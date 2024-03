Trong lịch sử Trung Quốc, Từ Hi thái hậu nổi tiếng là một người phụ nữ quyền lực của triều đại nhà Thanh. Từ Hi thái hậu (1833 – 1908), xuất thân từ Diệp Hách Na Lạp thị thuộc Mãn Châu Tương Hoàng kỳ, nguyên là Mãn Châu Tương Lam kỳ, con cháu nhà quan gia thế tập. Bà được miêu tả như một bạo chúa, người phải chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của triều đại nhà Thanh.

Từ Hi thái hậu cùng với Võ Tắc Thiên thời Đường và Lã hậu thời Hán được xem là 3 người phụ nữ nắm quyền lực cao nhất của Trung Hoa. (Ảnh: Sohu)

Trong văn hóa đại chúng ở Trung Hoa đại lục, Từ Hi thái hậu cùng với Võ Tắc Thiên thời Đường và Lã hậu thời Hán được xem là 3 người phụ nữ nắm quyền lực cao nhất của Trung Hoa trong một thời gian dài, bị dân gian coi là những "gian hậu loạn triều" tàn ác bất nhân với cả người thân, làm nghiêng đổ giang sơn xã tắc.



Từ Hi có cách thâu tóm quyền lực đầy mưu mô, không chỉ từng nhiều lần buông rèm nhiếp chính, còn đích thân lập hoàng đế. Những giai thoại về Từ Hi được nhắc tới rất nhiều trong cả chính sử và dã sử.



Từ Hi đi tắm thường triệu hồi thái giám để làm gì?

Theo trang Sohu, một trong số đó là việc các cung nữ tình cờ phát hiện ra rằng, vào một buổi tối, Từ Hi triệu hồi thái giám Lý Liên Anh phục vụ mình đi tắm. Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng cười, sau đó là tiếng kêu la vì đau. Những cung nữ vô cùng lo lắng, họ cũng tò mò về những gì đang xảy ra bên trong.

Sở dĩ các cung nữ thấy lo sợ là bởi từ trước tới nay, Từ Hi thái hậu nổi tiếng là người "máu lạnh". Những kẻ hầu người hạ chỉ cần làm bà đau hay phật ý thì chắc chắn sẽ phải rơi đầu. Thế nhưng, lần này, bà không hề tỏ ra giận dữ, chỉ liên tục kêu đau.

Từ Hi triệu hồi thái giám Lý Liên Anh phục vụ mình đi tắm nhưng sau đó cung nữ nghe thấy tiếng bà kêu la đau đớn. (Ảnh: Sohu)

Nhiều ngày sau đó, cứ mỗi lần tắm, Từ Hi thái hậu lại yêu cầu Lý Liên Anh hầu hạ mình. Lần nào các cung nữ cũng nghe thấy tiếng kêu của bà. Vì thế, trong cung nhanh chóng lan truyền tin đồn về mối quan hệ của Lão Phật Gia và Lý Liên Anh. Có người nói rằng, Lý Liên Anh giả làm thái giám để vào cung, thực ra, ông ta chính là nhân tình của Thái hậu.

Lý Liên Anh tình cờ nghe được chuyện này liền cảm thấy rất tức tối. Nhưng, đây vốn là chuyện Từ Hi dặn dò phải giữ bí mật nên ông ta không thể nói ra. Vì vậy, Lý Liên Anh đã nghĩ ra một cách kỳ lạ để chứng minh sự trong sạch của mình. Đó là khi đi vệ sinh, Lý Liên Anh nhờ một thái giám đi cùng kiểm tra mình đã tịnh thân hay chưa. Mặc dù vậy, tin đồn về mối quan hệ mờ ám của Từ Hi và Lý Liên Anh vẫn cứ truyền đi khắp cung.

Lý Liên Anh thường được Từ Hi yêu cầu phục vụ khi đi tắm. (Ảnh: Sohu)

Cho tới một hôm, một cung nữ vì quá tò mò nên đã lén nhìn trộm qua khe cửa. Nào ngờ, ngay khi cung nữ này nhìn thấy mọi việc diễn ra bên trong, nàng đã vô cùng sợ hãi.

Theo lời kể lại của cung nữ này, cô thấy Lý Liên Anh đổ một lượng lớn dung dịch có màu đỏ như máu vào bồn tắm. Sau đó, ông ta bắt đầu xoa bóp cho Thái hậu. Về phần Từ Hi, bà lúc thì cười khanh khách, lúc lại kêu oai oái.

Hóa ra, Từ Hi thái hậu do thường xuyên phải ngồi một chỗ, ít khi di chuyển nên cơ thể đã nảy sinh nhiều vấn đề. Vì thế, Lý Liên Anh đã tìm kiếm cho bà một bài thuốc để thông kinh mạch. Bài thuốc này phải đun nước để tắm sau đó kết hợp với mát xa bấm huyệt. Chính vì khi xoa bóp, Lý Liên Anh chạm vào huyệt trên người Thái hậy nên bà mới kêu như vậy. Tuy nhiên, cũng nhờ sự tận tình của Lý Liên Anh, sức khỏe của Từ Hi thái hậu đã khá hơn nhiều.

Nhờ sự khéo léo của mình, Lý Liên Anh đã dần trở thành tâm phúc của Thái hậu và trở thành thái giám tổng quản trong triều. (Ảnh: Sohu)

Qua việc này, ta cũng có thể thấy, Lý Liên Anh từ một thái giám nhỏ bé nhưng nhờ biết cách lấy lòng chủ nhân nên rất được Từ Hi tin tưởng. Và cũng nhờ sự khéo léo của mình, Lý Liên Anh đã dần trở thành tâm phúc của Thái hậu và trở thành thái giám tổng quản trong triều.

*Nguồn: Sohu, Sina