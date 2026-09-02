Quyết định đưa gia đình trở lại Anh sau nhiều năm sống ở Mỹ của Vương tử Harry và Meghan Markle tiếp tục tạo nên nhiều cuộc tranh luận. Ngoài những đồn đoán về cuộc sống mới của gia đình Sussex, truyền thông Anh còn đặc biệt quan tâm đến phản ứng của những người sống tại khu vực Cotswolds - nơi được cho là điểm dừng chân mới của cặp đôi. Trong số đó có cả những nhân vật nổi tiếng vốn đã sinh sống nhiều năm tại đây. Tuy nhiên, những phát biểu gần đây cũng phản ánh quan điểm cá nhân của các bình luận viên hoặc hàng xóm, chứ không phải lập trường chính thức của cộng đồng địa phương.

Theo Daily Express, được một số tờ báo Anh dẫn lại, một trong những người hàng xóm nổi tiếng tương lai của vợ chồng Harry là Jeremy Clarkson - người dẫn chương trình truyền hình kiêm nhà báo nổi tiếng, hiện sở hữu trang trại và sinh sống tại vùng Cotswolds. Clarkson vốn nhiều lần công khai chỉ trích Meghan Markle trong quá khứ và từng gây tranh cãi vì những phát ngôn nhắm vào Nữ công tước xứ Sussex.

Theo các bài viết được dẫn lại, Jeremy Clarkson tiếp tục giữ thái độ không mấy thiện cảm khi nhắc đến Meghan, thậm chí sử dụng một biệt danh mang tính châm biếm dành cho cô. Những phát biểu này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên truyền thông Anh, nhất là khi Harry và Meghan được cho là đang chuẩn bị ổn định cuộc sống tại cùng khu vực.

Không chỉ Jeremy Clarkson, nhiều ý kiến từ những người sống tại Cotswolds cũng bày tỏ sự dè dặt trước thông tin gia đình Sussex chuyển đến. Theo nhà bình luận Hoàng gia Kinsey Schofield, khu vực này vốn quen với việc có nhiều người nổi tiếng sinh sống, từ David Beckham đến Ellen DeGeneres, nhưng điều người dân coi trọng nhất là sự yên bình và quyền riêng tư. Chính vì vậy, điều họ lo ngại không phải sự xuất hiện của Harry và Meghan, mà là làn sóng truyền thông luôn đi kèm với cặp đôi.

Một nguồn tin được Page Six dẫn lời cho biết thông điệp mà nhiều cư dân muốn gửi tới Harry khá đơn giản: Hãy để gia đình ổn định cuộc sống trong yên lặng và "đừng mang gánh xiếc (the circus) đến đây". Theo nguồn tin này, người dân địa phương vốn không quá quan tâm đến danh tiếng của các ngôi sao, miễn là họ tôn trọng nhịp sống bình yên của cộng đồng.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Harry và Meghan vừa bắt đầu chương mới tại Anh sau sáu năm sống ở California. Theo nhiều nguồn tin quốc tế, cặp đôi vẫn giữ biệt thự ở Montecito nhưng sẽ sinh sống tại Anh trong một thời gian dài để các con là Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet đi học, đồng thời giúp các bé gần gũi hơn với gia đình bên nội.

Đến nay, Vương tử Harry và Meghan Markle chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về những bình luận từ Jeremy Clarkson hay các ý kiến xoay quanh việc họ trở thành hàng xóm mới tại Cotswolds. Vì vậy, các thông tin hiện chủ yếu phản ánh quan điểm của những người bình luận hoặc cư dân được truyền thông phỏng vấn, thay vì là phát biểu từ phía gia đình Sussex.

Theo Express, Page Six và People.