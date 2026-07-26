Công diễn 1 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 khép lại với nhiều tiếc nuối khi Vương Anh Tú và 14 Casper trở thành hai Anh Tài đầu tiên phải dừng bước. Ngay sau khi tập phát sóng lên sóng, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài viết bày tỏ sự tiếc nuối dành cho Vương Anh Tú - nam nhạc sĩ, ca sĩ vốn được yêu mến bởi sự hiền lành, điềm đạm và lối ứng xử chân thành.

Giữa lúc người hâm mộ vẫn chưa hết hụt hẫng, một đoạn ghi âm được chia sẻ trong cộng đồng fan "JET JET CỦA TÚ ƠI" bất ngờ lan truyền trên Threads và nhiều nền tảng mạng xã hội khác.

Không phải thông báo về dự án mới hay một lời chia tay dài dòng, điều đầu tiên Vương Anh Tú nói lại là... xin lỗi.

"Xin lỗi tụi em vì đã giấu lâu quá"

Trong đoạn ghi âm kéo dài hơn hai phút, Vương Anh Tú cho biết anh thực tế đã biết kết quả dừng chân từ rất lâu. Thậm chí, nam ca sĩ tiết lộ mình đã bị loại trước cả thời điểm chương trình tổ chức họp báo ra mắt. Tuy nhiên, vì tôn trọng quy định bảo mật của chương trình, anh buộc phải giữ kín kết quả cho đến khi tập phát sóng chính thức lên sóng.

Điều khiến người hâm mộ xúc động là suốt đoạn ghi âm, Vương Anh Tú nhiều lần lặp lại lời xin lỗi.

Anh nhẹ nhàng chia sẻ:

"Cảm ơn mọi người nhiều nha. Biết ơn tình cảm của tụi em dành cho anh nhiều lắm... Anh cũng xin lỗi tụi em nha. Tại vì giấu tụi em lâu quá chừng. Anh bị loại còn trước khi họp báo nữa. Nhưng mà anh giấu tụi em tới giờ luôn. Xin lỗi tụi em".

Không có sự than trách hay tiếc nuối về kết quả. Điều khiến anh bận lòng lại là cảm giác đã phải giấu người hâm mộ một bí mật quá lâu.

Điều đầu tiên nghĩ đến vẫn là người hâm mộ

Sau lời xin lỗi, Vương Anh Tú liên tục gửi lời cảm ơn đến hơn 17.000 thành viên đang theo dõi kênh broadcast mang tên "JET JET".

Nam ca sĩ cho biết, dù hành trình tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã khép lại, anh vẫn mong mọi người sẽ tiếp tục đồng hành như trước.

"Không sao, chặng đường sắp tới của tụi mình lúc nào cũng sẽ bên cạnh nhau".

Anh hứa sẽ thường xuyên trò chuyện với fan, cập nhật lịch làm việc, tổ chức các buổi gặp gỡ trực tiếp và chuẩn bị nhiều món quà bất ngờ dành cho những người luôn dõi theo mình.

"Cảm ơn 17.000 mấy người đã tham gia vào broadcast của JET JET của anh nha. Hy vọng đây sẽ là broadcast của tụi mình, của tất cả tụi mình. Tụi mình có thể chia sẻ bất cứ điều gì và bên cạnh nhau bất cứ lúc nào mà tụi mình muốn".

Ở cuối đoạn ghi âm, Vương Anh Tú thêm một lần nữa nói lời cảm ơn và khẳng định anh luôn trân trọng tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình.

"Thương tụi em rất là nhiều".

Chính giọng nói ấy mới khiến nhiều người "ám ảnh"

Điều khiến đoạn ghi âm được chia sẻ rộng rãi không chỉ nằm ở nội dung. Nhiều người cho rằng chính chất giọng của Vương Anh Tú mới là thứ khiến cảm xúc trở nên nặng hơn. Không còn sự vui vẻ thường thấy, nam ca sĩ nói rất chậm, giọng trầm xuống, nhiều lần ngập ngừng như đang cố giữ bình tĩnh.

Anh không khóc. Nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến nhiều người nghe cảm thấy nghẹn hơn. Không ít khán giả chia sẻ rằng họ phải nghe lại nhiều lần, bởi mỗi lần nghe đều cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói.

Có người bình luận rằng, điều khiến họ day dứt không phải việc Vương Anh Tú bị loại, mà là cách anh cảm thấy có lỗi với người hâm mộ chỉ vì đã giữ bí mật đúng với quy định của chương trình.

Ngay sau khi đoạn ghi âm được lan truyền trên Threads, nhiều người hâm mộ đã để lại những chia sẻ đầy cảm xúc.

Một tài khoản viết: "Chết tâm liên tục trời ơi".

Một người khác bày tỏ: "Ôm anh và ôm các bạn FC của anh thật nhiều. Cảm ơn anh đã là một phần của gia tộc Anh Tài. Dù không được đi tiếp nhưng những gì anh để lại cũng đủ khiến fan luôn tự hào về một Vương Anh Tú dịu dàng và ấm áp".

Nhiều bình luận khác cũng cho rằng Vương Anh Tú không phải là người quá ồn ào trên truyền thông, nhưng chính sự tử tế và chân thành trong cách cư xử lại khiến anh có một lượng người hâm mộ trung thành. Có người còn nói vui rằng "đoạn ghi âm chỉ hơn hai phút nhưng nghe xong thấy dài như cả một hành trình".

Có người còn bình luận: "Tụi em xin lỗi vì đến trễ, để Anh phải chịu thiệt thòi, tụi em sẽ không để Anh buồn từ này về sau nữa đâu. Thương Anh lắm, sớm nhất có thể để tụi em được gặp Anh nhé ( không phải qua màn hình nữa)".

Một hành trình khép lại, một chặng đường khác bắt đầu

Việc dừng chân tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 chắc chắn là điều khiến Vương Anh Tú và người hâm mộ tiếc nuối.

Thế nhưng, qua cách anh đối diện với kết quả và lựa chọn nói lời cảm ơn thay vì than phiền, nhiều khán giả cho rằng điều quý giá nhất mà nam ca sĩ mang về không chỉ là những màn trình diễn trên sân khấu.

Đó còn là tình cảm anh xây dựng với khán giả.

Không hứa hẹn những điều quá lớn lao, Vương Anh Tú chỉ mong tiếp tục được trò chuyện, gặp gỡ và đồng hành cùng cộng đồng "JET JET" của mình.

Có lẽ cũng vì vậy mà đoạn ghi âm ấy vẫn được nhiều người chia sẻ, không phải vì nó kể về một cuộc chia tay, mà bởi trong hơn hai phút ngắn ngủi, người nghe cảm nhận rõ một nghệ sĩ luôn đặt khán giả ở vị trí rất đặc biệt. Đôi khi, điều khiến người ta nhớ mãi sau một chương trình không phải là ai đi tiếp hay dừng lại, mà là cách một người nói lời cảm ơn và xin lỗi bằng tất cả sự chân thành. Với Vương Anh Tú, chính sự dịu dàng ấy đã trở thành dấu ấn đẹp nhất trong lòng nhiều người hâm mộ, ngay cả khi hành trình tại chương trình đã khép lại.