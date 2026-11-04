Giới trẻ Trung Quốc đang rủ nhau sống kiểu “0 đồng”: Đi chơi không mua sắm, tận hưởng cuộc sống mà chẳng cần tiêu nhiều tiền

Có một thời, cuối tuần vui vẻ thường gắn với việc đi ăn nhà hàng, mua vài món đồ mới, ghé quán cà phê đẹp hoặc tự thưởng cho bản thân một trải nghiệm đắt tiền. Thế nhưng, ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc đang thử một cách tận hưởng cuộc sống khác: Đi chơi mà gần như không tiêu tiền.

Họ dạo quanh trung tâm thương mại nhưng không mua sắm, tìm kiếm những hoạt động trải nghiệm miễn phí, sử dụng sản phẩm dùng thử hoặc đơn giản là tận hưởng các không gian công cộng. Những trải nghiệm tưởng chừng rất bình thường ấy lại trở thành một xu hướng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo SCMP, lối sống này được gọi là “zero-cost lifestyle” (lối sống không tốn tiền). Đằng sau trào lưu tiết kiệm tưởng chừng chỉ mang tính vui vẻ là những thay đổi đáng chú ý trong quan niệm tiêu dùng của một bộ phận giới trẻ Trung Quốc.

Đi trung tâm thương mại chỉ để... đi dạo

Một trong những hoạt động tiêu biểu của lối sống “0 đồng” là mall-walking, tức đi bộ trong trung tâm thương mại mà không nhất thiết phải mua bất cứ thứ gì. Thay vì đến đó với danh sách những món đồ cần sắm, người trẻ xem trung tâm thương mại như một địa điểm để đi dạo, ngắm nhìn các cửa hàng và tận hưởng không gian có điều hòa.

Họ có thể dành thời gian khám phá những khu trưng bày, xem các sản phẩm mới hoặc đơn giản là đi bộ thư giãn. Sau một buổi chiều, điều mang về không phải những chiếc túi mua sắm mà là cảm giác được ra ngoài, thay đổi không khí và nghỉ ngơi.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, hàng chục nghìn bài đăng chia sẻ những cách tìm kiếm trải nghiệm miễn phí. Có người giới thiệu địa điểm phát sản phẩm dùng thử, có người tìm kiếm các chương trình trải nghiệm dịch vụ, thậm chí đăng ký lái thử ô tô dù chưa có ý định mua xe.

Những hoạt động này khiến khái niệm đi chơi được nhìn nhận theo một cách khác. Không phải cứ bước vào trung tâm thương mại là phải mua hàng, cũng không phải cứ muốn có một ngày cuối tuần thú vị là phải dành sẵn ngân sách.

Ở góc độ tích cực, mall-walking cho thấy một lựa chọn giải trí đơn giản: Tận dụng những không gian sẵn có, vận động nhẹ nhàng và tạm rời khỏi căn phòng quen thuộc.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm sản phẩm miễn phí hay đăng ký dùng thử cũng đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa tận dụng ưu đãi hợp lệ và lạm dụng dịch vụ. Với những chương trình được thiết kế nhằm phục vụ khách hàng có nhu cầu thực sự, người tham gia vẫn cần tôn trọng điều kiện của đơn vị cung cấp. Điều đáng chú ý hơn cả là người trẻ đang chủ động tìm kiếm những hình thức giải trí không bắt buộc phải gắn với tiêu dùng.

Khi niềm vui không còn được đo bằng số tiền đã chi

Lối sống “0 đồng” xuất hiện trong bối cảnh nhiều người trẻ Trung Quốc phải đối mặt với áp lực cạnh tranh công việc, thị trường lao động thiếu chắc chắn và những lo lắng về tương lai.

Sau một tuần làm việc căng thẳng, nhu cầu giải trí, nghỉ ngơi vẫn tồn tại. Nhưng không phải ai cũng sẵn sàng chi tiền cho những buổi mua sắm hay hoạt động đắt đỏ, nhất là khi còn nhiều khoản cần tiết kiệm. Thay vì từ bỏ hoàn toàn những thú vui cá nhân, một bộ phận giới trẻ lựa chọn thay đổi cách tận hưởng chúng.

Đây cũng là điểm khác biệt giữa tiết kiệm vì thiếu tiền và chủ động xây dựng một lối sống ít phụ thuộc vào chi tiêu. Một người vẫn có thể muốn gặp gỡ bạn bè, khám phá thành phố, trải nghiệm những điều mới nhưng không nhất thiết phải trả tiền cho mọi hoạt động.

Trước đó, các xu hướng tiêu dùng tiết kiệm của người trẻ Trung Quốc cũng từng thu hút sự chú ý. Họ chia sẻ cách mua hàng giá thấp, săn ưu đãi và tìm kiếm sản phẩm có chất lượng phù hợp với khả năng tài chính.

Một bài viết khác của SCMP hồi tháng 3/2026 ghi nhận xu hướng người trẻ không còn quá hào hứng với việc phô bày sự giàu có. Thay vào đó, một số người tìm thấy niềm vui trong việc khoe những món đồ mua được với giá đặc biệt rẻ. Nhìn rộng hơn, điều này phản ánh sự thay đổi trong tiêu chí đánh giá một cuộc sống đáng mong muốn.

Nếu trước đây, việc sở hữu nhiều món đồ đẹp hoặc sử dụng dịch vụ đắt tiền dễ được xem là biểu hiện của thành công, thì giờ đây, khả năng kiểm soát chi tiêu và sống thoải mái trong giới hạn tài chính cũng được một bộ phận người trẻ coi trọng.

Không ít người bắt đầu đặt câu hỏi: Mình thực sự cần món đồ này, hay chỉ muốn mua vì nhìn thấy người khác có? Mình muốn đến quán cà phê ấy vì yêu thích không gian, hay vì những bức ảnh trên mạng xã hội? Khi những câu hỏi ấy xuất hiện thường xuyên hơn, việc tiêu tiền cũng dần trở thành một quyết định có chủ đích.

Tiết kiệm tiền, nhưng điều người trẻ muốn giữ lại còn là sự nhẹ nhõm

Điểm thú vị của lối sống “0 đồng” nằm ở chỗ nó không chỉ hướng đến việc tiết kiệm.

Theo cách nhìn được SCMP đề cập, giữa sự cạnh tranh gay gắt và những bất ổn nghề nghiệp, một số người trẻ đang tìm kiếm niềm vui từ những trải nghiệm miễn phí như một cách giảm bớt áp lực tinh thần.

Điều này khá dễ hiểu. Khi thu nhập chưa thực sự ổn định, một khoản chi tiêu cho mục đích giải trí đôi khi có thể đi kèm cảm giác áy náy. Vừa muốn tự thưởng cho bản thân, vừa lo lắng về số dư tài khoản là trạng thái không xa lạ với nhiều người đi làm. Lựa chọn các hoạt động ít tốn kém giúp họ vẫn có thời gian nghỉ ngơi mà không phải liên tục tính toán xem tháng này đã tiêu quá bao nhiêu tiền.

Tuy nhiên, không nên hiểu lối sống “0 đồng” là cố gắng không tiêu tiền bằng mọi giá.

Một cuộc sống lành mạnh vẫn cần những khoản chi thiết yếu cho ăn uống, chăm sóc sức khỏe, di chuyển và các nhu cầu cá nhân. Việc tiết kiệm trở nên có ý nghĩa khi nó giúp con người chủ động hơn về tài chính, chứ không phải khi khiến họ luôn căng thẳng vì từng khoản nhỏ.

Tương tự, không phải mọi hoạt động miễn phí đều mang lại giá trị như nhau. Đôi khi, một buổi chiều đi bộ trong công viên, đọc sách ở thư viện hoặc trò chuyện cùng bạn bè có thể đem lại nhiều sự thư giãn hơn việc liên tục tìm kiếm những món quà tặng không thực sự cần thiết.

Từ góc nhìn đó, lối sống “0 đồng” có thể gợi ra một bài học khá thực tế cho người trẻ: Tiết kiệm không nhất thiết là từ bỏ niềm vui, mà là học cách tìm thấy niềm vui ở những điều không đòi hỏi phải chi tiêu.

Một cuối tuần không mua sắm vẫn có thể đáng nhớ. Một ngày không đặt đồ ăn hay gọi đồ uống đắt tiền vẫn có thể dễ chịu. Và một người không liên tục sở hữu những món đồ mới cũng không có nghĩa là họ đang sống thiếu thốn.

Tất nhiên, không phải ai cũng lựa chọn tiết kiệm vì cùng một lý do. Có người thực sự gặp khó khăn tài chính, có người đang chuẩn bị cho mục tiêu dài hạn, cũng có người đơn giản là cảm thấy mệt mỏi với nhịp tiêu dùng quá nhanh. Nhưng điểm chung giữa họ là mong muốn giữ lại nhiều quyền chủ động hơn với tiền bạc và cuộc sống của mình.

Cuối cùng, điều khiến xu hướng này đáng suy ngẫm không nằm ở việc một người có thể đi chơi bao nhiêu ngày mà không tiêu đồng nào. Đó là sự thay đổi trong cách nhìn nhận hạnh phúc: Đôi khi, sống đủ đầy không phải là có khả năng mua mọi thứ mình muốn, mà là nhận ra có rất nhiều điều khiến mình vui mà chẳng cần phải mua.

*Theo SCMP