Tom Cruise vừa đứng cạnh Kate Middleton, ai ngờ tài tử Hollywood đã có 34 năm “qua lại” với Hoàng gia Anh

Tom Cruise không chỉ là một trong những ngôi sao Hollywood nổi tiếng nhất thế giới mà còn có một lịch sử khá đặc biệt với Hoàng gia Anh. Trong hơn 30 năm, tài tử Mission: Impossible đã nhiều lần gặp gỡ các thành viên hoàng gia tại những sự kiện điện ảnh, hoạt động từ thiện, thể thao và các chương trình lớn của Hoàng gia. Mới nhất, anh tiếp tục sánh vai cùng Thân vương William và Vương phi Kate trên thảm đỏ buổi công chiếu toàn cầu bộ phim Digger tại London tối 22/9.

Lần đầu gặp Công nương Diana từ năm 1992

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất trong lịch sử giao thiệp giữa Tom Cruise và Hoàng gia Anh diễn ra từ năm 1992. Khi ấy, Cruise cùng người vợ lúc đó là nữ diễn viên Nicole Kidman tới London tham dự buổi công chiếu Far and Away tại Leicester Square Empire Cinema.

Hai vợ chồng được Công nương Diana đón tiếp tại sự kiện. Hình ảnh Diana trò chuyện cùng Tom Cruise và Nicole Kidman sau đó trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ trong loạt ảnh về những lần tài tử Hollywood gặp Hoàng gia Anh.

Năm năm sau, Cruise và Kidman một lần nữa xuất hiện tại London, nhưng trong hoàn cảnh hoàn toàn khác. Cả hai tham dự tang lễ Công nương Diana tại Tu viện Westminster năm 1997, cùng nhiều tên tuổi lớn của Hollywood như Tom Hanks và Steven Spielberg.

Từ Hoàng tế Philip đến Nữ hoàng Elizabeth II

Năm 2017, Tom Cruise có dịp gặp Hoàng tế Philip tại Cung điện Buckingham trong một bữa tiệc kỷ niệm 75 năm thành lập Outward Bound Trust, tổ chức hỗ trợ thanh thiếu niên phát triển sự tự tin và kỹ năng thông qua các hoạt động ngoài trời.

Đến tháng 5/2022, tài tử Hollywood tiếp tục xuất hiện trong chương trình A Gallop Through History tại Royal Windsor Horse Show, một sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động mừng Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Elizabeth II. Cruise là một trong những người dẫn chương trình, trong khi Nữ hoàng Elizabeth II là khách mời danh dự.

Cũng trong tháng đó, Tom Cruise có một trong những lần tương tác được nhắc tới nhiều nhất với thế hệ hoàng gia trẻ khi chào đón Thân vương William và Kate Middleton tại buổi công chiếu Top Gun: Maverick ở London.

William và Cruise nhanh chóng tìm được chủ đề chung: cả hai đều yêu thích hàng không và có kinh nghiệm bay. Tại sự kiện, hai người trò chuyện về niềm đam mê này. Cruise từng nói họ có nhiều điểm chung, trong đó có tình yêu với nước Anh và việc cùng là những người yêu thích máy bay.

Tom Cruise liên tục "chạm mặt" Kate Middleton

Mối liên hệ giữa Cruise và gia đình Wales không dừng lại sau Top Gun: Maverick. Chỉ vài tháng sau, tài tử tiếp tục gặp Kate tại Wimbledon 2022, khi cả hai cùng xuất hiện trong Royal Box để theo dõi trận chung kết nữ. Cruise ngồi cách Kate vài hàng ghế.

Năm 2023, Tom Cruise còn góp mặt trong một đoạn video được phát tại Coronation Concert, chương trình được tổ chức nhân lễ đăng quang của Vua Charles III. Xuất hiện trong một chiếc máy bay chiến đấu, Cruise gửi lời chúc tới nhà vua bằng cách chơi chữ dựa trên câu thoại nổi tiếng của Top Gun.

Đến tháng 2/2024, Cruise và William lại hội ngộ tại một gala gây quỹ cho London Air Ambulance. William thậm chí đùa về đôi giày mang cảm hứng Top Gun của Cruise và hài hước đề nghị nam diễn viên đừng "mượn" những chiếc trực thăng mới cho các phần Mission: Impossible tiếp theo.

Cruise tiếp tục xuất hiện tại Wimbledon năm 2024 và lại ngồi trong Royal Box, lần này ở trận chung kết nam, cách Vương phi Kate vài hàng ghế.

2026: Tái ngộ William và Kate trên thảm đỏ

Đỉnh điểm mới nhất trong "lịch sử gặp gỡ" này diễn ra tối 22/9/2026, khi Tom Cruise cùng William và Kate tham dự buổi công chiếu toàn cầu Digger tại London.

William và Kate là khách mời danh dự của Royal Film Performance. Cruise cùng đạo diễn Alejandro González Iñárritu và dàn diễn viên có mặt để quảng bá bộ phim mới. Kate gây chú ý với chiếc váy tím Jenny Packham cùng vòng cổ Amethyst Sautoir của Queen Mother, trong khi William diện blazer nhung hai hàng khuy.

Như vậy, từ lần gặp Công nương Diana tại một buổi công chiếu phim năm 1992 đến cuộc hội ngộ với William và Kate trên thảm đỏ Digger năm 2026, Tom Cruise đã có hơn ba thập kỷ liên tục xuất hiện trong những khoảnh khắc đáng nhớ cùng các thành viên Hoàng gia Anh. Điều đặc biệt là phần lớn những cuộc gặp này đều gắn với hai lĩnh vực quen thuộc của nam diễn viên: Điện ảnh và hàng không.