Ngày 22/9, Vương hậu Máxima của Hà Lan tiếp tục lịch trình tại New York trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Với vai trò Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về sức khỏe tài chính, bà tham gia nhiều cuộc họp và sự kiện bên lề xoay quanh vấn đề tài chính toàn diện. Nhưng nếu nhìn từ góc độ thời trang, điều đáng chú ý nhất trong diện mạo lần này lại nằm ở chiếc chân váy Tory Burch mới.

Chân váy nhiều lớp là tâm điểm

Máxima chọn một chiếc Layered Asymmetrical Midi Skirt của Tory Burch, thiết kế có phần cạp cao và nhiều lớp vải xếp lệch tạo thành đường viền bất đối xứng. Những lớp vải được xếp chồng lên nhau khiến phần chân váy có độ chuyển động rõ rệt, đặc biệt khi người mặc bước đi.

Đây là kiểu thiết kế khá thú vị nếu đặt trong bối cảnh một sự kiện công việc cấp cao. Thay vì lựa chọn chân váy bút chì hoặc váy chữ A quen thuộc, Máxima sử dụng một thiết kế có cấu trúc rõ ràng nhưng vẫn giữ được độ mềm mại.

Phần thân váy không hoàn toàn đối xứng khiến tổng thể trông hiện đại hơn. Các tầng vải tạo hiệu ứng thị giác khiến chiếc váy midi không bị đơn điệu dù kiểu dáng tổng thể khá kín đáo. Một chuyên trang theo dõi phong cách của Hoàng gia Hà Lan nhận xét thiết kế Tory Burch mang vẻ thanh lịch, nữ tính nhờ nhiều lớp vải, đồng thời có nét kiến trúc khá rõ.





Máxima phối lại chiếc blouse Natan quen thuộc

Để cân bằng với phần chân váy đã có khá nhiều chi tiết, Máxima lựa chọn một blouse của Natan Couture với phom mềm mại hơn. Đây không phải món đồ hoàn toàn mới trong tủ đồ của Vương hậu.

Trước đó, bà từng phối chiếc blouse Natan này với một chiếc quần màu caramel. Lần này, thay vì tiếp tục theo công thức áo và quần, Máxima đưa nó vào một tổng thể nữ tính hơn cùng chân váy Tory Burch.

Cách phối này cũng cho thấy một đặc điểm quen thuộc trong phong cách của Máxima: không nhất thiết phải mặc nguyên bộ của một nhà mốt. Bà thường kết hợp những thương hiệu khác nhau để tạo thành một diện mạo có màu sắc riêng. Trong trường hợp này, Natan đảm nhiệm phần áo, Tory Burch trở thành tâm điểm ở phần thân dưới, trong khi những món phụ kiện tiếp tục được lựa chọn để hoàn thiện tổng thể.

Nếu chiếc váy gây chú ý nhờ phom dáng thì đôi khuyên tai Van Cleef & Arpels lại mang đến cảm giác sang trọng cho diện mạo. Máxima chọn một đôi khuyên tai hoa cỡ lớn, nổi bật trên nền mái tóc được thả tự nhiên. Chi tiết này khiến bộ đồ vốn mang tính công sở trở nên mềm mại và có điểm nhấn hơn.

Cách phối phụ kiện của Máxima cũng khá đặc trưng: khi trang phục đã có một thiết kế nổi bật, bà thường không sử dụng quá nhiều món đồ cùng lúc. Một đôi khuyên tai statement đủ để tạo điểm nhấn mà không khiến tổng thể bị quá tải.

Ở phần chân, Vương hậu đi giày cao gót mũi nhọn của Natan, thiết kế có phần quai trong suốt. Đôi giày giúp kéo dài đôi chân và giữ cho phần dưới của bộ trang phục trông nhẹ nhàng hơn, thay vì tiếp tục sử dụng một đôi giày quá cầu kỳ. Một số hình ảnh tại Liên Hợp Quốc cũng cho thấy Máxima mang theo clutch đỏ đan nổi bật, tạo thêm một điểm màu tương phản cho tổng thể.





Một set đồ công sở nhưng không hề cứng nhắc

Điều thú vị ở diện mạo này là Máxima không đi theo công thức blazer quần âu thường thấy trong những lịch trình ngoại giao. Thay vào đó, bà sử dụng blouse và chân váy midi, nhưng nhờ chiếc váy Tory Burch có cấu trúc nhiều tầng, tổng thể vẫn đủ trang trọng cho một ngày làm việc tại Liên Hợp Quốc.

Thiết kế bất đối xứng cũng giúp bộ đồ có thêm nét thời trang mà không cần tới màu sắc quá nổi bật hay những món phụ kiện lớn. Đây là kiểu trang phục khá phù hợp với Máxima, người vốn nổi tiếng trong các thành viên hoàng gia châu Âu bởi khả năng sử dụng màu sắc và phom dáng một cách linh hoạt. Đặc biệt, việc mặc lại blouse Natan nhưng kết hợp với một chiếc chân váy hoàn toàn mới khiến diện mạo lần này có cảm giác mới mẻ mà vẫn rất thực tế.

Trong chuyến công tác kéo dài từ ngày 21 đến 24/9 tại New York, Máxima tham gia nhiều hoạt động với tư cách Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về sức khỏe tài chính. Ngày 22/9, bà dự phiên khai mạc tranh luận chung của Đại hội đồng và tham gia các hoạt động về sức khỏe tài chính. Giữa lịch trình chủ yếu là các cuộc họp và sự kiện chính thức, chiếc chân váy Tory Burch trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong phong cách của Vương hậu.

Không cần một bộ suit cứng nhắc, Máxima vẫn giữ được vẻ chuyên nghiệp nhờ cách kết hợp blouse kín đáo, chân váy midi và giày cao gót. Trong khi đó, những lớp vải bất đối xứng của Tory Burch lại giúp bộ đồ có thêm nét thời trang.

Một chiếc váy mới, một chiếc áo đã mặc lại và vài món phụ kiện nổi bật – Máxima một lần nữa cho thấy trang phục công sở của Hoàng gia hoàn toàn có thể nữ tính mà vẫn đủ quyền lực.