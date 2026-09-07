Vương hậu Camilla diện sắc xanh nổi bật cùng họa tiết tartan, Vua Charles gây chú ý với bộ kilt đậm chất Scotland

Ngày 5/9, Vua Charles III và Vương hậu Camilla tham dự Braemar Gathering tại Scotland, một sự kiện thường niên diễn ra vào ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng 9 và cũng là hoạt động quen thuộc trong kỳ nghỉ hè của gia đình hoàng gia tại Balmoral. Đây là sự kiện đã gắn bó lâu đời với các vị quân chủ Anh, khi Nữ hoàng Victoria từng tham dự vào năm 1848.

Với một sự kiện đậm màu sắc văn hóa Scotland như Braemar Gathering, trang phục của cặp đôi hoàng gia tất nhiên cũng không thể tách rời tinh thần địa phương. Vua Charles tiếp tục lựa chọn kilt họa tiết tartan, kết hợp cùng áo khoác và áo áo gi lê, tạo nên diện mạo đặc trưng mà ông thường sử dụng mỗi khi xuất hiện tại Scotland. Một nguồn tin về sự kiện cũng xác nhận nhà vua mặc Vua Charles III tartan, được phát triển dựa trên họa tiết Balmoral tartan có lịch sử từ khoảng năm 1850.

Đây gần như đã trở thành một phần trong phong cách thời trang của Charles tại Scotland. Thay vì cố gắng biến trang phục truyền thống thành một phiên bản quá hiện đại, ông giữ nguyên cấu trúc kinh điển của bộ kilt, từ đó tạo cảm giác trang trọng nhưng vẫn tự nhiên trong bối cảnh Highland Games.

Vương hậu Camilla lại mang đến một cách tiếp cận mềm mại và nổi bật hơn.

Bà lựa chọn áo khoác màu xanh lá cây, phối cùng chân váy tartan và một chiếc mũ xanh đồng điệu. Phần cổ áo cùng các chi tiết tartan tạo sự liên kết với trang phục của chồng, trong khi màu xanh rực rỡ giúp tổng thể của Camilla trở nên bắt mắt giữa khung cảnh ngoài trời.

Điểm thú vị là một số người theo dõi thời trang hoàng gia nhận ra chân váy tartan của Camilla dường như không phải chính chiếc váy từng được phối với mẫu áo khoác này trước đó. Họ chỉ ra rằng phần tartan ở ve áo và túi áo không hoàn toàn trùng với họa tiết trên chân váy.

Tuy nhiên, chính sự kết hợp không hoàn toàn đồng bộ này lại khiến bộ trang phục không trở nên quá nặng nề. Sắc xanh nổi bật của áo khoác giúp cân bằng họa tiết tartan, trong khi chiếc mũ cùng màu tạo thành điểm kết nối rõ ràng cho toàn bộ diện mạo.

Đáng chú ý, Vương hậu Camilla không sử dụng quá nhiều trang sức hay phụ kiện cầu kỳ. Chiếc mũ và áo khoác đã đủ tạo điểm nhấn, còn họa tiết tartan đảm nhận vai trò kết nối trang phục với không gian Scotland. Một bó hoa thạch nam trắng được trao cho bà khi tới sự kiện cũng vô tình trở thành điểm nhấn nhỏ nhưng rất hài hòa với bộ đồ.

Cách phối đồ này khá đúng với phong cách của Camilla trong những năm gần đây: Ưu tiên một món đồ có màu sắc nổi bật hoặc phom dáng rõ ràng, sau đó giữ những thành phần còn lại tương đối tiết chế. Nhờ vậy, bà có thể tạo dấu ấn mà không khiến trang phục trở nên quá cầu kỳ.

Trong khi đó, bộ kilt của Vua Charles lại gần như không cần thêm bất kỳ yếu tố thời trang nào để gây chú ý. Họa tiết tartan vốn đã mang ý nghĩa văn hóa rất mạnh, còn cách nhà vua kết hợp kilt với áo khoác và áo gi lê khiến tổng thể có vẻ cổ điển nhưng đặc biệt phù hợp với Braemar Gathering.

Một số người theo dõi thời trang hoàng gia thậm chí nhận xét rằng Charles trông đẹp nhất khi mặc kilt và áo khoác cùng áo gi lê, thay vì những bộ suit thông thường.

Có thể thấy, ở lần xuất hiện này, Vua Charles và Vương hậu Camilla không cố gắng cạnh tranh về thời trang mà lựa chọn cách phối đồ bổ trợ cho nhau. Charles giữ vẻ nam tính, cổ điển trong bộ kilt truyền thống; Camilla mềm mại hơn với sắc xanh và chân váy tartan. Cả hai cùng sử dụng tartan như một điểm chung, tạo nên hình ảnh đặc trưng của một cặp đôi hoàng gia đang tận hưởng mùa hè tại Scotland.

Đây cũng là kiểu thời trang hoàng gia đáng chú ý bởi trang phục không chỉ phục vụ mục đích thẩm mỹ. Với Charles và Camilla, tartan trở thành cách trực tiếp nhất để hòa mình vào văn hóa và không khí của sự kiện, đồng thời giúp diện mạo của họ trở nên tự nhiên hơn giữa những màn trình diễn Highland truyền thống.