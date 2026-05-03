Không phải lúc nào cũng cần váy dạ hội hay túi hiệu mới gây chú ý. Vương hậu Letizia của Vương quốc Tây Ban Nha từ lâu đã chứng minh điều ngược lại rằng sức hút thực sự nằm ở cách một người phụ nữ chọn và mặc đồ, chứ không phải ở giá tiền. Lần này, bà xuất hiện trong một chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh nhạt pastel đơn giản, và cả thế giới thời trang đồng loạt quay lại nhìn. Vogue gọi đây là must-have của hè 2026 và không khó để hiểu tại sao.

Chiếc áo mà một Vương hậu chọn diện đi làm

Chiếc áo là thiết kế "Harlow" Cut-Out Striped Shirt từ bộ sưu tập hợp tác giữa Victoria Beckham và thương hiệu Tây Ban Nha Mango với tông xanh baby blue đặc trưng, họa tiết kẻ sọc pinstripe cổ điển và phom dáng boxy hơi crop nhẹ. Điểm khiến chiếc áo này khác biệt so với hàng nghìn chiếc sơ mi kẻ sọc khác ngoài kia chính là hai ô khoét (cut-out) lớn dọc theo cổ áo táo bạo nhưng không phô, hiện đại nhưng không mất đi sự tinh tế vốn có của một thiết kế workwear.

Vương hậu Letizia đã diện chiếc áo này đến buổi khai giảng khóa học nghề tại một trường trung học - sự kiện hoàn toàn bình thường trong lịch trình dày đặc của bà. Bà kết hợp cùng quần ankle đen tối giản, giày block heel có quai đệm từ BOSS và bông tai kim cương nhỏ từ Gold&Roses, bỏ qua vòng cổ để để chiếc áo khoét tự nói lên phong cách. Kết quả là một outfit vừa phù hợp công việc, vừa đủ cá tính để lên trang bìa tạp chí thời trang.

Tại sao chiếc áo này đang được nói đến nhiều đến vậy?

Màu xanh pastel đặc biệt là blue nhạt kiểu baby blue hay sky blue đang là sắc màu thống trị của hè 2026. Nhẹ nhàng mà không nhạt nhẽo, dễ phối mà không nhàm chán, đây là tông màu hoạt động tốt trên mọi làn da và phù hợp với cả những ngày nắng gắt. Kết hợp với họa tiết kẻ sọc truyền thống vốn không bao giờ lỗi mốt, chiếc áo của Letizia trở thành hình mẫu cho một thứ mà phụ nữ hiện đại luôn tìm kiếm: Đồ mặc hàng ngày trông như đồ được đầu tư.

Letizia từ lâu đã được biết đến với khả năng biến những xu hướng táo bạo nhất thành trang phục phù hợp với các hoạt động hoàng gia và chiếc sơ mi khoét lần này là một ví dụ hoàn hảo. Trong khi nhiều người ngại diện cut-out vì sợ "quá lộ", Vương hậu Letizia đã cho thấy rằng chìa khóa nằm ở phần còn lại của outfit: chọn đúng quần, đúng giày, và đặc biệt biết khi nào nên bỏ bớt phụ kiện.

Một trong những lý do Letizia được yêu thích rộng rãi không chỉ trong giới mộ điệu mà còn với phụ nữ bình thường trên khắp thế giới là bởi bà không ngại mặc high street. Mango là một trong những thương hiệu bà ưa chuộng nhất, xuất hiện đều đặn trong tủ đồ từ váy đến áo blouse và phụ kiện. Không phải để tạo hình ảnh "gần dân" theo kiểu PR được tính toán, mà vì bà thực sự biết cách tìm ra những món đồ tốt ở bất kỳ phân khúc giá nào.

Điều đặc biệt ở Letizia là bà thường xuyên diện lại những món đồ cũ nhưng qua cách phối khác nhau, mỗi lần trông như trang phục mới hoàn toàn. Đó là triết lý thời trang bền vững không cần phải tuyên ngôn: Mặc ít hơn, phối thông minh hơn, và chọn những thứ thực sự có chất lượng dù giá không cao.

Mặc như Vương hậu, không cần ngân sách hoàng gia

Nếu bạn muốn thử nghiệm chiếc áo kẻ sọc xanh pastel theo cách của Letizia, nguyên tắc cơ bản khá rõ ràng. Nền dưới nên tối và tối giản quần đen, quần navy hoặc quần trắng sạch đều phù hợp. Giày nên có chiều cao vừa phải và kiểu dáng gọn gàng, tránh những đôi quá cồng kềnh làm mất đi sự nhẹ nhàng vốn là điểm mạnh của tông màu xanh nhạt. Phụ kiện chỉ cần một điểm nhấn duy nhất bông tai, nhẫn, hoặc túi, đừng chồng chất. Và quan trọng nhất: Mặc như thể bạn không đang cố để trông sành điệu.

Đó cũng chính xác là thứ khiến Vương hậu Letizia trở thành một trong những biểu tượng thời trang được nói đến nhiều nhất châu Âu không phải nhờ ngân sách hay danh hiệu, mà nhờ cái cách bà hiểu quần áo và hiểu chính mình.