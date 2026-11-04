Trong số những biểu tượng thời trang của các hoàng gia châu Âu, Vương hậu Mary của Đan Mạch luôn có sức hút riêng nhờ phong cách thanh lịch, thực tế và không chạy theo xu hướng một cách máy móc. Mỗi lần xuất hiện, bà thường lựa chọn những món đồ quen thuộc nhưng biết cách kết hợp để tạo nên tổng thể tinh tế.

Mới đây, khi tham dự sự kiện cưỡi ngựa truyền thống Hubertus Hunt tại Dyrehaven, gần Copenhagen, Vương hậu Mary một lần nữa thu hút sự chú ý với bộ trang phục mang phong cách đồng quê sang trọng (country chic). Điểm nhấn là chiếc chân váy midi kẻ caro của Ralph Lauren, được phối cùng áo khoác ôm dáng, bốt cao cổ và mũ rộng vành.

Vương hậu Mary ghi điểm với phong cách mùa thu cổ điển

Xuất hiện tại sự kiện ngày 1/11, Vương hậu Mary lựa chọn bảng màu trầm ấm rất phù hợp với không khí mùa thu Bắc Âu. Bà diện áo khoác dáng ôm màu nâu đất, kết hợp chân váy midi kẻ caro của thương hiệu Ralph Lauren. Phần eo được nhấn bằng thắt lưng da nâu, tạo tỷ lệ cân đối và giúp tổng thể trang phục gọn gàng hơn.

Vương hậu hoàn thiện diện mạo bằng đôi bốt tông nâu và chiếc mũ rộng vành màu xám. Những món phụ kiện này không chỉ phù hợp với một sự kiện ngoài trời mà còn góp phần tạo nên vẻ cổ điển đặc trưng của phong cách thời trang lấy cảm hứng từ trang phục cưỡi ngựa.

Điều thú vị là cả bộ trang phục không có món đồ nào quá nổi bật khi đứng riêng. Áo khoác, chân váy caro, bốt và thắt lưng đều là những thiết kế quen thuộc. Tuy nhiên, khi kết hợp với nhau, chúng tạo nên tổng thể hài hòa và có chiều sâu.

Chiếc chân váy Ralph Lauren đóng vai trò quan trọng nhất. Họa tiết kẻ caro mang vẻ đẹp cổ điển, giúp bộ trang phục có điểm nhấn nhưng không tạo cảm giác rối mắt. Trong khi đó, áo khoác ôm dáng cân bằng lại độ mềm mại của chân váy midi, tránh khiến người mặc trông nặng nề.

Đây cũng là cách phối đồ đáng tham khảo dành cho phụ nữ trung niên. Thay vì lựa chọn quá nhiều chi tiết trang trí, chỉ cần một món đồ có họa tiết nổi bật, kết hợp cùng những thiết kế đơn sắc, đã đủ tạo nên diện mạo chỉn chu. Đáng chú ý, Mary không sử dụng những phụ kiện quá hào nhoáng để thể hiện vẻ sang trọng. Chính cách lựa chọn màu sắc, chất liệu và phom dáng mới là yếu tố giúp bà nổi bật.

Chân váy caro và 3 bí quyết phối đồ phụ nữ U40-U50 có thể học hỏi

Phong cách của Vương hậu Mary trong lần xuất hiện này mang đến một số gợi ý thiết thực cho phụ nữ muốn mặc đẹp trong mùa thu đông.

Trước hết là cách sử dụng họa tiết caro. Đây là kiểu họa tiết không mới nhưng có khả năng tạo cảm giác thanh lịch nếu được lựa chọn phù hợp. Với phụ nữ U40-U50, chân váy caro dáng midi là món đồ đáng cân nhắc bởi vừa kín đáo vừa dễ ứng dụng.

Có thể kết hợp chân váy cùng áo len cổ lọ, sơ mi hoặc áo khoác dáng ngắn. Nếu muốn tạo cảm giác gọn gàng, nên ưu tiên thiết kế có phần cạp cao và độ xòe vừa phải.

Thứ hai là nghệ thuật phối màu. Mary lựa chọn những gam màu gần nhau như nâu, xám và sắc trầm của họa tiết caro. Thay vì sử dụng nhiều màu tương phản, bà tạo điểm nhấn bằng sự khác biệt về chất liệu và sắc độ.

Đây là công thức khá dễ áp dụng trong đời sống thường ngày. Một chiếc chân váy caro nâu có thể kết hợp cùng áo len màu kem, áo khoác màu chocolate và bốt da. Tổng thể vẫn có điểm nhấn mà không cần thêm quá nhiều phụ kiện.

Cuối cùng là cách sử dụng thắt lưng để định hình vóc dáng. Trong bộ trang phục của Mary, chiếc thắt lưng không đơn thuần là phụ kiện trang trí mà còn giúp nhấn vòng eo, tạo sự liền mạch giữa áo khoác và chân váy.

Với phụ nữ trưởng thành, việc lựa chọn trang phục có tỷ lệ hợp lý thường mang lại hiệu quả rõ rệt hơn so với chạy theo những xu hướng quá mới lạ.

Tất nhiên, không nhất thiết phải sao chép toàn bộ phong cách cưỡi ngựa của Vương hậu Mary. Trong điều kiện thời tiết tại Việt Nam, các chị em có thể thay áo khoác dày bằng blazer hoặc cardigan, kết hợp chân váy caro cùng giày loafer hay bốt thấp cổ. Điều đáng học hỏi nhất từ phong cách của Vương hậu Đan Mạch chính là sự tiết chế: Sử dụng những món đồ cơ bản, lựa chọn màu sắc có chủ đích và chú ý đến tỷ lệ trang phục.

Sự kiện cưỡi ngựa có truyền thống hơn 100 năm tại Đan Mạch

Bên cạnh phong cách thời trang của Vương hậu Mary, Hubertus Hunt còn là một sự kiện văn hóa lâu đời của Đan Mạch. Theo Hoàng gia Đan Mạch, sự kiện năm 2026 diễn ra ngày 1/11 tại Dyrehaven, khu vực phía bắc Copenhagen, thu hút hàng nghìn khán giả.

Hubertus Hunt được tổ chức theo truyền thống từ năm 1900, đánh dấu thời điểm kết thúc mùa săn. Hoạt động ngày nay không phải cuộc săn cáo thực sự. Thay vào đó, hai kỵ sĩ dẫn đầu mang theo đuôi cáo, trong khi những người tham gia vượt qua đường đua gồm 32 chướng ngại vật.

Sự xuất hiện của Vương hậu Mary vì thế không chỉ là một hoạt động hoàng gia thường niên mà còn góp phần duy trì sự gắn kết giữa hoàng gia và những truyền thống văn hóa của Đan Mạch.

Giữa không gian thiên nhiên mùa thu, bộ trang phục mang cảm hứng cưỡi ngựa của bà càng trở nên phù hợp. Không quá cầu kỳ, không phô trương, Vương hậu Mary vẫn cho thấy phong cách thời trang đáng ngưỡng mộ của một trong những phụ nữ hoàng gia mặc đẹp nhất châu Âu.