Nhan sắc "đoạn tầng" của Quách Văn Thơm không cứu được cả nhóm

Tối ngày 25/7, trong đêm Công diễn tiếp theo của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, giữa loạt tiết mục được đầu tư công phu, Let Me Go của Nhà Hoa Lửa là một trong những phần trình diễn nhận được nhiều sự quan tâm. Tiết mục quy tụ đội hình gồm Thơm (Da LAB), Vương Anh Tú, Hoàng Rob, Hoàng Dũng và Cheng nhận được nhiều sự kỳ vọng từ khán giả.

Tiết mục Let Me Go

Let Me Go là một bài hát do Kim Long sáng tác, được phối theo hướng pop pha synth-pop với nhịp groove, tiết tấu sôi động và nhiều lớp âm thanh điện tử. Bài hát mở đầu bằng chất giọng sâu lắng của Hoàng Dũng. Ngay sau đó, Vương Anh Tú xuất hiện với màu giọng dày dặn, làm điểm tựa vững vàng cho cả tiết mục. Điểm sáng bất ngờ nằm ở tiếng keystar từ Hoàng Rob. Cheng góp giọng với sự trẻ trung. Thơm cũng không đứng ngoài cuộc khi đảm nhận cả hát lẫn rap.

Tiết mục được dàn dựng công phu

Phần dàn dựng sân khấu được xây dựng theo phong cách kết hợp giữa rạp xiếc, nhạc kịch và viễn Tây. Sân khấu sử dụng rèm nhung đỏ, ánh sao và các khối đạo cụ tạo cảm giác như một không gian ảo liên tục biến đổi. Các thành viên lần lượt xuất hiện từ những chiếc hộp và bàn ảo thuật, sau đó bước ra trong trang phục da, áo khoác tua rua đỏ - đen và nón cao bồi, đúng tinh thần “không để lộ nước đi tiếp theo” mà tiết mục hướng đến.

Ở cao trào, dàn vũ công cầm gậy lửa xuất hiện, trong khi các cột lửa được kích hoạt dọc sân khấu, bao phủ toàn bộ không gian biểu diễn trong ánh sáng đỏ - vàng - đen. Các thành viên liên tục di chuyển giữa đội hình, kết hợp vũ đạo nhóm và tương tác với vũ công, tạo nên một tổng thể dày đặc hiệu ứng.

Visual của Thơm vẫn là điểm sáng

Trong bối cảnh sân khấu nhiều lớp và liên tục thay đổi, Thơm vẫn là một trong những thành viên nổi bật ở khía cạnh hình ảnh. Nam nghệ sĩ xuất hiện với tạo hình cao bồi, áo khoác tua rua và phong cách trang điểm tối giản nhưng sắc nét, giúp gương mặt giữ được độ tương phản cao dưới ánh đèn đỏ của sân khấu. Đặc biệt, các góc máy cận thường xuyên bắt trọn biểu cảm ánh nhìn thẳng và những chuyển động nhỏ của anh khi di chuyển trên sân khấu, khiến visual trở thành một trong những điểm dễ nhận ra nhất của tiết mục.

Thơm là một trong những thành viên được chú ý về ngoại hình tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Trước Let Me Go, Thơm đã là một trong những thành viên được chú ý về ngoại hình tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Các nội dung liên quan đến anh thường nhận được tương tác ổn định, đặc biệt là những khoảnh khắc hậu trường và các góc cận gương mặt. Xuất thân từ Da LAB khiến sự chuyển mình sang một sân khấu giàu visual và hiệu ứng như lần này càng được khán giả quan tâm.

Dù được đầu tư lớn về âm nhạc, hình ảnh và hiệu ứng sân khấu, Let Me Go vẫn không giúp Nhà Hoa Lửa giành chiến thắng và đội phải rơi vào vòng nguy hiểm sau Công diễn. Sự chênh lệch giữa mức độ đầu tư và kết quả cuối cùng trở thành chủ đề được bàn luận sau chương trình.

Dù được đầu tư lớn về âm nhạc, hình ảnh và hiệu ứng sân khấu, Let Me Go vẫn không giúp Nhà Hoa Lửa giành chiến thắng

Đến hiện tại, Let Me Go vẫn được nhắc lại như một tiết mục giàu yếu tố thị giác. Trong đó, bên cạnh hệ thống dàn dựng phức tạp và hiệu ứng lửa dày đặc, hình ảnh của Thơm trong các góc máy cận vẫn là một trong những chi tiết được khán giả ghi nhớ rõ nhất.

Ảnh: FBVN