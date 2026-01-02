Đối với người hâm mộ Hoàng gia Anh, hình ảnh Thân vương William và Vương phi Kate cùng ba người con cười rạng rỡ trên nền tuyết trắng đã trở nên quá đỗi quen thuộc mỗi dịp đầu năm. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau truyền thống hào nhoáng kéo dài hàng thập kỷ ấy là cả một pho sử thi gia đình đầy đủ cung bậc cảm xúc. Đó là nơi Vua Charles từng tìm thấy bình yên bên giá vẽ, là nơi Công nương Diana từng tỏa sáng như một "nữ thần tuyết", nhưng cũng là nơi từng gieo rắc nỗi ám ảnh về những mất mát không thể nguôi ngoai. Hãy cùng nhìn lại những kỳ nghỉ đông đặc biệt ấy, để thấy rằng sau lớp áo hoàng bào, họ cũng chỉ là những con người bình thường tìm kiếm sự gắn kết giữa thiên nhiên hùng vĩ.





Từ "Thánh địa" Klosters đến những quy tắc ngầm với truyền thông

Nếu như mùa hè là dành cho Balmoral êm đềm thì mùa đông của Hoàng gia Anh lại thuộc về những sườn núi dốc đứng đầy thách thức. Truyền thống này đã ăn sâu vào nếp sống của họ hệt như việc chơi polo hay đua ngựa vậy. Khi những cây thông Noel được dọn đi, tâm trí của các vị vua chúa tương lai đã hướng về Thụy Sĩ, cụ thể là khu nghỉ dưỡng Klosters trứ danh.

Klosters không chỉ là một địa điểm du lịch, nó giống như "ngôi nhà thứ hai" đầy hoài niệm của Vua Charles. Ông yêu nơi này đến mức từng nhiều lần một mình lang thang vào sâu trong núi, không phải để trượt tuyết, mà để họa lại vẻ đẹp hùng vĩ ấy bằng những bức tranh màu nước. Tình yêu này bắt đầu từ lời giới thiệu của người bạn thân Patty Palmer-Tomkinson, và thú vị hơn, Charles đã đặt chân đến đây lần đầu tiên cùng Lady Sarah Spencer – chị gái của Công nương Diana sau này.





Nhưng để có được sự riêng tư tại một nơi công cộng như vậy không phải chuyện dễ. Từ thời Charles và Diana, một "bản giao kèo" bất thành văn nhưng cực kỳ hiệu quả đã được thiết lập với giới truyền thông: Cả gia đình sẽ đồng ý xuất hiện rạng rỡ trong một buổi chụp hình (photocall) duy nhất ngay khi vừa đến nơi. Đổi lại, cánh phóng viên phải cất máy ảnh và để họ được yên thân tận hưởng kỳ nghỉ trong những ngày còn lại. Chính nhờ thỏa thuận này mà công chúng mới có cơ hội nhìn thấy những khoảnh khắc "độc nhất vô nhị" như lần William và Harry tạo dáng vui vẻ bên hai cô em họ Beatrice và Eugenie vào năm 1995, hay những bức ảnh gia đình ngập tràn hạnh phúc mà không bị làm phiền bởi ánh đèn flash soi mói.





Công nương Diana – "Nữ thần" trên những sườn dốc và cậu bé Harry tinh nghịch

Nhắc đến trượt tuyết, không thể không nhắc đến "huyền thoại" Diana. Nếu như Charles tìm thấy sự tĩnh tại, thì Diana lại tìm thấy sự tự do. Bà trượt tuyết cực kỳ điệu nghệ, một kỹ năng được tôi luyện từ thời niên thiếu khi bà từng làm việc như một người dọn phòng tại khu vực Alps. Ken Wharfe, vệ sĩ cũ của cố Công nương từng thốt lên rằng bà "tài năng đến kinh ngạc" mỗi khi lướt trên tuyết. Sự uyển chuyển, tự tin của Diana trên ván trượt cho đến nay vẫn là một trong những hình ảnh đẹp nhất, đầy sức sống nhất mà người ta nhớ về bà.





Trái ngược với vẻ điềm tĩnh của mẹ, Hoàng tử Harry ngày bé lại là hiện thân của sự "liều lĩnh". Cậu bé Harry năm ấy không quan tâm đến kỹ thuật, cậu chỉ muốn lao đi thật nhanh. Có lần, vì mải mê tốc độ và muốn "xé gió" một mình, Harry đã lao thẳng vào một bụi cây đầy bùn đất và hoa dại ven đường trượt. Kết cục là đội bảo vệ phải vất vả "đào" chàng hoàng tử bé ra khỏi đống lộn xộn đó trong tiếng cười vừa nhẹ nhõm vừa bất lực.





Những buổi tối sau giờ trượt tuyết cũng là lúc không khí gia đình trở nên ấm cúng nhất. Họ thường thư giãn tại những quán bar nhỏ ít người biết đến, trong khi các vệ sĩ lặng lẽ quan sát từ xa. Một kỷ niệm đáng nhớ vào tháng 3 năm 2005, cô sinh viên Kate Middleton khi ấy đã âm thầm tham gia cùng nhóm bạn của William tại đây. Đó được xem là kỳ nghỉ "chia tay đời độc thân" của Thái tử Charles trước khi ông tái hôn với bà Camilla vào tháng sau đó. Một sự kiện nhỏ nhưng đánh dấu sự hiện diện ngày càng rõ nét của Kate trong lòng gia đình Vương thất.

Khi núi tuyết không chỉ có niềm vui: Những bi kịch và nỗi đau chia ly

Tuy nhiên, những ngọn núi tuyết trắng xóa không phải lúc nào cũng dịu dàng. Lịch sử những kỳ nghỉ đông của Hoàng gia Anh cũng bị phủ bóng bởi những đám mây đen của bi kịch, những ký ức đau buồn mà mỗi lần nhắc lại đều khiến người trong cuộc thắt lòng.

Đau đớn nhất phải kể đến tai nạn kinh hoàng vào tháng 3 năm 1988. Khi đó, một trận lở tuyết bất ngờ đã ập xuống đoàn trượt của Thái tử Charles khi họ đang thử sức ở một đường trượt tự do (off-piste). Tai nạn ấy đã cướp đi sinh mạng của Thiếu tá Hugh Lindsay – một người bạn thân thiết và từng là kỵ mã của Nữ hoàng Elizabeth II. Bà Patty Palmer-Tomkinson cũng bị thương nặng và chỉ may mắn sống sót nhờ phản ứng nhanh nhạy của người hướng dẫn viên. Công nương Diana và bà Sarah Ferguson (khi đó đang mang thai) đã nhận tin dữ này khi đang ở lại khu nghỉ dưỡng, một cú sốc tâm lý nặng nề bao trùm lên cả Hoàng gia lúc bấy giờ.

Định mệnh dường như hay trêu ngươi họ vào những kỳ nghỉ đông. Tháng 3 năm 1992, khi đang ở Lech (Áo), Công nương Diana nhận tin sét đánh: Cha bà, Bá tước John Spencer, qua đời vì đau tim. Mười năm sau, cũng vào tháng 3 năm 2002 tại Klosters, Thái tử Charles và các con lại một lần nữa phải vội vã khăn gói trở về Anh khi nghe tin Nữ hoàng Elizabeth qua đời ở tuổi 101. Những chuyến đi trượt tuyết, vì thế, đôi khi trở thành những chuyến đi của sự chia ly và nước mắt.





Thế hệ tiếp nối: Giữ gìn truyền thống và cuộc chiến bảo vệ sự riêng tư

Vượt qua những ký ức buồn, William và Kate ngày nay vẫn nỗ lực duy trì truyền thống này cho các con, như một cách để rèn luyện sức khỏe và gắn kết gia đình. George, Charlotte và Louis đều được làm quen với ván trượt từ khi còn rất nhỏ. Năm 2016, bức ảnh bốn thành viên gia đình William - Kate má đỏ hây hây trong bộ đồ tuyết dày sụ tại Pháp đã "đốn tim" hàng triệu người hâm mộ trên thế giới.

Tuy nhiên, khác với thế hệ trước, cặp đôi xứ Wales quyết liệt hơn nhiều trong việc bảo vệ sự riêng tư của các con. Mùa xuân năm 2025 vừa qua, kỳ nghỉ của họ lại trở thành tâm điểm chú ý, nhưng không phải vì những bức ảnh đẹp, mà vì vụ kiện pháp lý căng thẳng. Tạp chí Paris Match của Pháp đã đăng tải trái phép những hình ảnh riêng tư của gia đình họ trong kỳ nghỉ. Không ngần ngại, William và Kate đã khởi kiện và giành chiến thắng, gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng: Dù là Hoàng gia, những đứa trẻ vẫn cần được lớn lên bình thường và những khoảnh khắc gia đình thiêng liêng cần được tôn trọng tuyệt đối.

Có thể thấy, mỗi chuyến đi trượt tuyết của gia đình Hoàng gia không đơn thuần là nghỉ dưỡng. Đó là nơi quá khứ và hiện tại đan xen, nơi những đứa trẻ học cách đứng dậy sau cú ngã, và là nơi những người lớn tìm về những ký ức vừa rực rỡ vừa đượm buồn của một thời đã qua.