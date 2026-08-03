Nếu thường xuyên xem các nội dung về nấu ăn trên Instagram hay TikTok, bạn sẽ dễ nhận ra phần lớn video hiện nay đều có nhịp rất nhanh. Chỉ trong vài chục giây, người xem đã được hướng dẫn từ khâu sơ chế đến thành phẩm cuối cùng. Góc máy liên tục thay đổi, âm thanh dồn dập và món ăn phải thật bắt mắt để giữ chân người xem.

Nhưng Eleonore Toulin lại đi theo hướng hoàn toàn khác.

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Không vội vàng, không cố gắng gây ấn tượng bằng kỹ thuật nấu nướng phức tạp hay những nguyên liệu đắt đỏ, cô chỉ đơn giản ghi lại những gì diễn ra trong căn bếp của mình mỗi ngày. Vậy mà chính sự giản dị ấy lại khiến hàng trăm nghìn người dừng lại xem, rồi từ từ trở thành những người theo dõi trung thành.

Eleonore Toulin sinh ra tại Pháp và được đào tạo bài bản về nghề bếp. Trước khi trở thành nhà sáng tạo nội dung, cô từng làm việc trong môi trường bếp chuyên nghiệp giống như rất nhiều đầu bếp khác. Sau này, khi mạng xã hội trở thành nơi để những người yêu ẩm thực kể câu chuyện của mình theo một cách mới, Eleonore cũng mang chính cuộc sống thường ngày trong căn bếp lên Internet.

Cô sáng lập thương hiệu cá nhân mang tên Chez Leo và đều đặn chia sẻ trên Instagram cũng như Substack những lát cắt rất đời thường: Một buổi đi chợ, cách chuẩn bị nguyên liệu cho cả tuần, bữa tối gia đình, chiếc bánh mới nướng hay đơn giản chỉ là vài cành rau thơm vừa hái.

Điều đáng nói là Eleonore gần như không xây dựng nội dung theo kiểu "đây là công thức bạn phải thử" hay "5 mẹo nấu ăn ai cũng nên biết". Khác với nhiều food blogger, cô không đặt trọng tâm vào việc dạy nấu ăn. Điều cô chia sẻ nhiều hơn là cách nấu ăn có thể trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống.

Xem video của Eleonore, bạn sẽ hiếm khi thấy những nguyên liệu xa xỉ. Bữa ăn có thể chỉ là một ổ bánh mì mới ra lò, vài quả cà chua chín, một miếng bơ, ít phô mai, rau thơm và dầu ô liu. Cách nêm nếm cũng rất tiết chế, không quá nhiều gia vị hay nước sốt cầu kỳ. Nhưng chính điều đó lại khiến người xem có cảm giác mọi thứ đều rất thật và hoàn toàn có thể thực hiện ngay trong căn bếp của mình.

Có lẽ đây cũng là điểm khác biệt lớn giữa Eleonore và rất nhiều nhà sáng tạo nội dung khác. Cô không bán một công thức, cô bán cảm giác.

Đó là cảm giác buổi sáng mở cửa sổ, pha một tách cà phê rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Là tiếng dao chạm nhẹ vào thớt gỗ, tiếng bánh mì giòn tan khi cắt đôi hay ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ lên mặt bàn bếp. Những chi tiết rất nhỏ ấy lại khiến việc nấu ăn không còn là một công việc phải hoàn thành, mà trở thành khoảng thời gian để tận hưởng.

Đó cũng là tinh thần mà nhiều người vẫn nhắc đến khi nói về lối sống kiểu Pháp.

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Người Pháp nổi tiếng với việc coi trọng chất lượng hơn số lượng. Điều này không chỉ thể hiện trong thời trang hay cách bài trí nhà cửa mà còn hiện diện rất rõ trong căn bếp. Một bữa ăn không nhất thiết phải có thật nhiều món. Quan trọng hơn là nguyên liệu tươi, cách chế biến vừa đủ và thời gian dành cho việc thưởng thức.

Eleonore mang tinh thần ấy vào từng video của mình.

Không có những chiếc bàn ăn được bày biện hoàn hảo như trong quảng cáo. Không có ánh sáng được dàn dựng quá cầu kỳ. Nhiều khung hình thậm chí còn rất ngẫu hứng, giống như ai đó vô tình đặt máy quay trong lúc đang nấu ăn. Nhưng khi xem hết một video, người ta vẫn cảm thấy mọi thứ rất hài hòa.

Có lẽ vì mọi chi tiết đều xuất phát từ cuộc sống thật.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng ngập tràn những hình ảnh hoàn hảo đến mức khó tin, sự chân thật của Eleonore lại trở thành điều khiến nhiều người yêu thích. Cô không cố chứng minh mình đang có một cuộc sống "đáng mơ ước". Cô chỉ đơn giản cho thấy việc nấu một bữa cơm, đi chợ mua rau hay chuẩn bị bữa tối cho gia đình cũng có thể trở thành niềm vui mỗi ngày.

Điều thú vị là càng xem nhiều, người ta càng nhận ra sức hút của cô không nằm ở món ăn mà nằm ở nhịp sống.

Một nhịp sống chậm.

Không chậm theo kiểu lười biếng, mà là biết dành thời gian cho những việc tưởng như rất nhỏ. Chọn một bó rau tươi thay vì mua đại cho xong. Cắt bánh mì cẩn thận. Đợi nồi súp sôi. Dọn bàn trước khi cả nhà ngồi xuống ăn.

Đó đều là những việc rất bình thường, nhưng trong guồng quay bận rộn của cuộc sống hiện đại, chúng lại trở thành điều xa xỉ.

Chính vì vậy, rất nhiều người xem video của Eleonore không phải để học nấu món mới, mà để tìm lại cảm giác bình yên. Có người bật video của cô vào cuối ngày như một cách thư giãn. Có người sau khi xem lại muốn về nhà nấu bữa tối thay vì gọi đồ ăn. Cũng có người bắt đầu sắp xếp lại căn bếp của mình vì nhận ra không gian sống ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng.

Đây cũng là xu hướng đang phát triển mạnh trên thế giới trong vài năm gần đây. Thay vì chạy theo những khái niệm "sống sang", nhiều người bắt đầu quan tâm đến những giá trị bền vững hơn như nấu ăn tại nhà, ăn theo mùa, mua thực phẩm địa phương và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Căn bếp vì thế không còn chỉ là nơi chế biến thức ăn mà trở thành trung tâm của ngôi nhà, nơi kết nối các thành viên và lưu giữ những khoảnh khắc đời thường.

Có lẽ đó là lý do Eleonore Toulin ngày càng có sức ảnh hưởng. Cô không cố dạy người khác cách sống kiểu Pháp, cũng không hô hào về một "cuộc sống tinh tế". Thay vào đó, cô chỉ lặng lẽ sống đúng với nhịp điệu mình yêu thích. Và chính sự tự nhiên ấy lại truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

Sau cùng, điều đọng lại khi xem những video của Eleonore không phải là công thức của một chiếc bánh hay bí quyết làm nước sốt. Đó là cảm giác rằng cuộc sống không nhất thiết phải thật đặc biệt mới đáng tận hưởng. Một căn bếp gọn gàng, vài nguyên liệu tươi, một bữa cơm tự nấu và khoảng thời gian được ở bên những người mình yêu thương cũng đủ để tạo nên một ngày đẹp. Có lẽ, đó mới chính là "chất Pháp" mà nhiều người tìm kiếm: không phải sự hào nhoáng, mà là khả năng biến những điều bình thường nhất trở nên đáng nhớ.