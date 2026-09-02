Ngày 1/9 hằng năm là Ngày Phòng chống thiên tai của Nhật Bản, được tổ chức nhằm tưởng nhớ trận Đại động đất Kanto năm 1923 và nâng cao ý thức ứng phó với thiên tai trong cộng đồng. Năm nay, Hoàng gia Nhật Bản tiếp tục tham gia các hoạt động diễn tập thường niên, thể hiện sự đồng hành với người dân trong công tác phòng ngừa và ứng phó với thảm họa. Hình ảnh các thành viên Hoàng gia trực tiếp tìm hiểu công tác cứu hộ, trò chuyện với lực lượng chức năng và người dân đã thu hút nhiều sự quan tâm của truyền thông trong nước lẫn quốc tế.





Theo thông tin được kunaicho JP đăng tải, tham dự sự kiện có Hoàng đế Naruhito, Hoàng hậu Masako, Thái tử Akishino, Thái tử phi Kiko, Công chúa Aiko, Công chúa Kako cùng nhiều thành viên khác của Hoàng gia Nhật Bản. Các thành viên đã có mặt tại địa điểm diễn tập để theo dõi những tình huống giả định liên quan đến động đất, hỏa hoạn và hoạt động cứu hộ khẩn cấp.

Trong khuôn khổ chương trình, Hoàng đế Naruhito và Hoàng hậu Masako dành thời gian lắng nghe giới thiệu về các thiết bị cứu hộ mới, đồng thời gặp gỡ các lực lượng cứu hỏa, y tế và tình nguyện viên tham gia diễn tập. Nhà vua nhiều lần dừng lại trao đổi với các nhân viên cứu hộ, bày tỏ sự quan tâm đến công tác chuẩn bị cũng như những khó khăn mà họ phải đối mặt khi xảy ra thiên tai.

Bên cạnh Nhà vua và Hoàng hậu, sự xuất hiện của Công chúa Aiko tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý. Ái nữ của Hoàng đế Naruhito lựa chọn trang phục công sở đơn giản với tông màu nhã nhặn, phong cách quen thuộc kể từ khi bắt đầu làm việc tại Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản. Hình ảnh cúi đầu chào hỏi lực lượng cứu hộ và chăm chú lắng nghe các phần giới thiệu được nhiều người nhận xét thể hiện sự gần gũi và khiêm nhường của nữ công chúa trẻ.

Trong khi đó, Công chúa Kako, con gái thứ hai của Thái tử Akishino, cũng góp mặt với phong thái thanh lịch. Hai nữ công chúa thường xuyên được truyền thông Nhật Bản nhắc đến như những gương mặt đại diện cho thế hệ trẻ của Hoàng gia, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và sự kiện mang ý nghĩa xã hội.

Việc Hoàng gia Nhật Bản tham gia Ngày Phòng chống thiên tai đã trở thành thông lệ trong nhiều năm qua. Với một quốc gia thường xuyên hứng chịu động đất, sóng thần và bão lớn, hoạt động này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về kỹ năng ứng phó với thiên tai. Thông qua sự hiện diện của các thành viên Hoàng gia, thông điệp về tinh thần đoàn kết, chuẩn bị sẵn sàng và bảo vệ cộng đồng cũng được lan tỏa rộng rãi hơn.

*Theo kunaicho JP