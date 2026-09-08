Vương hậu Mary mặc đồ cũ

Ngày 5/9/2026, Vương hậu Mary của Đan Mạch tham dự National Flag Day tại Copenhagen. Đây là dịp đặc biệt để Đan Mạch tưởng niệm và bày tỏ sự tri ân đối với những binh sĩ cùng nhân sự nước này từng hoặc đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài, đồng thời ghi nhận những hy sinh, đóng góp của họ cũng như sự hỗ trợ từ gia đình.

Trong ngày đặc biệt này, Vương hậu Mary tiếp tục lựa chọn phong cách thời trang thanh lịch, kín đáo nhưng không đơn điệu. Cô diện một chiếc váy của nhà thiết kế Søren Le Schmidt, thiết kế từng được cô sử dụng trước đó.

Việc tái sử dụng trang phục không phải điều xa lạ trong phong cách của Vương hậu Mary. Nữ hoàng thường xuyên đưa những món đồ từng xuất hiện trong tủ quần áo của mình trở lại trong các dịp khác nhau, chỉ cần thay đổi phụ kiện để tạo cảm giác mới mẻ cho tổng thể.

Lần này, chiếc váy được kết hợp với clutch da bê màu xanh navy của Quidam Bags, cũng là một món phụ kiện được Vương hậu Mary sử dụng trước đây. Tông xanh trầm mang đến cảm giác trang nhã và phù hợp với tính chất trang trọng của sự kiện.

Điểm khiến diện mạo lần này đáng chú ý hơn nằm ở đôi giày. Vương hậu Mary lựa chọn mẫu Gianvito 85 màu hồng của Gianvito Rossi, một thiết kế cô cũng từng mang trước đó. Sắc hồng nhẹ tạo ra sự tương phản vừa đủ với những gam màu trầm hơn trong trang phục, giúp tổng thể không bị quá nghiêm túc.

Nếu váy, clutch và giày đều là những món đồ quen thuộc thì băng đô của Katrin Cecilia Jacobsen là lựa chọn mới trong tủ phụ kiện của Vương hậu Mary. Thiết kế đơn giản nhưng giúp phần đầu của cô trở nên nổi bật hơn, đồng thời tạo cảm giác cổ điển và nữ tính.

Để hoàn thiện diện mạo, Vương hậu Mary cài trâm sapphire Flood của Hoàng gia Đan Mạch. Đây là món trang sức mang tính biểu tượng, với sắc xanh của sapphire tạo sự liên kết tự nhiên với chiếc clutch navy.

Cách Vương hậu Mary phối đồ lần này cho thấy khá rõ một đặc điểm trong phong cách của cô: không nhất thiết phải mặc trang phục mới hoàn toàn để tạo ra một diện mạo mới. Những món đồ đã quen thuộc có thể được làm mới bằng một phụ kiện khác, một màu giày khác hoặc cách kết hợp khác. Đặc biệt, việc sử dụng giày hồng cùng clutch navy giúp bộ trang phục có thêm điểm nhấn mà không phá vỡ vẻ trang trọng cần thiết của một sự kiện tưởng niệm.

National Flag Day cũng là một trong những dịp mà các thành viên Hoàng gia Đan Mạch thường xuất hiện với trang phục nghiêm túc và tiết chế. Vương hậu Mary vì thế không lựa chọn những xu hướng thời trang quá nổi bật mà ưu tiên sự thanh lịch, phù hợp với ý nghĩa của sự kiện.

Một chiếc váy đã mặc, một chiếc clutch đã quen, đôi giày từng xuất hiện và chỉ thêm một chiếc băng đô mới, Vương hậu Mary vẫn tạo được một diện mạo hoàn chỉnh. Đây cũng là cách tiếp cận thời trang ngày càng được chú ý trong tủ đồ hoàng gia: Tận dụng những món đồ có sẵn, thay đổi cách phối và để phụ kiện tạo nên sự khác biệt thay vì liên tục mua trang phục mới.