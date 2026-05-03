Vào đầu tháng 2 năm nay, cảnh sát Hà Lan bắt giữ một nghi phạm 33 tuổi có liên quan đến cáo buộc âm mưu nhằm vào Vương nữ Catharina-Amalia (22 tuổi, thường được gọi là Amalia) - Công chúa Amalia và Vương nữ Alexia (20 tuổi) - Công chúa Alexia, hai con gái lớn của Quốc vương Willem-Alexander (59 tuổi) và Vương hậu Máxima (54 tuổi). Danh tính nghi phạm chưa được công bố. Theo lịch tòa án được đăng tải trên website của Văn phòng Công tố The Hague, nghi phạm sẽ ra hầu tòa vào ngày 4/5.

Đây không phải những vật dụng thông thường. Hai chiếc rìu được tìm thấy trong tay nghi phạm đã được khắc chữ "Alexia", "Mossad" và "Sieg Heil". Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu được một tờ giấy viết tay ghi tên cả "Amalia", "Alexia" cùng từ "Bloodbath" (thảm sát). Theo lệnh triệu tập tòa án được hãng AP trích dẫn, các vật dụng này đã khiến điều tra viên có đủ cơ sở để nghi ngờ người đàn ông này đang lên kế hoạch tấn công hai Vương nữ.

Với Vương nữ Amalia, đây không phải lần đầu tiên an ninh cá nhân trở thành gánh nặng đè lên cuộc sống hàng ngày. Năm 2022, khi đang theo học tại Đại học Amsterdam, cô buộc phải rời khỏi ký túc xá vì những mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Vương hậu Máxima từng chia sẻ với tờ báo Hà Lan AD rằng sự việc đó có hệ quả rất lớn với cuộc sống của con gái bà, Amalia không thể ở lại Amsterdam, và cũng không thể tự do đi lại bên ngoài như bao sinh viên khác.

Đến năm 2024, thông tin được xác nhận rằng Amalia đã bí mật chuyển sang Madrid để hoàn thành chương trình học trong điều kiện an toàn hơn, đồng thời được sống một cuộc sống sinh viên bình thường hơn. Cô lần đầu lên tiếng về quyết định này vào dịp Lễ Nhà Vua ngày 27/4 cùng năm.

"Đương nhiên, đó là những hoàn cảnh kỳ lạ đã khiến tôi phải đến đó. Tôi vẫn rất biết ơn tất cả những người đã giúp tôi có thể đi lại tự do ở đó. Tôi tìm thấy ở đó chút tự do mà ở đây không thể có được", Vương nữ Amalia chia sẻ với báo chí Hà Lan, theo tờ Bild.

Amalia và Alexia là hai trong số ba Vương nữ con gái của Quốc vương Willem-Alexander và Vương hậu Máxima. Em út của hai người là Vương nữ Ariane, 19 tuổi. Văn phòng Công tố The Hague và Hoàng gia Hà Lan chưa có phản hồi trước thời điểm People đăng bài. Vụ việc tiếp tục được điều tra và theo dõi chặt chẽ.