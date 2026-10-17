Tình bạn giữa Meghan Markle và nhà thiết kế nổi tiếng từng rạn nứt vì Kate

Đằng sau những bộ trang phục được truyền thông Hoàng gia phân tích kỹ lưỡng là nhiều câu chuyện ít người biết về cách các thành viên Hoàng gia và người nổi tiếng làm việc với nhà thiết kế. Trong cuốn hồi ký I Am Roland Mouret: The Butcher's Boy Who Dressed the World, nhà thiết kế người Pháp Roland Mouret đã kể lại một sự cố xảy ra trong giai đoạn Meghan Markle bắt đầu hẹn hò với Hoàng tử Harry, khiến mối quan hệ giữa hai người rơi vào tình huống khó xử.

Theo lời Mouret, một nhân viên trong đội ngũ của ông đã liên hệ nhầm với nhà tạo mẫu của Kate Middleton để thu hồi những bộ trang phục gửi cho Meghan. Sự việc khiến nữ công tước cảm thấy bị làm khó xử và dẫn đến cuộc trò chuyện căng thẳng giữa cô với nhà thiết kế.

Một cuộc gọi nhầm khiến Meghan cảm thấy bị làm bẽ mặt

Mouret cho biết ông quen Meghan từ năm 2015, sau khi hai người gặp nhau tại một sự kiện ở Istanbul. Khi đó, Meghan vẫn đang hoạt động với tư cách diễn viên và chưa bước vào cuộc sống Hoàng gia.

Theo hồi ký, sau khi biết Meghan đang hẹn hò với một người đàn ông Anh, Mouret đoán cô sẽ cần nhiều trang phục cho các sự kiện sắp tới. Ông chủ động đề nghị gửi một số thiết kế để cô lựa chọn, đồng thời dặn nhân viên không gây áp lực về việc trả đồ và không chia sẻ thông tin với người khác.

Tuy nhiên, sau khi mối quan hệ giữa Meghan và Harry được công khai, một nhân viên của nhà thiết kế đã liên hệ với nhà tạo mẫu của Kate Middleton để đề nghị thu hồi những bộ trang phục đã gửi cho Meghan. Mouret mô tả đây là sai sót của nhân viên, xuất phát từ ý định xử lý công việc nhanh chóng.

Theo lời kể của ông, Meghan đã gọi điện và bày tỏ sự tức giận: "You don't realize what you've done! You've embarrassed me!" (Ông không hiểu mình đã gây ra chuyện gì đâu! Ông đã khiến tôi mất mặt!).

Mouret cho biết ông lập tức xin lỗi, giải thích rằng đây chỉ là sai sót của một nhân viên không hiểu hết tình huống. Ông cũng thừa nhận Meghan muốn giữ kín chuyện riêng tư khi mối quan hệ với Harry mới bắt đầu được công chúng chú ý.

Dù vậy, theo nhà thiết kế, Meghan vẫn đáp lại rằng từ thời điểm ấy, cô không thể mặc trang phục của ông nữa. Mouret viết rằng ông không hiểu logic đằng sau quyết định này, nhưng không tiếp tục chất vấn cô.

Roland Mouret nói quyết định của Meghan không xuất phát từ Hoàng gia

Trong hồi ký, Mouret nhấn mạnh rằng việc Meghan ngừng mặc các thiết kế của ông là quyết định cá nhân của nữ công tước, chứ không phải do Hoàng gia hay một nhân vật nào khác yêu cầu. Ông cũng cho rằng sự việc không phải vấn đề lớn đối với những người còn lại.

Chi tiết này đáng chú ý bởi trang phục của Meghan trong giai đoạn mới kết hôn với Harry thường được quan tâm rộng rãi. Mỗi lựa chọn của cô đều có thể tạo ra hiệu ứng đối với các thương hiệu, trong khi những quy tắc về hình ảnh và tính riêng tư của Hoàng gia khiến việc xử lý trang phục trở nên nhạy cảm hơn thông thường.

Câu chuyện không dừng lại ở đó. Mouret kể rằng vào năm sau, ông nhìn thấy một bức ảnh Meghan mặc trang phục mà ông cho là bản sao giá rẻ của một thiết kế do mình sáng tạo. Nhà thiết kế quyết định nhắn tin cho cô, nói rằng nếu cô không muốn mặc đồ của ông thì ông có thể hiểu, nhưng việc lựa chọn một phiên bản sao chép khiến ông thấy vô lý.

Theo lời Mouret, Meghan sau đó trả lời rằng cô nghĩ mình nên đến gặp ông. Chi tiết này cho thấy mối quan hệ giữa hai người có cơ hội được nối lại sau sự cố, dù nhà thiết kế không cung cấp đầy đủ mốc thời gian cụ thể cho quá trình hòa giải.

Trên thực tế, Meghan vẫn từng mặc các thiết kế của Mouret trong những năm tiếp theo. Một trong những bộ váy nổi bật là thiết kế cô diện vào tối trước đám cưới với Harry năm 2018. Cô cũng mặc trang phục của nhà thiết kế này trong một số hoạt động công khai khi còn đảm nhiệm vai trò Hoàng gia.

Gần đây, Meghan tiếp tục xuất hiện trong hình ảnh quảng bá thương hiệu phong cách sống As Ever với một thiết kế của Mouret. Chi tiết này cho thấy những lời kể về bất đồng trong quá khứ không đồng nghĩa với việc cô hoàn toàn cắt đứt quan hệ với thương hiệu.

Câu chuyện được hé lộ trong hồi ký của Roland Mouret vì thế không chỉ là một tình huống khó xử giữa người nổi tiếng và nhà thiết kế. Nó còn cho thấy những hiểu lầm nhỏ trong công việc có thể trở nên phức tạp hơn khi liên quan đến hình ảnh, danh tiếng và sự riêng tư của những nhân vật luôn được công chúng theo dõi.

*Theo TC