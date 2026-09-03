Không chỉ tích cực với các hoạt động về y tế, giáo dục hay môi trường, Vương hậu Mary tiếp tục thể hiện sự quan tâm tới đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội khi tham dự sự kiện thường niên của Hiệp hội Doanh nghiệp Đan Mạch vào chiều 2/9. Sự kiện là dịp để tôn vinh những sáng kiến góp phần giải quyết các thách thức mà Đan Mạch đang đối mặt, đồng thời ghi nhận những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho cộng đồng.

Tại chương trình, Vương hậu Mary đã gặp gỡ đại diện của nhiều doanh nghiệp và trực tiếp tham quan các gian trưng bày giới thiệu những sáng chế, giải pháp công nghệ mới. Các lĩnh vực được giới thiệu khá đa dạng, từ công nghệ lượng tử, công nghệ quốc phòng cho đến công nghệ sinh học - những ngành được đánh giá đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của Đan Mạch.

Sau khi tham quan triển lãm, Vương hậu Mary đã trao Giải thưởng Dansk Erhverv 2026. Năm nay, giải thưởng được trao cho Virksomhedsberedskabet - một tổ chức hoạt động với mục tiêu kết nối nhu cầu của các cơ quan chức năng với nguồn lực từ doanh nghiệp trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc tình huống khẩn cấp trên phạm vi quốc gia.

Giải thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của tổ chức trong việc xây dựng mạng lưới phối hợp giữa khu vực công và khu vực tư nhân, góp phần tăng cường khả năng ứng phó của Đan Mạch trước các tình huống khẩn cấp.

Việc Vương hậu Mary tham dự và trực tiếp trao giải tiếp tục cho thấy bà duy trì vai trò tích cực trong các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp cũng như khuyến khích những sáng kiến mang lại giá trị cho xã hội. Những năm gần đây, bà thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện liên quan đến y tế, giáo dục, bình đẳng giới, phát triển bền vững và đổi mới công nghệ, phản ánh sự quan tâm của Hoàng gia Đan Mạch đối với các vấn đề có tác động lâu dài đến cộng đồng.