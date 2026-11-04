Vợ chồng Meghan Markle lại chuyển nhà

Sau quyết định bất ngờ đưa gia đình trở về Anh vào tháng 8/2026, cuộc sống của Vương tử Harry và Meghan Markle tiếp tục nhận được sự quan tâm từ công chúng. Mới đây, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin vợ chồng Công tước xứ Sussex đã chuyển đến một ngôi nhà mới tại vùng Cotswolds, Anh. Đáng chú ý, bất động sản này nằm trong khu đất thuộc sở hữu của một doanh nhân giàu có, đồng thời là bạn thân của Harry.

Theo Daily Mail, vợ chồng Harry và Meghan cùng hai con là Hoàng tử Archie (7 tuổi) và Công chúa Lilibet (5 tuổi) đã lưu trú tại khu bất động sản của người bạn nói trên kể từ khi trở về Anh. Ban đầu, gia đình sống trong ngôi nhà chính, nhưng gần đây đã chuyển sang một căn nhà khác trong cùng khuôn viên.

Chuyển đến ngôi nhà mới nhưng vẫn ở trên đất của bạn thân

Theo nguồn tin được Daily Mail, chủ sở hữu khu bất động sản là một doanh nhân có điều kiện kinh tế khá giả. Người này quen biết Vương tử Harry thông qua những hoạt động chung nhằm hỗ trợ các tổ chức từ thiện dành cho quân nhân. Mối quan hệ giữa hai người được cho là khá thân thiết. Doanh nhân này cũng sẵn lòng để gia đình Harry tiếp tục sinh sống trong khu đất của mình.

Điều đáng chú ý là vợ chồng Công tước xứ Sussex không chuyển đi quá xa. Thay vì rời khỏi Cotswolds, họ chỉ chuyển từ ngôi nhà chính sang một bất động sản khác nằm trong cùng khuôn viên.

Hiện thông tin cụ thể về diện tích, thiết kế nội thất, giá trị cũng như hình thức sử dụng ngôi nhà mới chưa được công bố. Danh tính của người bạn doanh nhân cũng chưa được tiết lộ. Vì vậy, chưa có cơ sở để khẳng định Harry và Meghan đã mua bất động sản này.

Cotswolds là vùng nông thôn nổi tiếng của nước Anh, được biết đến với những ngôi làng cổ, nhà xây bằng đá và khung cảnh thiên nhiên thanh bình. Đây cũng là khu vực được giới thượng lưu Anh ưa chuộng nhờ không gian sống riêng tư. Trước đó, nhà bình luận hoàng gia Tom Sykes từng tiết lộ với Page Six rằng Harry có ý định tìm nhà tại Cotswolds, gần Highgrove House - nơi ở của Vua Charles và Vương hậu Camilla.

Theo ông Sykes, Harry vốn rất quen thuộc với khu vực này. Chính vì vậy, việc gia đình lựa chọn Cotswolds làm nơi sinh sống trong thời gian trở lại Anh không phải điều quá bất ngờ. Tuy nhiên, chưa có xác nhận rằng mong muốn sống gần Vua Charles là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến lần chuyển nhà mới nhất.

Vẫn giữ biệt thự triệu USD ở Mỹ, cuộc sống gia đình có nhiều thay đổi

Thông tin Harry và Meghan chuyển nhà xuất hiện chỉ hơn hai tháng sau khi gia đình bốn người trở lại Anh vào cuối tháng 8/2026. Trước đó, năm 2020, cặp đôi gây chấn động khi quyết định rút khỏi vai trò thành viên hoàng gia cấp cao, sau đó chuyển đến Mỹ sinh sống.

Thời gian đầu ở California, Harry và Meghan từng được nhà sản xuất Tyler Perry hỗ trợ chỗ ở. Gia đình lưu trú tại một biệt thự sang trọng thuộc khu Beverly Ridge Estates, Beverly Hills, trước khi mua ngôi nhà riêng tại Montecito vào tháng 8 cùng năm. Sáu năm sau, cặp đôi một lần nữa lựa chọn trở về Anh và cũng nhận được sự hỗ trợ về chỗ ở từ một người bạn giàu có.

Dù vậy, sự trở lại này không đồng nghĩa với việc Harry và Meghan từ bỏ hoàn toàn cuộc sống tại Mỹ. Theo Page Six, cặp đôi vẫn giữ căn biệt thự trị giá khoảng 14,5 triệu USD tại Montecito, California. Đây là nơi gia đình đã sinh sống trong nhiều năm và gắn bó với các hoạt động cá nhân, công việc của hai vợ chồng. Một trong những thay đổi quan trọng nhất sau khi trở về Anh là việc Archie và Lilibet được làm quen với môi trường sống và học tập mới.

Theo tạp chí People, hai con của Harry và Meghan đã dần thích nghi với cuộc sống tại Anh sau khi chuyển từ California sang. Những sinh hoạt thường ngày và lịch học của hai bé cũng đang được thiết lập lại.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ được Harper's Bazaar dẫn lại, Harry cho biết việc các con có cơ hội học tại một ngôi trường ở Anh mang nhiều ý nghĩa đối với anh. Vương tử cũng bày tỏ mong muốn đưa các con đến những nơi gắn liền với tuổi thơ của mình, để Archie và Lilibet có thể trải nghiệm những điều tốt đẹp mà anh từng có.

Đáng chú ý, dù trở về quê hương, Harry và Meghan vẫn không đảm nhận lại các nhiệm vụ hoàng gia chính thức. Cuộc sống của gia đình tiếp tục được xây dựng theo hướng độc lập, với những hoạt động riêng tại cả Anh và Mỹ.

Lần chuyển nhà mới nhất cho thấy vợ chồng Công tước xứ Sussex đang từng bước sắp xếp lại cuộc sống sau quyết định trở về Anh. Tuy nhiên, khi các thông tin về bất động sản vẫn chủ yếu đến từ nguồn tin thân cận được báo chí dẫn lại, nơi ở lâu dài của gia đình Harry và Meghan vẫn là câu chuyện chưa có lời xác nhận chính thức.