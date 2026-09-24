Vương hậu Bỉ "chơi trội"

Vương hậu Mathilde vừa có một cuộc gặp đặc biệt tại Cung điện Brussels khi tiếp đón 5 em nhỏ tham gia chiến dịch STIP IT, chương trình của đài truyền hình dành cho trẻ em Ketnet nhằm nâng cao nhận thức về vấn nạn bắt nạt học đường. Tuy nhiên, bên cạnh nội dung ý nghĩa của cuộc gặp, diện mạo của Vương hậu cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm.





Diện nguyên cây hồng phấn nhưng không hề "bánh bèo"

Ở tuổi 53, Mathilde lựa chọn một bộ trang phục màu hồng dusty rose với thiết kế mềm mại, kín đáo nhưng vẫn tạo hiệu ứng nổi bật. Phần thân trên có cổ áo cao được nhún nhẹ, tay dài và phần thân váy buông rủ xuống gần chạm đất, tạo nên phom dáng dài, thanh thoát.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách nữ hoàng sử dụng duy nhất một gam màu cho gần như toàn bộ diện mạo. Thay vì tạo tương phản bằng túi hoặc giày màu đậm, Mathilde để sắc hồng phấn trở thành nhân vật chính.

Đây vốn là một gam màu khá dễ khiến trang phục trở nên quá ngọt ngào nếu xử lý không khéo. Nhưng với phom váy dài, đường nét tối giản và chất liệu có độ rủ, tổng thể của Mathilde lại nghiêng về vẻ thanh lịch, nữ tính và trưởng thành hơn là cảm giác "kẹo ngọt".

Màu dusty rose cũng có lợi thế là không quá chói. So với hồng fuchsia hay hồng bubblegum, sắc hồng trầm nhẹ này dễ tạo cảm giác sang hơn và phù hợp với một sự kiện diễn ra tại Hoàng cung.

Không cần quá nhiều phụ kiện

Mathilde tiếp tục giữ cách phối phụ kiện khá tiết chế. Bà để mái tóc được tạo kiểu gọn gàng phía sau, giúp phần cổ áo và đường nét của chiếc váy trở thành tâm điểm. Trang sức cũng được lựa chọn ở mức vừa phải, chủ yếu là những món nhỏ và tinh tế.

Cách phối này đặc biệt phù hợp với những thiết kế monochrome. Khi quần áo đã có màu sắc nổi bật và phom dáng dài, việc thêm quá nhiều trang sức statement hoặc một chiếc túi tương phản có thể khiến tổng thể mất đi sự nhẹ nhàng. Mathilde dường như hiểu khá rõ điều đó. Bà để bộ váy tự tạo hiệu ứng thay vì cố gắng "nhồi" thêm các xu hướng khác vào cùng một diện mạo.

Đây cũng là một trong những công thức thời trang mà nữ hoàng thường sử dụng: một màu chủ đạo, phom dáng chỉn chu và phụ kiện vừa đủ. Nhờ vậy, dù trang phục có vẻ đơn giản, tổng thể vẫn giữ được dấu ấn hoàng gia.

Một lựa chọn màu sắc rất đúng với phong cách của Mathilde

Nếu bỏ qua câu chuyện phía sau sự kiện, riêng về thời trang, màn xuất hiện lần này tiếp tục cho thấy Mathilde khá trung thành với phong cách nữ tính, tinh tế và có tính nhận diện cao.

Bộ váy hồng phấn không cần họa tiết cầu kỳ, không cần những món trang sức quá lớn nhưng vẫn tạo được sự nổi bật ngay khi nữ hoàng bước vào khung hình. Chính sắc hồng mềm mại cùng phom váy dài đã tạo nên cảm giác trang trọng mà không quá cứng nhắc.

Đặc biệt, cách Mathilde diện nguyên cây cùng một tông màu cũng là một mẹo thời trang khá dễ áp dụng ngoài đời. Khi chọn một màu pastel đủ nhã, việc giữ toàn bộ trang phục cùng bảng màu có thể khiến vóc dáng trông liền mạch và thanh thoát hơn. Những gam như dusty rose, hồng phấn, xanh baby hay xanh sage đều có thể áp dụng theo cách tương tự.

Với Vương hậu Mathilde, màu hồng lần này không mang cảm giác quá ngọt ngào. Ngược lại, nhờ phom dáng dài, cổ cao, tay dài và cách tiết chế phụ kiện, một gam màu vốn dễ bị xem là "bánh bèo" lại trở thành lựa chọn rất thanh lịch cho một cuộc gặp tại Cung điện.