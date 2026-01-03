Khi những bông tuyết đầu mùa phủ trắng Copenhagen, cũng là lúc cung điện Amalienborg rực sáng ánh đèn đón chào năm mới 2026. Đây là lần thứ hai Vua Frederik X và Vương hậu Mary chủ trì dạ tiệc truyền thống này kể từ khi lên ngôi, tiếp nối di sản hơn nửa thế kỷ của Cựu Nữ hoàng Margrethe. Giữa không gian tráng lệ của Cung điện Christian VII, mọi ánh mắt đều đổ dồn về người phụ nữ quyền lực nhất chốn hậu cung, Vương hậu Mary. Ở tuổi 53, bà không chỉ mang đến vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm mà còn khiến giới mộ điệu ngả mũ thán phục bởi gu thẩm mỹ tinh tế: Biến những kỷ vật trăm năm trở thành tuyên ngôn thời trang hiện đại đầy mê hoặc.





Vương hậu Mary: Tuyệt tác từ sự hoài cổ và vẻ đẹp không tuổi

Nếu có ai đó hỏi đâu là hình mẫu của một Vương hậu hiện đại vừa khí chất vừa biết trân trọng giá trị xưa cũ, câu trả lời chắc chắn là Mary của Đan Mạch. Xuất hiện trong đêm tiệc quan trọng nhất năm, bà chọn cho mình một thiết kế màu rượu sâm panh (champagne) thanh nhã của nhà mốt Jesper Høvring.

Chiếc váy không quá cầu kỳ nhưng lại cực kỳ tôn dáng với phần thân trên được đắp ren trắng tinh xảo, vừa kín đáo che đi phần cánh tay, vừa tạo nên sự mềm mại, nữ tính đối lập với vẻ uy nghi của hoàng gia. Thấp thoáng dưới tà váy lụa là đôi giày satin cùng tông màu, và trên tay bà là chiếc ví nhỏ nhắn, hoàn thiện một tổng thể hài hòa đến từng chi tiết.





Nhưng "nhân vật chính" của bộ trang phục hôm nay không nằm ở lụa là gấm vóc, mà nằm ở món trang sức lấp lánh trên mái tóc được búi cao quý phái của bà. Vương hậu Mary đã khéo léo sử dụng bộ trang sức kim cương "Danish Crown Diamond Parure". Đặc biệt nhất là chiếc vương miện dạng băng đô (bandeau) với những viên kim cương giác cắt hoa hồng cổ điển. Ít ai biết rằng, món trang sức này mang một lịch sử li kỳ: Nó từng thuộc về Công chúa Charlotte Amalie của Đan Mạch và nguyên bản vốn là một chiếc... thắt lưng từ năm 1840.





Qua bàn tay của những người thợ kim hoàn và gu thẩm mỹ của Mary, kỷ vật thế kỷ 19 đã sống lại, trở thành chiếc vương miện tối giản nhưng đầy quyền uy. Kết hợp cùng đôi bông tai kim cương giọt nước và Huân chương Voi (Order of the Elephant) cao quý trên vai, Vương hậu Mary thực sự đã "mở bát" năm 2026 bằng một diện mạo không thể hoàn hảo hơn.

Những quý ông lịch lãm: Vua Frederik X và Thái tử Christian

Sánh bước bên cạnh vợ, Vua Frederik X ở tuổi 57 vẫn giữ được phong độ đỉnh cao trong bộ quân phục đại lễ. Sắc đen của âu phục điểm xuyết những chi tiết đỏ và vàng, cùng hàng huân chương lấp lánh trên ngực áo thể hiện vai trò Tổng tư lệnh quân đội, tạo nên vẻ uy nghiêm của người đứng đầu đất nước. Ông đeo găng tay trắng, ánh mắt đầy tự hào khi cùng vợ đón tiếp các quan khách, từ các thành viên chính phủ đến những người họ hàng thân thiết.





Và không thể không nhắc đến niềm hy vọng của chế độ quân chủ Đan Mạch – Thái tử Christian. Chàng trai 20 tuổi ngày càng chững chạc và điển trai. Trong bộ lễ phục morning suit (áo đuôi tôm) màu đen tuyền kết hợp cùng sơ mi trắng và nơ cài cổ, Christian toát lên vẻ đĩnh đạc của một vị vua tương lai. Cậu cũng đeo dải băng và ngôi sao của Huân chương Voi, đứng bên cạnh cha mẹ với phong thái tự tin nhưng cũng rất khiêm cung.





Cựu Nữ hoàng Margrethe: "Ngọn lửa đỏ" ấm áp và kiên cường

Dù đã thoái vị vào năm 2024 để nhường ngôi cho con trai, nhưng sức ảnh hưởng và thần thái của Cựu Nữ hoàng Margrethe chưa bao giờ phai nhạt. Ở tuổi 85, bà xuất hiện như một biểu tượng của sự kiên cường và nghệ thuật. Bà chọn một chiếc váy đỏ rực rỡ với những đường cắt bất đối xứng táo bạo ở phần tà, một lựa chọn thời trang cho thấy tâm hồn nghệ sĩ của bà vẫn luôn rực cháy.

Khoác bên ngoài chiếc áo lông nâu sang trọng, đầu đội vương miện vàng Naasut, bà bước đi chậm rãi với sự hỗ trợ của cây gậy đen. Hình ảnh Cựu Nữ hoàng dừng lại chào hỏi mọi người khiến không khí buổi tiệc thêm phần ấm cúng và xúc động. Bà như một ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm cả cung điện giữa mùa đông Bắc Âu lạnh giá.





Sự đoàn viên của gia đình hoàng gia: Sắc màu của sự gắn kết

Đêm tiệc đầu năm cũng là dịp để công chúng thấy được sự gắn kết của các thành viên hoàng gia. Hoàng tử Joachim (56 tuổi) và vợ là Công nương Marie (49 tuổi) chọn tông màu tối sang trọng và đồng điệu. Công nương Marie đẹp mặn mà trong chiếc váy dạ hội màu xanh navy thẫm với phần đai lưng cùng màu tôn lên vòng eo thon gọn. Bà đeo chiếc vương miện bạc Mauboussin Nuit Claires, kết hợp tinh tế với bông tai sapphire xanh biếc và sơn móng tay đỏ rực rỡ để tạo điểm nhấn.





Trong khi đó, Công chúa Benedikte – em gái của Cựu Nữ hoàng dù đã 81 tuổi vẫn là một "nàng thơ" trong sắc tím oải hương (lavender) dịu dàng. Chiếc váy cổ V với họa tiết paisley mềm mại giúp bà trông trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. Bà đeo vương miện Sayn-Wittgenstein-Berleburg Fringe, mỉm cười hiền hậu, hoàn thiện bức tranh gia đình viên mãn.





Người Đan Mạch đón năm mới rất nghiêm túc và trọng thể. Dạ tiệc ngày 1/1 này chỉ là sự khởi đầu cho chuỗi sự kiện kéo dài cả tuần. Vua và Vương hậu sẽ tiếp tục tổ chức một bữa tiệc khác vào ngày 5/1 dành cho các thẩm phán Tòa án Tối cao, Lực lượng Vệ binh Hoàng gia và các sĩ quan quân đội.

Nhìn ngắm những hình ảnh này, người ta không chỉ thấy sự xa hoa của hoàng tộc, mà còn cảm nhận được sự tiếp nối của các thế hệ, sự trân trọng quá khứ qua từng món trang sức, và trên hết là thông điệp về sự đoàn kết, ổn định mà Hoàng gia Đan Mạch muốn gửi gắm đến người dân trong năm mới 2026.

(Nguồn ảnh: Getty Image)