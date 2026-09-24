Vương hậu Mary có màn tái xuất cực duyên với chiếc váy cũ Prada chấm bi

Ngày 22/9, Vương hậu Mary xuất hiện tại Nhà hát Opera Copenhagen để cùng Bộ trưởng Nghiên cứu, Giáo dục và Số hóa Christina Egelund trao Undervisningsprisen 2026, giải thưởng thường niên dành cho 7 giảng viên có đóng góp nổi bật trong giáo dục đại học. Nhưng như thường lệ, diện mạo của Vương hậu cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Lựa chọn lần này là một chiếc váy Prada chấm bi đen trắng, thiết kế đã nằm trong tủ đồ của Mary từ nhiều năm trước. Đây không phải lần đầu Vương hậu xuất hiện với mẫu váy này. Theo NewMyRoyals, bà từng mặc thiết kế tại Paris vào năm 2021. Việc tái sử dụng một món đồ cũ thay vì liên tục xuất hiện trong trang phục mới tiếp tục cho thấy Mary khá tích cực xây dựng phong cách hoàng gia theo hướng thực tế và bền vững hơn.

Chiếc váy chấm bi mang hơi hướng thập niên 1950

Thiết kế Prada có nền đen phủ những chấm bi trắng nhỏ, phần thân trên ôm vừa vặn rồi chuyển sang chân váy midi xếp ly, tạo độ chuyển động khi người mặc bước đi. Phần tay áo dài tới khuỷu và cổ tròn giúp tổng thể giữ được vẻ kín đáo, thanh lịch, phù hợp với một sự kiện chính thức.

Điểm nổi bật nhất nằm ở những dải vải đen chạy dọc phần thân váy cùng các nút vàng cỡ lớn. Những chi tiết ánh kim này tạo hiệu ứng giống một chiếc thắt lưng bản rộng, đồng thời giúp nhấn vào vòng eo và phá sự đơn sắc của họa tiết chấm bi. HELLO! nhận xét tổng thể của Mary mang hơi hướng retro khá rõ, gợi nhớ những phom váy nữ tính đặc trưng của thập niên 1950 nhưng vẫn không tạo cảm giác lỗi thời.

Tuy nhiên, điều khiến những người theo dõi thời trang hoàng gia chú ý lại nằm ở những chỉnh sửa trên phiên bản Mary mặc.

So với thiết kế nguyên bản từng xuất hiện trên người mẫu, Vương hậu đã loại bỏ một số phần nút và chi tiết ở phía dưới eo. Chính thay đổi nhỏ này khiến phần thân váy nhìn gọn hơn, giảm bớt cảm giác nặng nề của những dải đen và giúp đường eo trở thành điểm nhấn rõ ràng hơn.

Nhiều độc giả của NewMyRoyals cũng nhận ra sự thay đổi này. Một bình luận cho rằng việc bỏ phần đen phía dưới eo cùng một nút khác khiến chiếc váy đẹp hơn. Một người khác đồng tình rằng họ vốn đã thích thiết kế này nhưng phiên bản được Mary chỉnh sửa còn đẹp hơn bản gốc.

Phối phụ kiện tối giản để chiếc váy làm tâm điểm

Mary không sử dụng quá nhiều phụ kiện cầu kỳ. Vương hậu kết hợp váy với giày cao gót mũi nhọn màu nude và clutch đồng màu, tạo một khoảng nghỉ thị giác bên cạnh nền váy đen trắng. Cách lựa chọn này khá thông minh bởi họa tiết chấm bi cùng những nút vàng vốn đã đủ tạo điểm nhấn. Nếu thêm một chiếc túi hoặc đôi giày có màu sắc mạnh, tổng thể rất dễ trở nên rối mắt.

Mary bổ sung một số món trang sức vàng, gồm vòng tay bản rộng cùng các vòng tay mảnh, khuyên tai nhỏ và nhẫn. Mái tóc nâu được để xõa, rẽ ngôi giữa và tạo những lọn sóng mềm. Lớp trang điểm cũng theo hướng tự nhiên với đôi mắt được nhấn nhẹ, má hồng và son hồng.

Một độc giả đặc biệt khen cách Vương hậu sử dụng phụ kiện trung tính để làm nổi bật chiếc váy, trong khi một người khác nhận xét mái tóc xõa và vòng tay ngọc trai khiến tổng thể mang vẻ nữ tính hơn.

Tất nhiên, không phải tất cả ý kiến đều đồng tình. Một số người cho rằng họ không thích những dải đen trên váy, thậm chí ví chúng như một chi tiết hơi giống "dây đai". Một bình luận khác lại thích thiết kế nguyên bản hơn và cho rằng chiếc váy sẽ đẹp nếu bỏ bớt phần đen chạy ngang, dọc và quanh cổ.

Dù vậy, phần đông bình luận tập trung vào một điểm: Mary mặc chiếc váy này rất hợp. Có người nhận xét thiết kế đã nằm trong tủ đồ của Vương hậu nhiều năm nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch, trong khi một ý kiến khác gọi đây là kiểu váy "timeless", tức không phụ thuộc quá nhiều vào xu hướng nhất thời.

Váy chấm bi tiếp tục là "con át chủ bài" của Mary

Thực tế, đây không phải lần đầu Mary lựa chọn chấm bi trong năm 2026. Vương hậu từng xuất hiện tại Giải vô địch FEI ở Aachen, Đức, trong một thiết kế chấm bi màu nâu. Điều này cho thấy bà khá yêu thích họa tiết kinh điển này và thường biến tấu nó theo từng hoàn cảnh.

Nếu phiên bản màu nâu mang không khí mùa hè nhẹ nhàng thì chiếc váy Prada đen trắng tại Copenhagen lại phù hợp hơn với thời điểm chuyển mùa. Phom midi, họa tiết chấm bi nhỏ, các chi tiết vàng và phụ kiện nude tạo nên một công thức rất dễ ứng dụng: một chiếc váy có điểm nhấn đủ mạnh nhưng phần còn lại được tiết chế tối đa.

Đáng chú ý, việc Mary mặc lại thiết kế cũ cũng khiến bộ đồ trở nên thú vị hơn. Thay vì cần một món đồ hoàn toàn mới để tạo dấu ấn, Vương hậu cho thấy chỉ cần điều chỉnh một vài chi tiết, thay đổi cách phối phụ kiện và làm mới kiểu tóc, một thiết kế đã mặc từ nhiều năm trước vẫn có thể xuất hiện với diện mạo khác.

Và có lẽ đó cũng là lý do chiếc váy Prada chấm bi tiếp tục được nhắc tới sau sự kiện: Không quá cầu kỳ, không chạy theo xu hướng, nhưng đủ tinh tế để chứng minh một món đồ tốt thực sự có thể ở lại trong tủ đồ nhiều năm mà vẫn đẹp.