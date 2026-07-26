Đằng sau tiếng khóc vỡ oà của Thơm Da LAB: Xin chương trình edit nhân văn hơn, không có nỗi buồn của ai xứng đáng bị lôi ra làm content

Tối 25/7, tập 4 khép lại Công diễn 1 cũng là lúc vòng loại trừ đầu tiên diễn ra. Khi kết quả được công bố, 14 Casper và Vương Anh Tú trở thành hai anh tài phải dừng chân. Không khí trường quay chùng xuống, và giữa vòng tay đồng đội, anh Thơm bất ngờ không giữ được bình tĩnh. Anh cúi gập người, lấy tay che mặt rồi bật khóc nức nở, gần như không thể ngẩng đầu lên. Chỉ sau một đêm, chủ đề "Thơm Da LAB bật khóc nức nở" leo thẳng lên top thịnh hành Threads với khoảng 1 triệu bài viết.

Điều khiến khoảnh khắc này lan nhanh đến vậy không đơn thuần là sự tiếc nuối. Song song với những dòng xót xa cho anh Thơm, một làn sóng khán giả quay sang nhắn thẳng tới ê-kíp: xin hãy edit nhân văn hơn.

Khoảnh khắc Anh Tài Quách Văn Thơm bật khóc khi biết Vương Anh Tú bị loại

Bình luận nhận được nhiều đồng tình nhất viết: "Thực sự mong ê-kíp của chương trình edit nhân văn hơn.

Không có nỗi buồn của ai xứng đáng bị lôi ra làm content cả. Đoạn chú Thơm khóc, quay từ góc xa như thế này thì có thể chấp nhận được, còn dí cam vào mặt người ta thì thực sự rất tệ".

Cùng quan điểm, người này nói thêm rằng khi anh Thơm khóc, chính anh Thỏ đã quay mặt đi vì hiểu bạn mình cần một khoảng riêng, và điều nghệ sĩ cần lúc ấy là "một nơi an toàn để giải toả chứ không phải lo lắng sẽ bị camera ghi lại khoảnh khắc không hay".

Sức nặng của phản ứng còn nằm ở chỗ đây là lần hiếm hoi khán giả thấy một thành viên Da LAB rơi nước mắt. "Chú Thơm khóc không nằm trong dự đoán của tôi. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe thấy tiếng khóc của chú sau 10 năm theo chú", một người hâm mộ lâu năm bày tỏ, kèm hơn 9.000 lượt tương tác. Một bình luận khác được chia sẻ rộng rãi thì gói lại cảm giác chung của nhiều người: "Thơm thật sự tham gia chương trình mà không phòng bị chút nào."

Đáng chú ý, không ít ý kiến còn nhìn xa hơn khoảnh khắc cụ thể để bàn về chính thể thức loại trừ: "Mong chương trình nhẹ nhàng hơn với những người bị loại, để không để lại trauma cho người ở lại và không làm người chiến thắng cảm thấy có lỗi vì mình thắng mà người khác phải rời đi."

Phản ứng của những người trong cuộc càng làm nổi bật ranh giới ấy. Anh Hoàng Dũng, người cùng Nhà Hoa Lửa với anh Thơm và Vương Anh Tú, thừa nhận đây là lần đầu tiên anh thấy đồng đội bộc lộ cảm xúc mạnh đến vậy. Nhiều anh tài xung quanh cũng bất ngờ khi anh Thơm mãi chưa thể bình tĩnh lại. Sau đó, nam nghệ sĩ chia sẻ đây không phải nỗi xúc động nhất thời, mà là những điều anh đã kìm nén suốt cả hành trình, để rồi vỡ oà đúng lúc phải nói lời chia tay người vừa cùng mình đứng chung một sân khấu.

Càng được chia sẻ, khoảnh khắc ấy càng kéo theo những dòng cảm nhận đi sâu vào tính cách nam nghệ sĩ. Nhiều người theo dõi lâu năm mô tả anh Thơm là một người rất nhạy cảm, hay nhõng nhẽo mè nheo với các đồng đội, "vẫn là một cậu em nhỏ trong hình hài người lớn". Với họ, việc anh khóc khi Vương Anh Tú rời đi là điều có thể đoán trước, nhưng khóc nấc lên đến mức không dừng được thì nằm ngoài mọi hình dung. Một khán giả nhắc đến anh Thỏ, người anh đã đồng hành cùng anh Thơm gần 20 năm, và cho rằng chính anh Thỏ mới là người hiểu tính cậu em mình nhất, lúc ấy có lẽ cũng đang phải kìm để không khóc theo. Sâu hơn, có ý kiến đọc ra ở phản ứng đó một con người "nặng tình", kiểu người "khi không thể thay đổi hoàn cảnh sẽ dùng hết sức mình để cố gắng trong phạm vi có thể", và nỗi sợ lớn nhất không phải là mình xấu mà là "làm hỏng cố gắng của tập thể", là "không còn được bên nhau".

Chi tiết anh Thơm từng nói không có ý định tham gia thêm một chương trình nào như thế này trong tương lai, dù có thêm nhiều anh em mới, càng khiến khán giả tin rằng giọt nước mắt kia không hề bất chợt.

Có ý kiến đẩy sự phản đối đi xa hơn, hướng thẳng vào nhà sản xuất. Một khán giả đối chiếu khoảnh khắc của anh Thơm với chia sẻ của một anh tài khác từng thừa nhận bản thân cũng suýt oà khóc nhưng không đủ can đảm để bật khóc giữa mọi người, rồi đặt câu hỏi anh Thơm đã can đảm đến mức nào khi để cảm xúc vỡ oà trước đám đông như vậy. Người này cho rằng thay vì thấu cảm và tôn trọng khoảnh khắc đẹp đẽ đó, Yeah1 lại chọn khuếch đại nó lên cho cả nước xem, trong khi một người đàn ông chọn nép vào góc riêng để khóc nhiều khi chỉ cần một khoảng lặng để giải toả trọn vẹn chứ không phải sự chú ý hay dỗ dành. Bình luận khép lại bằng một lời đề nghị thẳng thắn: "Chú can đảm đối mặt cảm xúc của mình rồi, Yeah1 can đảm xin lỗi chú một tiếng nhé!"

Điều khiến nhiều khán giả tiếc nhất là ở khoảnh khắc ấy, chương trình hoàn toàn có những lựa chọn khác. Họ có thể để máy quay lùi ra xa, cắt sớm, hoặc phủ một lớp nhạc nền để tiếng khóc chìm bớt và khoảnh khắc riêng tư được giữ lại sự tử tế của nó. Thay vào đó, bản dựng lên sóng lại chọn giữ nguyên và đẩy âm thanh tiếng nấc lên rõ mồn một, biến giây phút yếu lòng nhất của một con người thành cao trào cảm xúc cho cả tập. Với những người phản ứng, chính lựa chọn ấy, chứ không phải việc anh Thơm khóc, mới là thứ khiến họ khó chịu: một nỗi buồn thật đã bị xử lý như chất liệu để câu nước mắt người xem.

Lời kêu gọi ấy rơi vào đúng thời điểm nhạy cảm của mùa giải. Trước đó, "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" đã trải qua một cuộc khủng hoảng truyền thông sau tập 2, khi kết quả bình chọn và một sự cố kiểm duyệt nội dung khiến khán giả phẫn nộ, buộc ê-kíp phải đăng tâm thư xin lỗi và Tổng giám chế Ngô Thị Vân Hạnh nhiều lần bật khóc nhận trách nhiệm tại buổi gặp báo chí. Trên nền bối cảnh đó, mọi cách chương trình xử lý hình ảnh và cảm xúc của nghệ sĩ đều được soi kỹ hơn bình thường. Bản thân kết quả loại 14 Casper và Vương Anh Tú ở tập 4 cũng đã tạo một luồng tranh cãi riêng vì bị cho là bất ngờ.

Da LAB là nhóm nhạc quen thuộc với khán giả đại chúng, được gọi vui là "nhóm nhạc ông chú", năm nay góp mặt tại chương trình với hai thành viên là anh Thơm và anh Thỏ, thi đấu ở hai Nhà khác nhau. Ở tập 4, Nhà Hoa Lửa gồm Hoàng Dũng, Thơm, Hoàng Rob, Vương Anh Tú và Cheng trình diễn "Let Me Go" nhưng không thắng bảng, dẫn tới việc Vương Anh Tú trở thành một trong hai anh tài đầu tiên chia tay cuộc thi. Câu chuyện tưởng chỉ là một cảnh chia tay thường thấy ở truyền hình thực tế, nhưng phản ứng của khán giả cho thấy công chúng ngày càng quan tâm đến một điều nằm ngoài luật chơi: giới hạn của việc khai thác cảm xúc con người để tạo nên khoảnh khắc "viral".