Ngày 21/9, Vương hậu Mathilde của Bỉ tiếp tục lịch trình tại New York trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao của Kỳ họp thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong ngày làm việc thứ hai, bà lựa chọn một bộ trang phục màu xanh lá nổi bật của nhà thiết kế Safiyaa, tạo nên một trong những diện mạo đáng chú ý nhất trong chuyến công tác lần này.

Điểm thú vị nằm ở chỗ đây không phải một bộ suit theo kiểu truyền thống. Thay vì áo blazer cứng cáp kết hợp quần âu, Mathilde mặc áo Noria và quần Alexa của Safiyaa, đều mang cùng sắc xanh lá đậm và được bà sử dụng lại. Cách phối đồng màu khiến tổng thể trông giống một bộ pantsuit hoàn chỉnh nhưng thực tế lại mềm mại và nữ tính hơn đáng kể.

Phần áo Noria là điểm nhấn của cả bộ đồ. Thiết kế có phần cổ rộng được xử lý theo kiểu cấu trúc, những nếp vải gấp và đổ xuống vai tạo cảm giác gần giống một lớp cape ngắn. Phần eo được may ôm vừa phải trước khi nối với quần đồng màu, giúp vóc dáng của Vương hậu trông gọn gàng mà không cần đến đường cắt quá mạnh.

Chính phần cổ áo này khiến bộ đồ trở nên khác biệt. Nếu một chiếc blazer thường tạo cảm giác nghiêm túc, sắc nét thì thiết kế của Safiyaa lại đưa thêm yếu tố mềm mại vào một bộ trang phục vốn dành cho những cuộc gặp cấp cao.

Một màu xanh từ đầu đến chân, nhưng không hề đơn điệu

Mathilde chọn cách monochrome, tức sử dụng gần như một màu duy nhất cho toàn bộ trang phục. Đây vốn là công thức quen thuộc của nhiều thành viên hoàng gia khi tham dự các sự kiện chính thức, bởi nó giúp tổng thể trông cao và thanh thoát hơn.

Tuy nhiên, màu xanh lá đậm khiến diện mạo lần này nổi bật hơn nhiều so với những bộ đồ trung tính thường thấy. Trên nền đường phố Manhattan, sắc xanh càng trở thành điểm hút mắt, trong khi chất liệu và phom dáng của bộ đồ vẫn giữ được sự trang trọng cần thiết cho một ngày làm việc tại Liên Hợp Quốc. Một số chuyên trang thời trang cũng đặc biệt chú ý đến lựa chọn màu sắc này, xem đây là cách Mathilde làm mới công thức power dressing quen thuộc.





Để tránh tổng thể bị quá nặng màu, Vương hậu phối cùng giày cao gót mũi nhọn Giorgio Armani bằng da Nappa xếp ly, có giá khoảng 1.300 USD. Đôi giày giữ tông trung tính, đồng thời phần da xếp ly tạo thêm một chút kết cấu cho bộ trang phục.

Bà cũng sử dụng một chiếc clutch màu trung tính, kết hợp với khuyên tai dáng dài, vòng tay vàng và đồng hồ Rolex. Những phụ kiện này không cạnh tranh với màu xanh chủ đạo mà chỉ đóng vai trò hoàn thiện tổng thể. Kiểu tóc bob vàng quen thuộc được tạo phồng nhẹ, trong khi lớp trang điểm giữ ở mức tự nhiên. Cách làm đẹp tiết chế càng khiến bộ trang phục trở thành nhân vật chính.





Mathilde chứng minh suit không nhất thiết phải có blazer

Điều đáng chú ý nhất trong diện mạo này là cách Mathilde xử lý một công thức vốn rất quen thuộc với các nữ chính khách và thành viên hoàng gia: Áo quần cùng màu.

Thay vì lựa chọn blazer, bà sử dụng một chiếc áo có phần cổ điêu khắc và đường eo rõ ràng. Phần quần Alexa có dáng dài, ống rộng nhẹ và tạo độ chuyển động khi bước đi. Nhờ vậy, bộ đồ vẫn có sự quyền lực của một bộ suit nhưng không mang cảm giác cứng nhắc.

Đây cũng là kiểu trang phục phù hợp với phong cách của Mathilde trong những chuyến công tác quốc tế. Vương hậu thường ưu tiên những thiết kế có màu sắc rõ ràng, phom dáng thanh lịch và đủ trang trọng nhưng không quá cầu kỳ.

Đáng nói, đây không phải lần đầu Mathilde sử dụng bộ Safiyaa này. Việc mặc lại cả áo Noria lẫn quần Alexa cho thấy bà tiếp tục duy trì cách xây dựng tủ đồ hoàng gia theo hướng thực tế: những thiết kế phù hợp với các sự kiện quan trọng hoàn toàn có thể được sử dụng nhiều lần, thay vì chỉ xuất hiện một lần trên thảm đỏ.