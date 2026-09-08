Ngày 7/9/2026, Công chúa Leonor bắt đầu chương trình đại học tại cơ sở Getafe của Đại học Carlos III Madrid. Cùng với hơn 3.000 tân sinh viên khác, cô chính thức bước vào một giai đoạn học tập mới và dự kiến sẽ có 4 năm trải nghiệm cuộc sống đại học tại đây.

Trong ngày đầu tiên đến trường, Leonor không lựa chọn một bộ trang phục mang tính hoàng gia hay quá trang trọng. Thay vào đó, cô xuất hiện với áo blouse lụa màu trắng kết hợp quần jeans xanh, tạo nên tổng thể trẻ trung, đơn giản và đúng tinh thần của một sinh viên.

Chiếc áo blouse trắng có kiểu dáng khá cơ bản nhưng chất liệu lụa giúp diện mạo của Leonor vẫn giữ được nét thanh lịch. Cô không cần thêm những món trang sức nổi bật hay phụ kiện cầu kỳ để tạo điểm nhấn. Khi kết hợp với quần jeans, vẻ sang trọng vốn thường thấy ở các lần xuất hiện trước công chúng được tiết chế đáng kể, thay vào đó là hình ảnh trẻ trung và tự nhiên hơn.

Quần jeans chính là chi tiết khiến bộ đồ trở nên đời thường. Đây là món đồ vốn rất quen thuộc trong tủ quần áo của giới trẻ, đồng thời tạo sự cân bằng cho chiếc blouse trắng có phần nữ tính. Cách phối này cũng giúp Leonor không bị quá khác biệt so với những sinh viên xung quanh trong ngày đầu nhập học.

Ở những lần xuất hiện chính thức, Công chúa Leonor thường phải tuân thủ hình ảnh chỉn chu với váy, blazer hoặc những bộ trang phục có tính nghi lễ. Nhưng trong môi trường đại học, cô dường như chủ động giảm bớt những dấu hiệu nhận diện của một thành viên hoàng gia.

Sự thay đổi này đặc biệt đáng chú ý bởi Leonor đang chuẩn bị cho một vai trò hoàn toàn khác trong tương lai. Cô là người kế vị ngai vàng Tây Ban Nha, nhưng tại trường đại học, cô vẫn sẽ phải trải qua những điều rất bình thường như làm quen với bạn học, tham dự các lớp học và tự mình thích nghi với môi trường mới.

Leonor sẽ theo học ngành Khoa học Chính trị tại Đại học Carlos III Madrid. Chương trình đào tạo bao gồm nhiều lĩnh vực như khoa học chính trị, nhân văn, luật, kinh tế, xã hội học, lịch sử và quan hệ quốc tế. Đây là những lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến vai trò công chúng mà cô sẽ đảm nhận trong tương lai.

Tại lối vào tòa nhà Adolfo Posada của cơ sở Getafe, Leonor được Hiệu trưởng UC3M Ángel Arias, Phó Hiệu trưởng phụ trách sinh viên Pilar Otero và Trưởng khoa Khoa Khoa học Xã hội và Pháp lý Antonio Descalzo chào đón.

Nhưng xét riêng về thời trang, điều đáng chú ý nhất trong lần xuất hiện này lại chính là sự đơn giản.

Leonor không cố gắng tạo ra một diện mạo đặc biệt cho ngày đầu đại học. Áo trắng và jeans là công thức phối đồ quen thuộc đến mức gần như ai cũng có thể áp dụng. Tuy nhiên, nhờ phom dáng gọn gàng, cách phối vừa vặn và thần thái tự tin, cô vẫn giữ được vẻ thanh lịch đặc trưng.

Đây cũng có thể xem là một bước chuyển thú vị trong phong cách của Leonor. Nếu thời trang trong các sự kiện hoàng gia thường giúp cô thể hiện vị thế của một công chúa, thì trang phục ngày đầu đại học lại phục vụ một mục đích khác: Hòa nhập với cuộc sống sinh viên và cho thấy một phiên bản gần gũi hơn của người sẽ trở thành Nữ hoàng Tây Ban Nha trong tương lai.

Và đôi khi, chính một bộ đồ không có gì quá đặc biệt như blouse trắng + jeans lại là lựa chọn phù hợp nhất cho khoảnh khắc quan trọng này.