Tối 22/9, Thân vương William và Vương phi Kate Middleton xuất hiện tại buổi công chiếu toàn cầu bộ phim Digger ở London. Đây là một trong những sự kiện điện ảnh đình đám nhất tại Anh thời gian gần đây khi quy tụ Tom Cruise, đạo diễn Alejandro González Iñárritu cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng. Tuy nhiên, bên cạnh màn tái ngộ với Tom Cruise, sự xuất hiện của David Beckham và hai con trai Romeo, Cruz cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Kate trò chuyện với hai con trai Beckham, William cười nói cùng David

Tại ODEON Luxe Leicester Square, William và Kate chụp ảnh cùng David Beckham, Romeo Beckham và Cruz Beckham. Cả hai con trai của cựu danh thủ đều diện trang phục black-tie lịch lãm, đồng điệu với David và cặp đôi hoàng gia.

Kate xuất hiện nổi bật trong chiếc váy dài màu tím mận của Jenny Packham, trong khi William lựa chọn blazer nhung đen kết hợp nơ. David và hai con trai cũng giữ phong cách trang trọng với suit đen, tạo nên một bức ảnh gia đình - hoàng gia khá đặc biệt trên thảm đỏ.

Sau khi chụp ảnh chung, William và David được nhìn thấy cùng bật cười trong lúc trò chuyện. Trong khi đó, Kate đứng nói chuyện với Romeo và Cruz. Vương phi xứ Wales còn giơ ngón tay cái như một cử chỉ động viên, tạo nên khoảnh khắc khá tự nhiên giữa những người vốn đã quen biết nhau từ trước.

Không giống một cuộc gặp gỡ xã giao đơn thuần trên thảm đỏ, mối liên hệ giữa hai gia đình đã kéo dài nhiều năm. David và Victoria Beckham từng là khách mời trong đám cưới của William và Kate tại Tu viện Westminster năm 2011. David cũng nhiều lần gặp William trong các hoạt động khác nhau.

Romeo Beckham cũng không phải lần đầu gặp cặp đôi hoàng gia. Trước đó, anh từng trò chuyện với William và Kate tại sân vận động Wembley trong trận đấu giữa đội tuyển Anh và Đức tại EURO 2020. Khi ấy, Romeo đi cùng cha David và còn có dịp gặp Hoàng tử George.

Một thảm đỏ nhưng William và Kate liên tục gặp "người quen"

David Beckham và các con không phải những gương mặt quen thuộc duy nhất mà William và Kate gặp tại Digger. Sự kiện còn đưa cặp đôi hoàng gia tái ngộ Tom Cruise, người từng có mối quan hệ khá đặc biệt với Hoàng gia Anh.

William và Kate từng xuất hiện cùng Cruise tại buổi công chiếu Top Gun: Maverick ở Anh vào tháng 5/2022. Khi ấy, Kate gây chú ý với chiếc váy đen trắng của Roland Mouret, còn Tom Cruise từng chủ động giúp cô khi bước xuống một đoạn cầu thang. Hình ảnh nam diễn viên đưa tay hỗ trợ Công nương xứ Wales khi đó nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được nhắc tới nhiều nhất của buổi công chiếu.

Bốn năm sau, cả ba lại gặp nhau trên thảm đỏ, lần này là tại Digger. Cruise và William cũng có một điểm chung khá thú vị: Cả hai đều yêu thích hàng không và có kinh nghiệm bay. Trước buổi công chiếu Top Gun: Maverick, Cruise từng mời William và Kate tham dự một buổi chiếu riêng sau khi biết Hoàng tử Wales là người yêu thích bộ phim gốc năm 1986.

David Beckham và William: Mối quan hệ kéo dài nhiều năm

Trong số những khách mời xuất hiện tại Digger, David Beckham có lẽ là người có mối liên hệ lâu năm nhất với gia đình Wales bên ngoài Hoàng gia Anh.

Sau đám cưới William và Kate năm 2011, David nhiều lần xuất hiện trong những sự kiện có sự tham gia của Hoàng tử Wales. Mối quan hệ giữa họ cũng có điểm chung từ bóng đá và các hoạt động cộng đồng. Trong khi William từng giữ vai trò Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Anh, Beckham là một trong những cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất nước Anh và từng đảm nhận nhiều vai trò liên quan đến các hoạt động xã hội, thể thao.

Sự xuất hiện của Romeo và Cruz bên cha tại buổi công chiếu lần này cũng cho thấy thế hệ trẻ nhà Beckham ngày càng thường xuyên xuất hiện trong những sự kiện lớn. Romeo, 24 tuổi, và Cruz, 21 tuổi, đều đã trưởng thành và có những hoạt động riêng trong lĩnh vực thời trang, âm nhạc và thể thao.

Bên cạnh những cuộc hội ngộ, Kate cũng trở thành một trong những tâm điểm thời trang của buổi tối. Cô diện váy lụa chiffon xếp ly màu tím mận của Jenny Packham, kết hợp túi nhung màu burgundy và giày cùng tông của Jimmy Choo.

Điểm nhấn đặc biệt nhất là chiếc vòng cổ Amethyst Sautoir từng thuộc về Nữ hoàng Elizabeth, món trang sức có lịch sử từ năm 1923. Nữ hoàng Alexandra từng tặng chiếc vòng cho Lady Elizabeth Bowes-Lyon, người sau này trở thành Nữ hoàng Elizabeth, nhân dịp bà kết hôn với Công tước xứ York, sau này là Vua George VI. Kate đồng thời đeo đôi khuyên tai ngọc trai và kim cương từng thuộc về Công nương Diana.

Nếu Tom Cruise mang đến màu sắc Hollywood cho thảm đỏ Digger, thì David Beckham và hai con trai lại tạo nên một cuộc hội ngộ mang đậm màu sắc đời sống Anh. Còn với William và Kate, đây gần như là một buổi tối của những người quen: Gặp Tom Cruise, trò chuyện cùng nhà Beckham và cùng xuất hiện trong một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất London.

*Theo People