Ngày 27/8/2025, Vua Frederik và Vương hậu Mary của Đan Mạch đặt chân tới đảo Læsø bằng du thuyền Hoàng gia Dannebrog, dừng lại tại cảng Østerby. Sự kiện đón tiếp được tổ chức trang trọng dưới mái lều ven biển, nơi Thị trưởng Tobias Birch Johansen đọc diễn văn chào mừng hai vị khách Hoàng gia.





Điểm nhấn trong chuyến thăm chính là hình ảnh Vương hậu Mary. Bà lựa chọn bộ trang phục mang sắc màu trung tính dịu mắt, nhấn nhá bằng phụ kiện tinh tế - một công thức giúp phụ nữ trung niên vừa thanh lịch, vừa gọn gàng trong những chuyến đi xa. Với thiết kế tối giản nhưng đường cắt may chuẩn xác, bộ đồ tôn lên dáng vẻ mảnh mai và thần thái tự tin của bà, gợi ý hoàn hảo cho phái đẹp khi tham gia các buổi tiệc ngoài trời hay sự kiện cộng đồng.

JOSEPH Linen Cotton Sven Skirt

Tại Læsø Saltsyderi – xưởng muối có lịch sử từ thời Trung cổ, Vương hậu Mary chọn khoác thêm chiếc balzer nhẹ gam cam sáng, vừa tiện lợi vừa sang trọng, minh chứng cho cách phối đồ thông minh để thích nghi với thời tiết gió biển. Đây cũng là mẹo phong cách phụ nữ trung niên có thể học hỏi: Thay vì nhiều lớp đồ phức tạp, chỉ cần một chiếc blazer là đủ tạo điểm nhấn và giữ ấm.

Khi đến tham quan nông trang bảo tàng Lynggården nổi tiếng với mái rêu biển bạc ánh xám, Vương hậu tiếp tục trung thành với gu phối màu nhẹ nhàng, hòa hợp cùng khung cảnh thiên nhiên. Sự lựa chọn này không chỉ thể hiện óc thẩm mỹ tinh tế mà còn nhắn nhủ rằng: Thời trang trung niên không nhất thiết phải cầu kỳ, chỉ cần cân bằng giữa sự thoải mái và tinh tế cũng đủ toát lên khí chất riêng.