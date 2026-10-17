Vương hậu Letizia của Tây Ban Nha tiếp tục cho thấy gu thời trang linh hoạt khi xuất hiện cùng Vua Felipe VI tại lễ trao giải Planeta dành cho văn học diễn ra ngày 15/10/2026. Khác với những bộ trang phục công sở kín đáo trong các hoạt động trước đó, lần này bà lựa chọn một thiết kế váy đen ôm dáng, có chi tiết cut-out ở đường viền cổ và phần lưng. Tuy nhiên, điều khiến giới quan sát thời trang chú ý hơn cả lại là chiếc vòng tay kim cương nhỏ nhắn, món trang sức gắn với thời điểm bà còn chưa trở thành thành viên Hoàng gia.

Chiếc váy đen cut-out khác biệt của Vương hậu Letizia

Trong sự kiện trao giải văn học Planeta, Vương hậu Letizia diện thiết kế váy đen dáng dài của nhà thiết kế Tây Ban Nha Sybilla. Phom váy ôm gọn cơ thể, kết hợp những đường cắt ở phần cổ và lưng tạo nên vẻ ngoài hiện đại, có phần táo bạo hơn so với phong cách thường thấy trong các hoạt động chính thức ban ngày của bà.

Letizia hoàn thiện trang phục bằng đôi khuyên tai xoắn đính đá của thương hiệu PDPAOLA, món phụ kiện bà đã nhiều lần sử dụng trong năm qua. Tổng thể không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ, nhờ vậy thiết kế váy đen trở thành tâm điểm.

Trước đó, trong các chuyến thăm Ceuta và Melilla ngày 13 và 14/10, Vương hậu Tây Ban Nha ưu tiên những bộ trang phục mang tính ứng dụng hơn, gồm áo khoác tweed xanh phối quần tối màu và blazer hồng pastel kết hợp áo blouse màu ngà. Sự thay đổi phong cách tại lễ trao giải cho thấy Letizia có thể linh hoạt chuyển từ hình ảnh chỉn chu, trang nhã sang vẻ ngoài nổi bật hơn khi tham dự sự kiện buổi tối.

Chiếc vòng kim cương gắn với thời điểm trước đám cưới Hoàng gia

Điểm đáng chú ý nhất trong lần xuất hiện này là chiếc vòng tay kim cương thanh mảnh trên cổ tay Vương hậu Letizia. Theo tạp chí HOLA! của Tây Ban Nha, món trang sức có thiết kế gồm những viên kim cương xếp thành chuỗi, xen kẽ các chi tiết hình tròn, đã không được nhìn thấy trên người bà trong suốt 22 năm.

Lần gần nhất chiếc vòng được ghi nhận là vào tháng 5/2004, khi Letizia tham dự tiệc trước đám cưới của Thái tử Frederik và Công nương Mary của Đan Mạch, hiện là Vua Frederik X và Vương hậu Mary. Thời điểm đó, bà vẫn là một nhà báo truyền hình và chỉ còn ít ngày nữa sẽ kết hôn với Thái tử Felipe.

Chín ngày sau sự kiện, Letizia và Felipe chính thức kết hôn vào ngày 22/5/2004. Vì vậy, chiếc vòng kim cương không chỉ là một món phụ kiện cũ mà còn gợi nhắc giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trong cuộc đời bà, từ một nữ nhà báo trở thành người thuộc Hoàng gia Tây Ban Nha.

Hiện chưa có thông tin chính thức về nguồn gốc, giá trị hay lý do Vương hậu Letizia quyết định đeo lại chiếc vòng sau nhiều năm. Sức hút của món trang sức nằm ở sự hiếm gặp và mối liên hệ với hình ảnh của bà trước khi bước vào cuộc sống Hoàng gia.

Cách Vương hậu Letizia làm mới phong cách bằng trang sức cũ

Việc sử dụng lại trang sức không phải điều xa lạ với các thành viên Hoàng gia. Những món đồ được lưu giữ lâu năm thường mang giá trị kỷ niệm, đồng thời có thể tạo điểm nhấn riêng cho trang phục hiện đại. Trong trường hợp của Letizia, chiếc vòng kim cương nhỏ nhắn không lấn át chiếc váy đen mà bổ sung nét tinh tế cho tổng thể.

Đây cũng là một gợi ý dễ áp dụng trong đời thường: Một món trang sức đã lâu không sử dụng vẫn có thể trở nên mới mẻ khi được kết hợp với trang phục có phom dáng khác trước. Với váy đen tối giản, vòng tay kim cương hoặc phụ kiện ánh kim thanh mảnh đủ tạo điểm nhấn mà không khiến diện mạo trở nên rườm rà.

Phong cách của Letizia vốn được chú ý bởi sự cân bằng giữa trang phục có tính ứng dụng và những lựa chọn thời trang nổi bật ở các dịp đặc biệt. Lần xuất hiện này tiếp tục thể hiện cách bà phối hợp hai yếu tố ấy: Chiếc váy đen hiện đại tạo dấu ấn thị giác, còn món trang sức từ hơn hai thập kỷ trước mang đến câu chuyện riêng.

Không cần một bộ trang sức đồ sộ hay thiết kế quá phô trương, Vương hậu Tây Ban Nha vẫn khiến diện mạo của mình trở nên đáng nhớ. Đôi khi, chính một món đồ cũ được tái xuất đúng lúc lại tạo nên điểm nhấn thú vị nhất cho cả bộ trang phục.