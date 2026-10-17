Meghan Markle xúc động nói “Thật vui khi được trở lại” khi cùng Hoàng tử Harry tái xuất tại nơi bắt đầu chuyện tình năm 2017

Sau nhiều năm không cùng xuất hiện trong một hoạt động công khai tại Anh, Hoàng tử Harry và Meghan Markle đã trở lại Nottingham trong sự chào đón của đông đảo người dân. Ngày 15/10, khi có mặt tại Community Recording Studio, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex được khoảng 100 người đứng chờ bên ngoài reo hò, vẫy tay và mong muốn được gặp gỡ trực tiếp.

Theo Town & Country, cặp đôi dành khoảng 15 phút để tiến vào địa điểm tổ chức, tranh thủ bắt tay, trò chuyện với những người có mặt và chụp ảnh cùng người hâm mộ. Meghan còn cúi xuống trò chuyện với các em nhỏ, nhận hoa và tạo dáng selfie với một số người dân. Những khoảnh khắc tương tác gần gũi khiến chuyến thăm nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Meghan nói “Thật vui khi được trở lại”

Trong lúc giao lưu với đám đông, Meghan được một người dân hỏi thăm về cảm giác khi trở lại Anh. Nữ công tước đáp lại bằng câu nói ngắn gọn: “It's great to be back” (Thật vui khi được trở lại).

Một người phụ nữ còn mang theo bức ảnh chụp Harry và Meghan trong chuyến thăm Nottingham năm 2017. Khi nhìn thấy kỷ niệm này, Meghan bày tỏ sự xúc động và cho biết đó là điều đặc biệt. Với cặp đôi, Nottingham không đơn thuần là điểm dừng chân trong lịch trình mà còn gắn liền với một dấu mốc quan trọng trong hành trình tình cảm của họ.

Tháng 12/2017, không lâu sau khi công bố đính hôn, Harry và Meghan đã cùng tham gia hoạt động công khai tại thành phố này. Khi ấy, chuyến đi được xem là một trong những lần đầu tiên Meghan xuất hiện bên Harry trong vai trò hôn thê của hoàng tử Anh. Gần chín năm sau, việc trở lại cùng nhau khiến chuyến thăm lần này mang thêm ý nghĩa hoài niệm.

Chuyến thăm gồm ba điểm dừng gắn với các hoạt động cộng đồng

Nottingham là nơi Harry và Meghan thực hiện ba hoạt động trong ngày. Điểm dừng đầu tiên là Community Recording Studio, tổ chức tạo điều kiện để người trẻ tiếp cận các hoạt động sáng tạo, âm nhạc, thể thao, cố vấn và phát triển kỹ năng.

Tiếp đó, cặp đôi đến Himmah Hub, nơi hỗ trợ cộng đồng thông qua các hoạt động liên quan đến nghèo đói về thực phẩm, bất bình đẳng và phân biệt chủng tộc. Đây cũng là địa điểm gắn với dự án sách nấu ăn cộng đồng Together: Our Community Cookbook mà Meghan từng tham gia năm 2018 cùng những phụ nữ có hoạt động tại Hubb Community Kitchen sau thảm họa cháy tòa nhà Grenfell.

Điểm dừng cuối cùng trong lịch trình là Epic Partners, tổ chức hỗ trợ thanh thiếu niên thông qua thể thao, giáo dục, cố vấn và các chương trình dành cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động cho thấy chuyến thăm không chỉ tập trung vào việc giao lưu với người hâm mộ mà còn hướng đến những tổ chức cộng đồng mà Harry và Meghan đã có mối liên hệ từ trước.

Sự trở lại thu hút chú ý nhưng không đồng nghĩa với việc tái đảm nhận vai trò Hoàng gia

Dù được đón tiếp nồng nhiệt tại Nottingham, chuyến đi của Harry và Meghan vẫn cần được nhìn nhận đúng với vị trí hiện tại của họ. Hai người đã rút khỏi vai trò thành viên Hoàng gia cấp cao vào năm 2020 và không đại diện cho Hoàng gia Anh trong các hoạt động này.

Theo Town & Country, đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của Meghan tại Anh trong khuôn khổ một hoạt động chính thức kể từ năm 2022, đồng thời là lần đầu cô cùng Harry tham gia hoạt động công khai tại Anh kể từ khi cặp đôi trở lại nước này. Meghan được cho là vẫn ưu tiên gia đình, phát triển thương hiệu kinh doanh As Ever và các kế hoạch nghề nghiệp riêng, thay vì thường xuyên tham gia những chuyến đi có tính chất tương tự.

Vì thế, hình ảnh Harry và Meghan giữa đám đông tại Nottingham vừa gợi lại những ký ức từ thời điểm chuyện tình của họ mới được công khai, vừa cho thấy cách cặp đôi tiếp tục duy trì các hoạt động cộng đồng theo định hướng riêng. Chuyến trở lại có thể tạo ra nhiều cuộc bàn luận về mối quan hệ của họ với nước Anh, nhưng điều có thể thấy rõ nhất trong những hình ảnh tại Nottingham là sự tương tác trực tiếp giữa hai người với những người đã chờ đợi để gặp họ.