "trả thù" của Công nương Diana khi xuất hiện bên Vua Charles

Nhắc đến những khoảnh khắc thời trang đáng nhớ nhất của Hoàng gia Anh, khó có thể bỏ qua chiếc váy đen được mệnh danh là revenge dress (váy trả thù) của Công nương Diana. Bộ trang phục trở thành biểu tượng khi bà xuất hiện tại một sự kiện ở London đúng vào ngày Thân vương Charles, nay là Vua Charles III, công khai thừa nhận chuyện ngoại tình.

Tuy nhiên, điều ít người để ý là chỉ một năm sau, Camilla Parker Bowles, người phụ nữ có quan hệ tình cảm với Charles trong cuộc hôn nhân của ông và Diana, cũng xuất hiện trong một thiết kế màu đen với nhiều chi tiết tương đồng. Những bức ảnh cũ của Camilla tại khách sạn The Ritz ở London một lần nữa khiến câu chuyện thời trang này được chú ý.

Bộ váy đen gây chú ý của Camilla tại The Ritz năm 1995

Năm 1995, Camilla Parker Bowles xuất hiện tại một sự kiện ở khách sạn The Ritz, London. Đây là giai đoạn mối quan hệ giữa bà và Thân vương Charles đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Anh.

Trong những bức ảnh được chụp hôm đó, Camilla mặc một bộ váy dạ hội màu đen với thiết kế trễ vai, để lộ phần cổ và xương quai xanh. Bộ trang phục được kết hợp cùng tất đen mỏng, giày cao gót và một chiếc vòng cổ ngọc trai nổi bật.

Theo những thông tin được đăng tải về trang phục này, chiếc váy có phần thân trên bằng nhung đen, kết hợp chân váy dài với họa tiết chấm bi chìm. Thiết kế được cho là của Rosalind Klein.

Đáng chú ý, Camilla lựa chọn một chiếc vòng cổ ngọc trai nhiều tầng với viên đá màu xanh lớn ở chính giữa. Tổng thể tạo nên vẻ ngoài khác biệt so với phong cách trang phục kín đáo, giản dị mà công chúng thường thấy ở bà.

Dù vậy, điều khiến bộ váy trở nên đặc biệt không nằm ở mức độ cầu kỳ mà ở sự tương đồng với bộ trang phục Công nương Diana từng mặc một năm trước. Từ màu đen, thiết kế để lộ vai đến cách phối vòng cổ ngọc trai nổi bật, hai bộ trang phục có những điểm chung dễ nhận thấy khi đặt cạnh nhau.

Một năm trước, Công nương Diana đã tạo nên khoảnh khắc thời trang lịch sử

Ngày 29/6/1994, Công nương Diana tham dự một sự kiện gây quỹ tại Serpentine Gallery ở London.

Bà lựa chọn chiếc váy đen của nhà thiết kế Christina Stambolian với phần vai trần, cổ khoét sâu và chiều dài trên đầu gối. Diana kết hợp bộ váy cùng giày cao gót, tất đen mỏng và chiếc vòng cổ ngọc trai đính đá sapphire nổi tiếng.

Sự xuất hiện ấy ngay lập tức gây chú ý bởi thiết kế táo bạo hơn nhiều so với những trang phục công chúng thường thấy ở một thành viên Hoàng gia Anh. Nhưng điều khiến chiếc váy đi vào lịch sử còn nằm ở thời điểm Diana lựa chọn mặc nó.

Cùng ngày, một cuộc phỏng vấn truyền hình của Thân vương Charles được phát sóng. Trong chương trình, ông thừa nhận từng không chung thủy trong cuộc hôn nhân với Diana sau khi mối quan hệ vợ chồng đã đổ vỡ.

Thay vì tránh xuất hiện trước công chúng, Diana vẫn tham dự sự kiện trong bộ váy đen nổi bật. Truyền thông sau đó gọi thiết kế này là revenge dress, xem đó như một tuyên ngôn về sự tự tin và quyền làm chủ hình ảnh của bà.

Chiếc váy không chỉ trở thành dấu mốc trong phong cách của Công nương Diana mà còn được nhắc đến như một trong những khoảnh khắc thời trang nổi tiếng nhất của thế kỷ XX.

Camilla có thực sự muốn tái hiện phong cách của Diana?

Khi nhìn lại những bức ảnh năm 1995, không khó hiểu vì sao trang phục của Camilla thường được đặt cạnh chiếc váy trả thù của Diana.

Cả hai đều lựa chọn màu đen, thiết kế để lộ vai và vòng cổ ngọc trai có điểm nhấn màu xanh. Đặc biệt, hai lần xuất hiện chỉ cách nhau khoảng một năm và diễn ra trong giai đoạn đời sống tình cảm của Thân vương Charles trở thành tâm điểm dư luận.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa sự tương đồng về phong cách và việc cố ý sao chép.

Không có bằng chứng xác thực cho thấy Camilla lựa chọn bộ váy năm 1995 nhằm bắt chước hoặc gửi thông điệp đáp trả Công nương Diana. Đây chủ yếu là cách truyền thông và những người quan tâm đến thời trang hoàng gia liên hệ hai bộ trang phục với nhau.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở hoàn cảnh xuất hiện.

Diana mặc chiếc váy của Christina Stambolian vào đúng ngày Charles công khai thừa nhận chuyện ngoại tình. Chính sự trùng hợp về thời điểm đã khiến trang phục của bà mang ý nghĩa biểu tượng.

Trong khi đó, Camilla diện bộ váy đen tại một sự kiện riêng tư ở The Ritz. Cho dù thiết kế có nét tương đồng, không thể mặc nhiên khẳng định hai người có cùng mục đích khi lựa chọn trang phục.

Nhiều năm sau, Vua Charles và Camilla kết hôn vào năm 2005. Đến năm 2022, khi Charles lên ngôi, bà trở thành Vương hậu.

Ở thời điểm hiện tại, phong cách của Vương hậu Camilla cũng đã thay đổi đáng kể. Bà thường lựa chọn những thiết kế có phom dáng đứng, màu sắc nhã nhặn và trang sức phù hợp với các hoạt động hoàng gia.

Nhìn lại những bức ảnh cũ, câu chuyện về hai bộ váy đen cho thấy thời trang trong Hoàng gia Anh đôi khi mang sức nặng vượt xa giá trị của một món đồ. Cùng là trang phục trễ vai, vòng cổ ngọc trai và giày cao gót, nhưng bối cảnh xuất hiện đã khiến mỗi bộ váy được công chúng ghi nhớ theo một cách hoàn toàn khác nhau.

Đối với Công nương Diana, đó là một biểu tượng thời trang gắn với bước ngoặt cá nhân. Còn với Vương hậu Camilla, bộ váy năm 1995 vẫn là một hình ảnh đáng chú ý trong quá khứ, thường xuyên được nhắc lại mỗi khi công chúng nhìn về mối quan hệ phức tạp giữa ba nhân vật.

Nguồn: HELLO!, Woman & Home, Vogue, Reuters.