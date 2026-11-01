Vương hậu Letizia kín đáo sửa lỗi cho chồng ngay trước truyền thông

Ngày 29/10, Vua Felipe VI và Vương hậu Letizia của Tây Ban Nha đến Bệnh viện Đại học Toledo để thăm hỏi những người bị thương trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra gần thị trấn Urda. Tuy nhiên, khi phát biểu trước truyền thông sau chuyến thăm, nhà vua bất ngờ nhắc sai tên địa điểm xảy ra thảm kịch.

Đáng chú ý, chính Vương hậu Letizia đã nhận ra sai sót và nhắc chồng điều chỉnh. Khoảnh khắc này nhanh chóng được truyền thông quốc tế chú ý. Theo HELLO!, nhà vua sau đó công khai thừa nhận sự nhầm lẫn và ghi nhận lời nhắc của vợ.

Vương hậu Letizia kín đáo sửa lỗi cho chồng ngay trước báo giới

Ngày 28/10, vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc gần Urda, thuộc tỉnh Toledo, đã gây thương vong nghiêm trọng và khiến Tây Ban Nha chìm trong không khí đau buồn. Một ngày sau thảm kịch, Vua Felipe VI và Vương hậu Letizia đến Bệnh viện Đại học Toledo, nơi một số nạn nhân đang được điều trị. Cặp đôi hoàng gia dành hơn một giờ thăm hỏi những người bị thương, đồng thời gặp gỡ đội ngũ y tế đang chăm sóc các nạn nhân.

Sau chuyến thăm, Vua Felipe VI có bài phát biểu trước đông đảo phóng viên tập trung bên ngoài bệnh viện. Nhà vua bày tỏ sự đau buồn trước những mất mát và gửi lời chia sẻ tới gia đình các nạn nhân. Tuy nhiên, trong phần mở đầu, ông đã nhắc đến Adamuz thay vì Urda, nơi xảy ra vụ tai nạn mới nhất.

Adamuz cũng là địa điểm từng xảy ra một thảm kịch đường sắt khác tại Tây Ban Nha vào tháng 1/2026. Sự nhầm lẫn khiến lời phát biểu của nhà vua không chính xác về mặt địa danh. Theo truyền thông Tây Ban Nha, sau khi phát hiện lỗi, Vương hậu Letizia đã nhắc chồng. Vua Felipe VI sau đó sửa lại thông tin và thừa nhận rằng vợ mình đã đúng khi chỉ ra sự nhầm lẫn.

Điều khiến khoảnh khắc này được chú ý là cách Vương hậu Letizia hỗ trợ chồng trong một tình huống nhạy cảm. Bà không làm gián đoạn bài phát biểu bằng một phản ứng lớn mà giúp nhà vua kịp thời đính chính thông tin. Đối với một sự kiện liên quan đến mất mát của nhiều gia đình, việc sử dụng chính xác tên địa điểm xảy ra tai nạn đặc biệt quan trọng.

Vua Felipe VI kêu gọi làm rõ nguyên nhân thảm kịch

Bên cạnh sai sót về địa danh, nội dung chính trong phát biểu của Vua Felipe VI tập trung vào việc chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân và gia đình. Nhà vua bày tỏ lòng biết ơn đối với những lực lượng đã tham gia cứu hộ, tìm kiếm người mất tích, xác định danh tính các nạn nhân và chăm sóc người bị thương.

Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc điều tra đầy đủ để xác định nguyên nhân vụ tai nạn, từ đó đưa ra những biện pháp nhằm ngăn chặn thảm kịch tương tự tái diễn. Vua Felipe VI cho rằng đất nước cần tiếp tục tiến về phía trước nhưng không được quên những người đã thiệt mạng cùng nỗi đau mà gia đình họ đang phải gánh chịu.

Trong suốt chuyến thăm bệnh viện, Vương hậu Letizia luôn đồng hành cùng chồng. Theo các hình ảnh và tường thuật từ truyền thông, bà cũng thể hiện sự xúc động trước những mất mát do vụ tai nạn gây ra. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Tây Ban Nha tiếp tục triển khai các hoạt động cứu hộ, chăm sóc nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ va chạm.

Khoảnh khắc nhỏ cho thấy sự phối hợp giữa Vua Felipe và Vương hậu Letizia

Vua Felipe VI và Vương hậu Letizia thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những hoạt động chính thức của Hoàng gia Tây Ban Nha. Nếu nhà vua đảm nhiệm vai trò phát biểu và đại diện cho hoàng gia trong các sự kiện quan trọng, Vương hậu Letizia cũng có sự hiện diện tích cực trong những hoạt động xã hội và nhân đạo.

Trước khi kết hôn với Vua Felipe VI, bà Letizia từng làm việc trong lĩnh vực báo chí và dẫn chương trình truyền hình. Kinh nghiệm truyền thông giúp bà có sự am hiểu nhất định về môi trường báo chí và những tình huống phát biểu trước công chúng.

Trong sự việc lần này, lời nhắc của Vương hậu Letizia đã giúp chồng sửa lại một thông tin quan trọng ngay tại buổi gặp gỡ báo chí. Dù khoảnh khắc ấy thu hút sự chú ý, trọng tâm của chuyến thăm vẫn là sự chia sẻ của Hoàng gia Tây Ban Nha đối với những gia đình đang chịu ảnh hưởng từ thảm kịch.

Giữa bầu không khí nặng nề, sự phối hợp của Vua Felipe VI và Vương hậu Letizia một lần nữa cho thấy hai người luôn đồng hành trong các nhiệm vụ hoàng gia, kể cả những thời điểm khó khăn.

Nguồn: HELLO!, HOLA!, Canal Sur