Nếu bạn từng đọc "Thủy Hử" hoặc xem các bản phim chuyển thể, hẳn còn nhớ nhân vật Lâm Xung - vị giáo đầu 80 vạn cấm quân của triều đình nhà Tống. Một người tài năng xuất chúng, võ nghệ cao cường, tính cách chính trực, vợ đẹp con ngoan. Trên giấy tờ, anh ta có tất cả những gì một người đàn ông thời đó có thể mơ ước. Vậy mà cuộc đời Lâm Xung lại là một chuỗi bi kịch dài: Bị Cao Cầu - cha của một kẻ háo sắc thèm muốn vợ mình hãm hại hết lần này đến lần khác. Bị vu oan, bị đày đi xa, bị truy sát giữa đêm tuyết. Và điều đáng nói nhất: Trong suốt phần lớn câu chuyện, Lâm Xung vẫn nhẫn nhịn. Vẫn tin vào công lý. Vẫn nghĩ rằng nếu mình cố thêm chút nữa, mọi thứ sẽ ổn.

Cho đến khi mọi thứ không thể ổn được nữa.

Tôi vẫn nhớ lần đầu đọc đến đoạn Lâm Xung bị đẩy đến mức phải giết người trong miếu thần, rồi lên Lương Sơn Bạc, tôi đã ngồi lặng đi một lúc. Không phải vì tiếc một anh hùng, mà vì nhận ra: Nếu Lâm Xung phản kháng sớm hơn, chỉ cần sớm hơn một chút thôi cả cuộc đời anh đã khác. Vợ anh đã không phải tự vẫn. Anh đã không phải sống lưu vong. Tài năng của anh đã có thể được dùng vào việc đẹp hơn rất nhiều.

Và rồi tôi nhìn quanh văn phòng mình. Tôi thấy những Lâm Xung của thời hiện đại khắp mọi nơi.

Bạn có đang là Lâm Xung chốn công sở mà không hay biết?

Lâm Xung của thế kỷ 21 không cầm thương, không khoác áo bào. Họ ngồi sau bàn làm việc, mở laptop lúc 8 giờ sáng và đóng lại lúc 11 giờ đêm. Họ có những đặc điểm chung này:

Họ giỏi và sếp biết rõ điều đó. Lâm Xung công sở thường là người làm việc tốt nhất nhóm, có chuyên môn vững, có khả năng giải quyết những vấn đề mà người khác bó tay. Nhưng chính vì giỏi, họ trở thành "con bài an toàn" mà sếp luôn ném vào những vụ việc khó nhất, mà không bao giờ tăng lương tương xứng, không bao giờ cất nhắc lên vị trí xứng đáng.

Họ nhẫn nhịn đến mức kỳ lạ. Bị quát mắng vô lý? Cười trừ. Bị đổ tội cho lỗi của người khác? Cúi đầu nhận. Bị ép làm thêm cuối tuần không lương? Vui vẻ đồng ý. Mỗi lần như vậy, họ tự nhủ: "Thôi, vì tập thể", "Thôi, cho yên chuyện", "Thôi, sếp cũng đang căng thẳng". Đến lúc nhìn lại, họ thấy mình đã "thôi" suốt mấy năm trời, và không có gì thay đổi cả.

Họ tin vào "sự công nhận sẽ đến". Đây là niềm tin nguy hiểm nhất. Lâm Xung công sở luôn nghĩ rằng nếu mình cứ làm tốt, cứ nhẫn nhịn, cứ trung thành - một ngày nào đó, sếp sẽ nhận ra, đồng nghiệp sẽ trân trọng, công ty sẽ đền đáp. Họ đợi. Đợi mãi. Và thường thì, ngày đó không bao giờ đến.

Họ sợ va chạm hơn sợ bị thiệt. Đây là điểm chí mạng. Một người làm 10 phần việc nhưng chỉ được ghi nhận 3 phần, đáng lẽ phải lên tiếng. Nhưng Lâm Xung công sở sợ. Sợ bị coi là "khó tính". Sợ bị gắn mác "không hợp tác". Sợ phá vỡ "không khí hài hoà giả tạo" của phòng ban. Họ thà chịu thiệt 7 phần còn hơn phải đối mặt với một cuộc trò chuyện khó.

Nếu bạn nhận ra mình trong vài dấu hiệu trên, đừng vội buồn. Nhưng cũng đừng coi nhẹ. Vì bi kịch lớn nhất của Lâm Xung không phải là bị Cao Cầu hãm hại mà là anh ta đã để chuyện đó kéo dài quá lâu.

Vì sao "nhẫn nhịn" lại không bao giờ đổi được sự công nhận?

Đây là sự thật khắc nghiệt mà ít ai dám nói thẳng: Trong môi trường công sở, sự nhẫn nhịn quá mức không được đọc là "hiền lành" hay "biết điều". Nó được đọc là "dễ bị bắt nạt".

Tâm lý học hành vi đã chỉ ra một quy luật rất rõ: Con người, đặc biệt là những người có quyền lực sẽ tiếp tục lặp lại hành vi nếu hành vi đó không gặp phải hậu quả. Sếp tồi không tự nhiên nhận ra mình tồi. Đồng nghiệp đẩy việc không tự nhiên thấy có lỗi. Cấp trên chèn ép không tự nhiên dừng lại. Họ chỉ dừng khi cảm thấy có rủi ro, rủi ro bị phản kháng, rủi ro bị tố cáo, rủi ro mất mặt, rủi ro bị mất nhân tài.

Khi bạn cứ nhẫn nhịn mãi, bạn vô tình gửi đi một thông điệp ngầm: "Tôi sẽ không phản kháng dù bạn làm gì với tôi". Và thông điệp đó, một khi đã được tiếp nhận, sẽ định hình cách người khác đối xử với bạn trong suốt phần còn lại của thời gian bạn ở công ty đó. Bạn càng dễ tính, người ta càng đẩy việc khó. Bạn càng nhận tội thay, người ta càng vô tư đổ lỗi. Bạn càng cười trừ trước những lời mắng vô lý, những lời mắng đó càng trở thành thói quen.

Có một câu nói tôi rất thích: "Sự tử tế không có ranh giới là cánh cửa mở cho người khác bước vào và dẫm đạp lên bạn". Lâm Xung của Thủy Hử không thiếu lòng tử tế. Anh ta thiếu ranh giới.

Và còn một sự thật cay đắng nữa: Sự công nhận ở chốn công sở không bao giờ đến từ việc bạn làm tốt một cách lặng lẽ. Nó đến từ việc bạn làm tốt VÀ biết cách để người khác thấy điều đó. Nó đến từ việc bạn dám nói "không" với những thứ không xứng đáng. Nó đến từ việc bạn biết bảo vệ thành quả lao động của mình, biết đặt câu hỏi khi bị đối xử bất công, biết khẳng định giá trị của mình một cách có chừng mực nhưng rõ ràng.

Người được tăng lương đầu tiên trong phòng thường không phải người làm việc nhiều nhất. Đó là người làm việc đủ tốt và biết khi nào nên gõ cửa phòng sếp.





Bốn "bẫy Lâm Xung" mà người đi làm thường mắc phải

Trong gần hai chục năm quan sát đời sống công sở, tôi nhận thấy có bốn cái bẫy lặp đi lặp lại khiến những người tài năng tự biến mình thành Lâm Xung.

Bẫy thứ nhất: "Tôi nhận lỗi này cho mọi người yên ổn". Đây là cái bẫy quen thuộc nhất. Một dự án thất bại, bạn không phải người gây ra lỗi chính, nhưng vì "tinh thần đồng đội", bạn đứng ra gánh. Lần đầu, có vẻ ổn - mọi người cảm ơn, sếp khen "biết hi sinh vì tập thể". Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ mười - "biết hi sinh" sẽ chuyển thành "đáng để hi sinh". Khi đến mùa đánh giá, người ta nhìn vào hồ sơ thấy bạn là người liên quan đến nhiều thất bại nhất và bạn sẽ là người đầu tiên bị cắt giảm.

Bẫy thứ hai: "Sếp đang khó khăn, mình thông cảm". Đây là cái bẫy của những người có lòng nhân hậu. Sếp có chuyện gia đình, sếp đang chịu áp lực từ cấp trên, sếp đang bị KPI đè và mỗi lần sếp trút lên bạn, bạn lại tự nhủ "thôi, thông cảm cho sếp". Nhưng có một điều bạn cần nhớ: Sếp có vấn đề của sếp, đó không phải lý do để bạn phải gánh chịu. Một người sếp tốt là người biết tách bạch chuyện cá nhân và chuyện công việc. Nếu sếp không làm được điều đó, đó là vấn đề của sếp, không phải của bạn.

Bẫy thứ ba: "Nếu tôi nghỉ, ai sẽ làm việc này?". Đây là cái bẫy ngọt ngào nhất. Bạn cảm thấy mình quan trọng, mình không thể thiếu, mình có trách nhiệm. Nhưng sự thật là: Không ai là không thể thay thế. Công ty của bạn sẽ vẫn vận hành tốt nếu bạn nghỉ ngày mai. Người duy nhất bị thiệt khi bạn tự cho mình là "không thể thiếu", chính là bạn. Vì bạn sẽ không bao giờ dám đòi hỏi gì, không bao giờ dám nghỉ phép, không bao giờ dám nói "không" với việc mới đè lên.

Bẫy thứ tư: "Đời nào cũng có lúc khó, ráng qua giai đoạn này". Đây là cái bẫy của thời gian. Bạn cứ nghĩ tình hình tệ này chỉ là tạm thời. Đợi hết quý này. Đợi hết năm nay. Đợi sếp đổi. Đợi công ty cải tổ. Nhưng "đợi" của bạn cứ kéo dài mãi - hai năm, ba năm, năm năm trôi qua, và bạn vẫn ở đúng vị trí cũ, với mức lương cũ, chịu đúng những điều bất công cũ. Lâm Xung cũng đã "đợi" như vậy. Đợi đến khi vợ tự vẫn, gia đình tan nát, anh mới hiểu: có những thứ càng đợi càng tệ.

Học cách "thoát Lâm Xung": Không phải làm phản, mà là dựng ranh giới

Tôi không cổ vũ ai trở thành kẻ hiếu chiến. Cũng không khuyên ai bỏ việc giận dữ rồi lên Lương Sơn Bạc cá nhân. Cái mà tôi muốn nói là một thứ tinh tế hơn nhiều: Học cách dựng ranh giới một cách điềm tĩnh nhưng rõ ràng.

Bắt đầu bằng việc tách bạch "trách nhiệm của tôi" và "không phải trách nhiệm của tôi". Mỗi sáng, trước khi vào việc, hãy tự hỏi: Hôm nay, đâu là việc tôi phải làm, đâu là việc người khác đẩy sang. Đừng tự nhận trách nhiệm cho những thứ không thuộc về mình. Nếu một đồng nghiệp gửi việc qua với tin nhắn "em giúp anh/chị cái này nhé" - hãy nhớ rằng bạn có quyền nói "em đang bận, anh/chị cần hoàn thành khi nào để em sắp xếp", thay vì gật đầu ngay.

Học cách nói "không" mà không cần giải thích quá nhiều. Đây là kỹ năng khó nhất nhưng quan trọng nhất. Khi sếp giao thêm việc mà bạn không thể làm, đừng nói dài dòng về lý do. Một câu ngắn: "Hiện tại em đang ưu tiên dự án X mà anh giao tuần trước, nếu em làm việc này thì dự án X sẽ trễ - anh muốn em ưu tiên cái nào ạ?". Câu này đẩy quyết định về phía sếp, và buộc sếp phải nhìn nhận thực tế rằng bạn có giới hạn.

Ghi chép mọi thứ - đặc biệt là những điều bất thường. Lâm Xung thua vì không có bằng chứng khi bị vu oan. Bạn thì không cần phải để chuyện đó xảy ra. Mọi cuộc trao đổi quan trọng, hãy có email xác nhận. Mọi yêu cầu vô lý, hãy lưu lại tin nhắn. Mọi cam kết của sếp về lương thưởng, hãy đề nghị viết ra. Đây không phải hành động "không tin tưởng" - đây là chuyện chuyên nghiệp.

Định kỳ "kiểm toán" lại vị trí của mình. Mỗi 6 tháng, hãy ngồi xuống và tự hỏi: Khối lượng công việc của tôi đã tăng bao nhiêu? Lương của tôi đã tăng tương ứng chưa? Vị trí của tôi đã thay đổi chưa? Nếu câu trả lời cho hai câu hỏi sau là "chưa" trong khi câu đầu tiên là "có" - đó là tín hiệu rõ ràng để bạn hành động: hoặc đàm phán lại, hoặc chuẩn bị đi.

Luôn có một "phương án B" trong tay. Đây là bí mật mà những người làm công sở thành công ít chia sẻ: Họ không bao giờ ở trong tình thế "không thể đi đâu khác". Họ luôn duy trì mối quan hệ với những công ty khác, luôn cập nhật CV, luôn biết giá trị thị trường của mình. Chính vì có phương án B, họ mới có thể đứng thẳng tại phương án A. Lâm Xung không có phương án B - đó là lý do anh ta phải chịu đựng đến tận cùng trước khi nổi loạn.

Có một điều tôi muốn nói thẳng với bất kỳ ai đang đọc bài này và thấy mình giống Lâm Xung: Bạn không đáng phải sống như thế.

Bạn tài năng - đó là tài sản của riêng bạn, không phải lý do để người khác lợi dụng. Bạn tử tế - đó là phẩm chất đáng quý, không phải tấm thẻ thông hành cho sự bắt nạt. Bạn trung thành - đó là điều đẹp đẽ, nhưng chỉ khi sự trung thành đó được trao đúng người. Trung thành với một công ty không trân trọng bạn, một người sếp không công bằng với bạn, một tập thể không ghi nhận bạn - đó không phải trung thành. Đó là tự hại mình.

Lâm Xung của Thủy Hử cuối cùng cũng đã phải nổi dậy, nhưng cái giá phải trả quá lớn: Gia đình tan nát, danh dự không còn, cả phần đời còn lại sống trong cảnh bôn ba. Bạn của thế kỷ 21 không cần đi đến đường cùng đó. Bạn có lựa chọn. Bạn có quyền nói "không". Bạn có quyền đặt câu hỏi. Bạn có quyền tìm môi trường tốt hơn. Và bạn có quyền hơn bất cứ ai được sống đúng với giá trị của chính mình.

Đừng đợi đến khi bị đẩy đến đường cùng mới phản kháng. Đừng đợi đến khi mất hết mới hiểu mình đáng giá hơn thế nhiều. Đừng đợi đến khi tóc đã bạc mới nhận ra: Cuộc đời này quá ngắn để dành cho việc làm hài lòng những người không xứng đáng.

Hãy giỏi. Hãy tử tế. Hãy chuyên nghiệp. Nhưng đồng thời, hãy biết rõ ranh giới của mình ở đâu, và đừng cho phép ai vượt qua nó dù người đó có là sếp, là đồng nghiệp lâu năm, hay là cả tập thể.

Bởi vì sự công nhận thật sự không đến từ việc bạn nhẫn nhịn được bao nhiêu. Nó đến từ việc bạn dám đứng vững với chính mình một cách điềm đạm, nhưng không khoan nhượng.

Đời người đi làm có thể dài 30, 40 năm. Đừng để Lâm Xung của Thủy Hử trở thành tiểu sử của chính bạn.