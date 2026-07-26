Bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân lại khiến MXH "tan chảy": Sáng làm nữ sinh đạp xe, tối hóa cô gái Thái Lan, biểu cảm nào cũng thành... meme

Kể từ khi chào đón con gái đầu lòng, cuộc sống của Ngô Thanh Vân và Huy Trần dường như có thêm rất nhiều niềm vui. Nếu trước đây cặp đôi thường chia sẻ những chuyến du lịch, câu chuyện kinh doanh hay cuộc sống hôn nhân, thì giờ đây, nhân vật chiếm trọn "spotlight" trên trang cá nhân của cả hai lại là bé Gạo.

Dù mới gần một tuổi, cô bé đã sở hữu lượng người hâm mộ không hề nhỏ nhờ những biểu cảm ngộ nghĩnh và loạt khoảnh khắc đời thường khiến ai xem cũng phải mỉm cười.

Mới đây, Ngô Thanh Vân và Huy Trần tiếp tục khiến mạng xã hội thích thú khi lần lượt đăng tải hai đoạn video ghi lại "lịch trình bận rộn" của ái nữ chỉ trong một ngày.

Nguồn: FBNV

Sáng làm nữ sinh, bé Gạo khiến ai cũng bật cười

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân chia sẻ đoạn clip bé Gạo diện áo dài trắng, đội tóc giả với hai bím tóc nhỏ, hóa thân thành một cô nữ sinh.

Điểm thú vị nhất là cô bé còn được bố mẹ chuẩn bị một chiếc xe đạp mini để thể hiện "phần thi năng khiếu". Với vẻ mặt vô cùng tập trung, bé Gạo được người lớn hỗ trợ tập đạp xe, tạo nên khung cảnh vừa hài hước vừa đáng yêu.

Nguồn: FBNV

Kèm theo đoạn video, nữ diễn viên hóm hỉnh viết:

"Dạ ba Huy là nhất trên trần đời. Mai mốt có gì là kêu ba đến hốt!!! Hôm nay nữ sinh Trần Thị Gạo xin dự thi phần năng khiếu lái xe độp ạ".

Lối kể chuyện dí dỏm quen thuộc của Ngô Thanh Vân khiến người xem càng thêm thích thú. Chỉ vài chục giây ngắn ngủi nhưng đoạn clip nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích và bình luận.

Không ít cư dân mạng cho rằng biểu cảm của bé Gạo quá "nhập vai". Từ ánh mắt, gương mặt nghiêm túc cho đến cách ngồi trên xe đều khiến nhiều người liên tưởng đến những cô học sinh trong các bộ phim học đường.

Nguồn: FBNV

Tối lại "đổi nghề", hóa thân thành cô gái Thái Lan

Nếu buổi sáng là "nữ sinh Trần Thị Gạo", thì đến tối, cô bé lại tiếp tục có thêm một vai diễn mới. Lần này, "đạo diễn" là ba Huy Trần.

Trên trang cá nhân, ông xã Ngô Thanh Vân chia sẻ đoạn video cả hai cùng vào bếp nấu món pad Thái. Để tăng thêm không khí vui nhộn, Huy Trần chuẩn bị cho con gái một bộ trang phục lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống Thái Lan với tông hồng tím nổi bật. Điểm khiến dân mạng "đổ gục" chính là chiếc bím tóc nhỏ được kẹp lên phần tóc còn lơ thơ của bé Gạo.

Nguồn: FBNV

Dù mái tóc chưa dài, chiếc kẹp tóc vẫn được cố định khéo léo, tạo nên hình ảnh vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu. Trong lúc ba Huy chuẩn bị nguyên liệu, bé Gạo liên tục quan sát, ngó nghiêng xung quanh rồi thỉnh thoảng lại đưa ra những biểu cảm khiến ai xem cũng phải bật cười.

Huy Trần hài hước chú thích: "Em bé bận rộn nhất Việt Nam gọi tên bé Gạo. Sáng thì làm nữ sinh đi xe đạp, tối về làm cô gái Thái Lan. Nay nấu món Thái luôn nha mọi người ơi".

Chỉ một câu nói vui nhưng lại khiến cư dân mạng đồng loạt hưởng ứng, bởi đúng như cách Huy Trần mô tả, bé Gạo dường như luôn có những "vai diễn" mới trong từng video của bố mẹ.

Càng lớn càng lộ tính cách lém lỉnh

Dù mới gần một tuổi, bé Gạo ngày càng cứng cáp và nhanh nhẹn.

Qua những đoạn clip được bố mẹ chia sẻ, nhiều người nhận thấy cô bé rất thích quan sát mọi thứ xung quanh. Thay vì chỉ ngồi yên, bé thường tò mò với từng món đồ, chăm chú nhìn bố mẹ làm việc rồi phản ứng bằng những nét mặt vô cùng sinh động.

Có lúc cô bé cười tít mắt, có lúc lại nghiêm túc như đang suy nghĩ, rồi chỉ vài giây sau lại chuyển sang gương mặt ngơ ngác. Chính những biểu cảm thay đổi liên tục ấy khiến cư dân mạng gọi vui bé Gạo là "cỗ máy sản xuất meme". Mỗi khung hình cắt ra đều có thể trở thành một biểu cảm hài hước để chia sẻ trên mạng xã hội.

Nguồn: FBNV

Từ khi có con, Ngô Thanh Vân và Huy Trần không thường xuyên chia sẻ những điều quá riêng tư về cuộc sống gia đình. Thay vào đó, cả hai chọn ghi lại những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng đầy tiếng cười.

Đó có thể là lúc Huy Trần nấu ăn cùng con, những buổi cả nhà đi dạo hay các ý tưởng hóa trang đáng yêu dành cho bé Gạo.

Những đoạn video ngắn không được dàn dựng cầu kỳ nhưng luôn mang lại cảm giác gần gũi. Người xem có thể cảm nhận được sự kiên nhẫn của Huy Trần khi đồng hành cùng con trong từng hoạt động nhỏ, cũng như sự hài hước của Ngô Thanh Vân khi kể lại những câu chuyện xoay quanh ái nữ. Không ít khán giả nhận xét, chính cách để con được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ thông qua các trò chơi, trang phục hay hoạt động hằng ngày đã tạo nên những ký ức đẹp của gia đình.

"Ngôi sao" nhỏ của gia đình

Có lẽ chính Ngô Thanh Vân và Huy Trần cũng không ngờ rằng nhân vật được yêu thích nhất trên trang cá nhân của mình lúc này lại là cô con gái bé bỏng.

Không cần những màn thể hiện cầu kỳ, chỉ một chiếc áo dài, một bộ đồ lấy cảm hứng từ Thái Lan hay vài biểu cảm tự nhiên cũng đủ giúp bé Gạo trở thành tâm điểm.

Sự đáng yêu của cô bé không đến từ những bộ trang phục hóa thân mà nằm ở nét hồn nhiên đúng với lứa tuổi. Dù là "nữ sinh Trần Thị Gạo" đang chăm chú tập đạp xe hay "cô gái Thái Lan" lon ton theo ba vào bếp, bé đều khiến người xem cảm nhận được nguồn năng lượng vui vẻ và tích cực.

Có lẽ vì thế mà cư dân mạng mới hài hước gọi Gạo là "em bé bận rộn nhất Việt Nam". Chỉ trong một ngày, cô bé đã kịp đảm nhận hai "vai diễn" hoàn toàn khác nhau và vai nào cũng khiến người xem bật cười. Với tốc độ "biến hóa" này, người hâm mộ còn đùa rằng chỉ cần ba Huy và mẹ Vân tiếp tục lên ý tưởng, bé Gạo sẽ sớm sở hữu cả một "gia tài meme" đáng yêu khiến ai lướt qua cũng phải dừng lại ngắm nhìn.