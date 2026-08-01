Mỗi lần Vương phi Kate xuất hiện trước công chúng, những bộ trang phục cô mặc gần như ngay lập tức trở thành chủ đề được bàn luận trên khắp các mặt báo và mạng xã hội. Không cần chạy theo xu hướng hay liên tục diện những thiết kế mới nhất, cô vẫn luôn được xem là một trong những biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng lớn nhất nước Anh. Điều đặc biệt là sức hút ấy dường như càng trở nên mạnh mẽ hơn sau giai đoạn đầy thử thách khi Kate tạm rời xa các hoạt động hoàng gia để tập trung điều trị bệnh.

Mới đây, tạp chí Tatler đã công bố danh sách thường niên những nhân vật mặc đẹp nhất nước Anh và Vương phi Kate chính thức đứng ở vị trí số một. Tạp chí gọi cô là "hình mẫu thời trang thanh lịch nhất nước Anh", đồng thời nhận xét những bộ trang phục của cô luôn khiến các sự kiện hoàng gia trở nên nổi bật hơn.

Tatler cũng nhấn mạnh rằng sau khi trải qua quá trình điều trị ung thư vào năm 2024 và thông báo bệnh đã thuyên giảm vào đầu năm 2025, Kate không chỉ trở lại với cuộc sống bình thường mà còn trở lại với vị thế của một "nữ anh hùng thời trang" của nước Anh.

Đây không phải lần đầu Vương phi xứ Wales nhận được danh hiệu này. Trước đó, cô nhiều lần góp mặt trong danh sách mặc đẹp nhất của Tatler và gần nhất là năm 2022. Việc giành lại vị trí số một trong năm 2026 đồng nghĩa Kate lấy lại danh hiệu từ hai người đồng chiến thắng của năm trước là Lady Lola Bute và Jazzy de Lisser.

Điều thú vị là năm 2025, người giữ ngôi vị này cũng là một thành viên Hoàng gia Anh: Công chúa Beatrice, em họ của Thân vương William. Khi đó, Tatler dành nhiều lời khen cho Beatrice khi kết hợp khéo léo giữa phong cách cổ điển lấy cảm hứng vintage với những xu hướng hiện đại trên sàn diễn.

Năm nay, bên cạnh Vương phi Kate, danh sách còn có sự góp mặt của vận động viên điền kinh Temi Ojroa, nữ diễn viên Bridgerton Hannah Dodd và Valentina Pinault - con gái của nữ diễn viên Salma Hayek. Tuy nhiên, cái tên thu hút sự quan tâm nhất vẫn là Kate Middleton. Không chỉ bởi danh hiệu, mà còn vì hành trình trở lại đầy cảm hứng của cô.

Phần lớn năm 2024, Vương phi Kate gần như vắng bóng trước công chúng sau khi thông báo mắc ung thư. Cô dành thời gian điều trị và hồi phục sức khỏe trước khi xác nhận bệnh đã bước vào giai đoạn thuyên giảm hồi đầu năm 2025.

Kể từ đó, Kate từng bước quay trở lại với lịch trình hoàng gia. Năm 2026 cũng đánh dấu cột mốc quan trọng khi cô thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ sau quá trình điều trị. Trong chuyến thăm vùng Reggio Emilia, miền Bắc nước Ý, Vương phi tìm hiểu về các phương pháp giáo dục trẻ nhỏ – lĩnh vực mà cô đã theo đuổi và quan tâm trong nhiều năm.

Sự trở lại ấy cũng đi kèm với một hình ảnh thời trang được nhiều người nhận xét là chín chắn và tinh tế hơn.

Từ thảm đỏ lễ trao giải BAFTA đến các sự kiện từ thiện hay những buổi xuất hiện cùng Thân vương William, Kate vẫn trung thành với phong cách đã làm nên dấu ấn của mình: váy midi thanh lịch, suit may đo chỉn chu, mũ fascinator cầu kỳ cùng những gam màu nổi bật nhưng không phô trương.

Một trong những khoảnh khắc được giới thời trang đánh giá cao nhất của cô trong năm nay là quốc yến đón tiếp Tổng thống Nigeria diễn ra vào tháng 3. Khi đó, Vương phi Kate lựa chọn chiếc váy xanh lá của nhà thiết kế Andrew Gn kết hợp cùng chiếc vương miện Lover's Knot Tiara từng thuộc về Nữ hoàng Mary và cũng là món trang sức gắn liền với hình ảnh của cố Công nương Diana.

Không chỉ được khen bởi vẻ ngoài sang trọng, Kate còn nổi tiếng với một nguyên tắc thời trang mà không phải nhân vật hoàng gia nào cũng duy trì: Mặc lại quần áo.

Trong khi nhiều người nổi tiếng hiếm khi xuất hiện hai lần với cùng một bộ trang phục, Vương phi xứ Wales lại nhiều lần diện lại những chiếc váy, áo khoác hay blazer yêu thích, thậm chí cách nhau nhiều năm.

Có những món đồ đã đồng hành với cô suốt gần một thập kỷ, nổi bật trong số đó là đôi bốt da Penelope Chilvers với phần tua rua đặc trưng - món phụ kiện được Kate sử dụng trong rất nhiều chuyến công du và hoạt động ngoài trời.

Theo chuyên gia thời trang Lisa Talbot, việc Kate mặc lại quần áo không đơn thuần là thói quen tiết kiệm hay yêu thích một thiết kế nào đó. Bà cho rằng đây là một lựa chọn có chủ đích.

Sau khi cựu Vương tử Andrew tiếp tục vướng vào những ồn ào hồi đầu năm, Kate được nhìn thấy xuất hiện liên tiếp trong những bộ đồ quen thuộc từng mặc trước đó. Lisa Talbot nhận định rằng việc mặc lại trang phục là cách Vương phi gửi đi thông điệp về sự ổn định và khiêm nhường.

"Bằng cách chọn những món đồ quen thuộc trong tủ quần áo, cô ấy loại bỏ mọi yếu tố gây xao nhãng để công chúng tập trung vào vai trò và công việc của mình thay vì chỉ bàn luận về quần áo", nữ chuyên gia chia sẻ.

Theo bà, trong những giai đoạn Hoàng gia chịu nhiều sự chú ý, thời trang không còn đơn thuần là chuyện mặc đẹp mà còn trở thành một hình thức giao tiếp với công chúng. Một nguyên tắc khác mà Kate vẫn duy trì nhiều năm qua là sử dụng các gam màu nổi bật trong những sự kiện đông người. Đây cũng là kinh nghiệm cô học được từ cố Nữ hoàng Elizabeth II.

Trong bộ phim tài liệu The Queen at 90, Nữ công tước xứ Edinburgh Sophie từng tiết lộ rằng Nữ hoàng luôn chọn những màu sắc tươi sáng bởi một lý do rất đơn giản: Bà muốn mọi người đều có thể nhìn thấy mình.

Theo Sophie, mỗi khi Nữ hoàng xuất hiện, đám đông thường đứng kín nhiều lớp. Vì thế, chỉ cần ai đó nhìn thấy một góc chiếc mũ màu nổi bật của bà cũng đủ để họ có thể vui vẻ nói rằng: "Hôm nay tôi đã được nhìn thấy Nữ hoàng".

Đến nay, Vương phi Kate vẫn giữ nguyên triết lý ấy. Cô không chỉ mặc đẹp để xuất hiện trước công chúng, mà còn mặc theo cách giúp mọi người dễ dàng nhận ra mình giữa đám đông, đồng thời truyền tải sự tôn trọng dành cho từng sự kiện mà cô tham dự.

Có lẽ chính điều đó đã giúp Kate Middleton duy trì sức hút suốt hơn hai thập kỷ kể từ ngày bước chân vào Hoàng gia Anh. Giữa một thế giới thời trang luôn thay đổi từng mùa, cô vẫn chọn sự thanh lịch, bền vững và tính ứng dụng làm dấu ấn riêng. Và cũng vì thế, danh hiệu "Người phụ nữ mặc đẹp nhất nước Anh" không chỉ là lời khen dành cho gu thẩm mỹ, mà còn là sự ghi nhận cho cách Vương phi xứ Wales dùng thời trang để kể câu chuyện về bản thân: Điềm tĩnh, tinh tế và luôn đặt giá trị lâu dài lên trên những xu hướng nhất thời.