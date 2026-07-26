Tập 4 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 khép lại với nhiều màn trình diễn giàu cảm xúc. Bên cạnh những tiết mục được đầu tư công phu, một khoảnh khắc rất ngắn trên sân khấu lại bất ngờ trở thành chủ đề được khán giả chia sẻ nhiều sau chương trình.

Đó là lúc bé Audi - con gái của Anh Tài Neko Lê xuất hiện trong tiết mục "Anh sẽ đến cùng cơn mưa" của Nhà Điện Ảnh. Không cần thoại dài, chỉ đến khi hai tiếng "Ba ơi" cất lên cũng đủ khiến không ít khán giả nghẹn lòng.

Bé Audi bất ngờ trở thành "nhân vật chính" của tiết mục

Ở Công diễn 1, Nhà Điện Ảnh gồm Neko Lê, Nguyễn Văn Chung, Tùng Mint và Phùng Minh Cương lựa chọn ca khúc "Anh sẽ đến cùng cơn mưa". Tiết mục được xây dựng từ câu chuyện về một gia đình nhỏ mất đi người mẹ. Vì không muốn con gái chìm trong nỗi nhớ, người cha đã dịu dàng nói rằng chỉ cần chờ đến mùa mưa, mẹ sẽ trở về.

Rồi mùa mưa cũng đến. Người mẹ thật sự xuất hiện, mang theo những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi trước khi một lần nữa phải rời xa. Chính trong mạch cảm xúc ấy, bé Audi xuất hiện trên sân khấu. Cô bé xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, ánh mắt ngây thơ và những tương tác rất tự nhiên khi trợ diễn.

Sau khi chương trình phát sóng, mạng xã hội nhanh chóng xuất hiện nhiều đoạn cắt về phần xuất hiện của bé Audi. Điều khiến nhiều người bất ngờ là cô bé không hề bị "khớp" khi đứng trước sân khấu lớn. Từ ánh mắt, biểu cảm cho đến cách phản ứng với tình huống đều rất tự nhiên.

Bên dưới các bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận: "Em ấy diễn xuất đạt quá trời, tui khóc luôn rồi đó", "Không ngờ Audi lại diễn cảm xúc đến vậy", "Chỉ nghe hai tiếng 'Ba ơi' mà cảm xúc chùng xuống nè",...

Thậm chí, có người còn nói vui rằng Audi mới chính là "người lấy hết spotlight" trong tiết mục của ba mình. Dù phần dàn dựng lẫn thể hiện vocal của Nhà Điện Ảnh vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều, sự xuất hiện của cô bé gần như là điểm sáng được đông đảo khán giả đồng tình khen ngợi.

Từng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình

Đối với những ai theo dõi gia đình Neko Lê từ trước, Audi không phải là cái tên xa lạ.

Cô bé từng cùng bố tham gia chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? và để lại nhiều ấn tượng bởi sự thông minh, tình cảm cùng cách trò chuyện rất đáng yêu.

Khác với nhiều em nhỏ còn rụt rè trước ống kính, Audi luôn thể hiện sự dạn dĩ nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên đúng tuổi. Qua chương trình, khán giả cũng có cơ hội nhìn thấy một Neko Lê rất khác.

Không còn là đạo diễn hay nhà sáng tạo nội dung quen thuộc, anh trở thành một người bố kiên nhẫn, nhẹ nhàng và luôn dành sự lắng nghe cho con gái. Chính vì vậy, khi Audi bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, nhiều người xem có cảm giác như đang gặp lại một người bạn nhỏ quen thuộc sau thời gian dài.

Neko Lê nhiều lần chia sẻ rằng các con luôn là nguồn động lực lớn nhất của anh. Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nam đạo diễn vẫn cố gắng dành thời gian để đồng hành cùng hai con trong cuộc sống hằng ngày. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên đăng tải những đoạn video, hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc bình dị của gia đình. Chính sự gần gũi ấy khiến khán giả cảm nhận được tình cảm chân thành giữa ba bố con.

Có lẽ vì thế, khi Audi gọi "Ba ơi" trên sân khấu, cảm xúc mà người xem nhận được không chỉ đến từ kịch bản của tiết mục, mà còn đến từ chính tình cảm thật giữa hai cha con.