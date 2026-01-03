Người ta thường nói "nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột", mọi động thái của giới siêu giàu luôn là đề tài nóng hổi trên các mặt báo. Mới đây, nhân dịp chào đón năm mới 2026, gia tộc Ambani - biểu tượng của sự giàu có tột bậc tại Ấn Độ đã đăng tải bức ảnh "toàn gia phúc" (ảnh gia đình) hiếm hoi. Không phô trương siêu xe hay biệt thự dát vàng, bức ảnh toát lên vẻ hạnh phúc giản đơn nhưng lại ẩn chứa nhiều thông điệp thú vị về vị thế của các thành viên. Đặc biệt, sự xuất hiện ở vị trí trung tâm của cậu út nặng ký Anant Ambani và những đồn đoán xung quanh việc mang thai của nàng dâu mới Radhika đang khiến dư luận dậy sóng. Phải chăng, sau đám cưới thế kỷ, gia tộc này sắp đón thêm một "người thừa kế" bé nhỏ?

Bức ảnh gia đình và vị trí "vedette" của cậu út

Trong bức ảnh mừng năm mới, người ta thấy một sự đảo ngược thú vị trong trật tự sắp xếp của gia đình quyền lực nhất nhì châu Á này. Ông Mukesh Ambani, người đứng đầu đế chế Reliance Industries, nắm trong tay khối tài sản hàng trăm tỷ USD lại không đứng ở vị trí trung tâm. Thay vào đó, ông nép mình sang một bên, tay bế cháu ngoại Aadiya với nụ cười hiền hậu của một người ông, bên cạnh là bà vợ quyền lực Nita Ambani. "Sân khấu chính" (C vị) được nhường lại hoàn toàn cho vợ chồng cậu con trai út Anant Ambani và Radhika Merchant.

Dù bức ảnh này được cho là đã chụp từ dịp kỷ niệm một năm ngày cưới của cặp đôi vào năm ngoái, nhưng việc gia đình chọn nó để đăng tải vào dịp đầu năm mới 2026 mang hàm ý rất lớn về sự trân trọng và ưu ái dành cho cặp vợ chồng son. Trong ảnh, Anant với thân hình to lớn, được cho là nặng tới 150kg, đứng vững chãi bên cạnh cô vợ thanh mai trúc mã xinh đẹp. Sự chênh lệch về ngoại hình của họ chưa bao giờ là rào cản, ngược lại, nó là minh chứng cho một câu chuyện tình yêu vượt qua định kiến về vẻ bề ngoài.

Nghi vấn "tin vui" và nỗi lo sức khỏe sau đám cưới 600 triệu đô

Nhắc đến Anant và Radhika, cả thế giới vẫn chưa quên được đám cưới xa hoa tiêu tốn tới 600 triệu USD (khoảng 15.700 tỷ VNĐ) diễn ra cách đây không lâu. Đó là nơi mà các tỷ phú công nghệ như Mark Zuckerberg, các ngôi sao Hollywood và giới chính trị gia toàn cầu đều quy tụ về Mumbai. Thế nhưng, sau ánh hào quang của tiệc tùng, điều công chúng quan tâm nhất vẫn là cuộc sống hôn nhân của đôi trẻ. Đã hơn một năm trôi qua, trong khi các anh chị đều đã con cái đề huề, thì tin vui từ phòng tân hôn của cậu út vẫn bặt vô âm tín.

Tuy nhiên, những hình ảnh rò rỉ gần đây khi cặp đôi tham dự đám cưới một người bạn đã nhen nhóm lên tia hy vọng cho người hâm mộ. Radhika Merchant, vốn nổi tiếng với vóc dáng mảnh mai, nay xuất hiện với phần bụng dưới có phần lùm xùm và dáng đi cẩn trọng hơn thường lệ. Ngay lập tức, tin đồn nàng dâu hào môn đang mang thai con đầu lòng lan truyền chóng mặt. Dù chính chủ chưa lên tiếng xác nhận, nhưng ai cũng thầm mong đó là sự thật. Bởi lẽ, việc có con đối với vợ chồng Anant không đơn giản chỉ là chuyện "thêm người thêm của", mà còn là một thử thách lớn về mặt y học.

Chúng ta đều biết, Anant Ambani không sở hữu thân hình quá khổ vì ăn uống vô độ, mà đó là hệ quả của một cuộc chiến dài hơi với bệnh tật. Cậu út nhà Ambani mắc bệnh hen suyễn nặng từ nhỏ, phải sử dụng lượng lớn steroid để điều trị, dẫn đến hội chứng Cushing và nhiều vấn đề về tuyến giáp. Những căn bệnh này cùng tác dụng phụ của thuốc không chỉ khiến cân nặng của anh khó kiểm soát mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản. Vì vậy, nếu Radhika thực sự mang thai, đó sẽ là một "phép màu" tuyệt vời nhất mà tiền bạc của gia tộc Ambani cũng khó lòng mua được dễ dàng.

Nhìn vào gia đình Ambani, người ta thấy ngưỡng mộ không chỉ vì tiền, mà còn vì cách họ giáo dục con cái và đối diện với những vấn đề rất "đời". Không chỉ riêng cậu út Anant gặp khó khăn về sức khỏe, mà ngay cả cô chị cả tài năng Isha Ambani cũng từng trải qua hành trình tìm con không mấy dễ dàng.

Isha Ambani, người được mệnh danh là "bộ não" kinh doanh sắc sảo nhất trong đám con của tỷ phú Mukesh, từng tốt nghiệp Tâm lý học tại Đại học Yale và có bằng MBA của Stanford. Hiện tại, cô đang điều hành mảng bán lẻ của tập đoàn và sở hữu thương hiệu làm đẹp riêng. Xinh đẹp, giỏi giang và quyền lực là thế, nhưng Isha cũng phải nhờ cậy đến các phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để chào đón cặp song sinh Krishna và Aadiya. Việc công khai những khó khăn này cho thấy, dù ở trên đỉnh cao danh vọng, họ vẫn là những con người bình thường với những nỗi lo âu rất phụ nữ, rất con người.

Bức ảnh gia đình Ambani còn có sự xuất hiện của cậu cả Akash Ambani cùng vợ Shloka Mehta và hai thiên thần nhỏ Prithvi (5 tuổi) và Veda (hơn 1 tuổi). Đầy đủ ba thế hệ, từ người đứng đầu đế chế đến những đứa trẻ ngậm thìa vàng từ trong trứng nước, tất cả tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh về sự viên mãn.

Suy cho cùng, dù bạn có nắm trong tay cả thế giới, thì niềm mong mỏi lớn nhất mỗi dịp Tết đến xuân về vẫn là sức khỏe của người thân và tiếng cười của trẻ thơ. Câu chuyện của gia đình Ambani, với người con trai út 150kg và những nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc gia đình, có lẽ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: Hạnh phúc đôi khi không nằm ở những con số trong tài khoản ngân hàng, mà nằm ở cái nắm tay chặt của người bạn đời và sự bình an của những người ta yêu thương.