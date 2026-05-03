Sinh nhật 19 tuổi của Công chúa Sofía

Ngày 29/4 vừa qua, Vương nữ Sofía (Infanta Sofía) của Vương quốc Tây Ban Nha bước sang tuổi 19 mà không có bất kỳ sự kiện chính thức nào được tổ chức. Không tiệc hoàng gia, không thông cáo từ Cung điện Zarzuela, không ảnh sinh nhật được công bố. Lý do rất đơn giản: Cô đang ở Lisbon, đang học, và tháng 5 là mùa thi. Với Sofía, đó là tất cả những gì cần biết về cô gái này.

Sofía hiện đang hoàn thành năm nhất tại Forward College ở Lisbon, theo học ngành Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế - trường tư thục nước ngoài đầu tiên trong lịch sử hoàng gia Tây Ban Nha có thành viên theo học. Cô sống trong một ký túc xá sinh viên ở khu Benfica, cách trường khoảng 30 phút, trong một môi trường khá yên tĩnh so với vị thế hoàng gia của mình. Cuộc sống thường ngày của Sofía ở Lisbon gần như không khác gì một sinh viên bình thường: lớp học, thư viện, và giờ thi sắp tới.

Theo Royal Family News, Sofía có lịch thi vào tháng 5 và các lớp học kéo dài đến ngày 5/6. Vì vậy, sinh nhật năm nay chắc chắn sẽ được tổ chức rất giản dị, có thể chỉ là bữa ăn nhỏ với vài người bạn đúng với hình ảnh mà cô đang xây dựng cho bản thân: Kín tiếng, tập trung, và thực chất.

Sau khi hoàn thành năm học tại Lisbon, Sofía sẽ chuyển sang Paris vào mùa thu cho năm học thứ hai tại cùng trường Forward College - ngôi trường có nhiều cơ sở trải dài khắp các thủ đô châu Âu, với học phí khoảng 21.500 USD mỗi năm. Tiếp theo sau Paris sẽ là Berlin.

Paris không phải là điểm đến ngẫu nhiên. Thành phố này là nơi đặt trụ sở của UNESCO và OECD - hai tổ chức quốc tế lớn phù hợp với định hướng ngoại giao và quan hệ quốc tế mà Sofía đang theo đuổi. Nhưng Paris cũng là thủ đô thời trang thế giới, và đây là chi tiết thú vị: Trong những dịp như Tuần lễ Thời trang, Sofía hoàn toàn có thể chạm mặt người chị họ Victoria Federica - cô gái thường xuyên xuất hiện trên hàng ghế đầu tại các show diễn danh tiếng. Hai chị em họ, hai con đường, một thành phố, Paris sẽ là nơi những hành trình khác nhau ấy giao nhau.

Ngoài ra, cũng chưa rõ liệu Tổng thống Macron có tiếp Vương nữ tại Điện Élysée hay không - một động thái về mặt nghi lễ được cho là hoàn toàn hợp lý, tương tự như cựu Tổng thống Bồ Đào Nha Rebelo de Sousa đã tiếp cô hồi tháng 10 năm ngoái tại Lisbon.

Dù vẫn giữ hình ảnh khá kín đáo, Sofía đã bắt đầu xuất hiện ở vai trò thể chế. Tháng 1 vừa qua, cô tham dự sự kiện chính thức độc lập đầu tiên trong sự nghiệp tại Quỹ ONCE ở Boadilla del Monte. Từ tháng 3, cô đảm nhận vai trò Chủ tịch danh dự của chương trình Docentes Referentes thuộc Quỹ Ibercaja. Những bước này còn nhỏ, nhưng có phương hướng rõ ràng.

Có một điều ít được nhắc đến: Ban đầu Sofía từng muốn theo học ngành nghệ thuật, nhưng cha mẹ cô, Quốc vương Felipe VI và Vương hậu Letizia đã định hướng cô đến một nền giáo dục phù hợp hơn với vai trò người thứ hai trong hàng kế vị ngai vàng. Đó là sự đánh đổi mà không phải cô gái 19 tuổi nào cũng phải đối mặt. royalfamily

Chị gái Sofía - Vương nữ kế vị Leonor từng trải qua sinh nhật tuổi 18 với lễ tuyên thệ trang trọng trước Quốc hội Tây Ban Nha. Sofía chọn con đường khác: âm thầm, di chuyển qua các thủ đô châu Âu, học về thế giới thực từ bên trong chứ không phải từ hậu trường cung điện. Đó không phải là cách hoàng gia truyền thống, nhưng với cô, có vẻ đó mới là cách đúng nhất để chuẩn bị cho vai trò mà cô biết mình sẽ đảm nhận dù không phải là vai trò đầu tiên.