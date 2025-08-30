Meghan mang thai lần 3?

Trong tập phim mới của With Love, Meghan trên Netflix, Meghan đã khiến Chrissy Teigen và khán giả không nhịn được cười với màn tung hứng "tiết lộ con bí mật thứ ba".

Khoảnh khắc thú vị xảy ra khi cả hai cùng làm đồ trang sức gắn hoa theo tháng sinh của các con. Meghan nói: "Chúng ta hãy chọn loại hoa cho các con nào. Miles là tháng 5 đúng không? Vậy Miles và Archie đều là hoa linh lan (Lily of the Valley). Còn Honsworth, cái này…".





Teigen bật cười: "Khoan, chị có đứa con tên Honsworth à?". Meghan cũng cười: "Đúng rồi, đứa con mà em chưa từng nghe qua đấy".

Cả hai sau đó phá lên cười khi ê-kíp đính chính rằng đó là hoa Hawthorn (sơn tra) – loài hoa sinh nhật tháng 5 chứ không phải "Honsworth" như Meghan nhầm lẫn.

Khoảnh khắc dí dỏm này càng gây chú ý bởi Vương tử Harry từng thẳng thắn chia sẻ trên British Vogue năm 2019 rằng vợ chồng anh sẽ "tối đa chỉ có hai con" vì lo ngại vấn đề môi trường. Và đúng như vậy, hiện tại cặp đôi chỉ có Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet.





Ngoài câu chuyện vui, Meghan cũng chia sẻ về tình bạn lâu năm với Chrissy Teigen – người từng gặp cô lần đầu vào năm 2007 trong gameshow Deal or No Deal . Sau gần 20 năm, họ tái kết nối và thường xuyên ủng hộ nhau. Năm 2024, Chrissy còn khoe mình là một trong những người đầu tiên nhận được lọ mứt từ thương hiệu American Riviera Orchard do Meghan sáng lập.

Trong buổi ra mắt mùa 2, Meghan tiếp tục cho thấy hình ảnh một người phụ nữ vừa Hoàng gia, vừa đời thường: Thích nấu ăn, làm vườn, sáng tạo cùng bạn bè. Dàn khách mời năm nay cũng toàn tên tuổi đình đám: Chrissy Teigen, Tan France, José Andrés, David Chang, Samin Nosrat, Jay Shetty...





Meghan gọi hành trình khởi nghiệp thương hiệu cá nhân của mình là "một đường cong học hỏi", nơi cô cho phép bản thân sai lầm, đứng lên và tiếp tục thử nghiệm. Chính tinh thần đó đã giúp Meghan tỏa sáng trong cả công việc lẫn cuộc sống, khiến công chúng ngày càng tò mò về những bước đi tiếp theo của cô và Vương tử Harry.

Theo People