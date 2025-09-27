Vừa khép lại Mr International 2025, đại diện Việt Nam lập tức “chạy” sang thi Mister Global 2025

Tối 25/9 tại Thái Lan, đêm chung kết Mr International 2025 khép lại với dàn thí sinh đồng đều, màn trình diễn được khen ngợi "mãn nhãn". Đại diện Việt Nam – Đoàn Công Vinh – xuất sắc lọt Top 10, đồng thời giành loạt giải phụ gồm: thí sinh đầu tiên vào Top 20 nhờ chiến thắng phần bình chọn và giải Gương mặt đại diện thương hiệu mỹ phẩm.

Chia sẻ sau cuộc thi, Đoàn Công Vinh khẳng định hài lòng với thành tích:"Top 10 là phần thưởng xứng đáng cho hành trình nỗ lực không ngừng. Tôi biết ơn gia đình, người hâm mộ và ekip đã đồng hành. Kết quả này cũng giúp tôi thêm tự tin và trưởng thành hơn".

Anh cũng tiết lộ chính Mr International 2025 đã cho mình bài học quý giá: dám đối diện nỗi sợ, chấp nhận khuyết điểm để tiến bộ mỗi ngày.

Điều khiến dư luận bất ngờ hơn cả là ngay sau khi khép lại Mr International 2025, Đoàn Công Vinh đã lập tức di chuyển sang địa phương khác của Thái Lan để kịp góp mặt trong những hoạt động đầu tiên của Mister Global 2025.

Trước đó, đại diện chính thức được công bố cho Mister Global 2025 là Trần Mạnh Kiên – Á vương 3 Manhunt International 2022. Tuy nhiên, vì mẹ lâm bệnh nặng nên anh buộc phải rút lui sát giờ G. Do cả hai cuộc thi đều có chung một Giám đốc Quốc gia, việc Top 10 Mr International 2025 Đoàn Công Vinh được cử đi thi Mister Global ngay sau đó hoàn toàn hợp lệ.

Đoàn Công Vinh chia sẻ:"Một hành trình khép lại sẽ mở ra hành trình mới. Tôi hạnh phúc và tự hào khi được chọn làm đại diện Việt Nam tại Mister Global 2025. Tôi không ngại thử thách, không ngại học hỏi, chỉ mong được tiếp tục cháy hết mình ở những đấu trường lớn".

Đoàn Công Vinh sinh năm 1999 tại Tây Ninh, cao 1m82, nặng 77kg, số đo hình thể 98-76-98. Anh hiện là Trưởng phòng Kinh doanh của một công ty điện thoại. Trước Top 10 Mr International 2025, anh từng ghi dấu ở Man Of The World 2024 với Top 10 cùng loạt giải phụ như Nam vương Ảnh, Nam vương Truyền thông, Giải bạc Hình thể đẹp nhất, Giải đồng Thời trang thế giới.

Bước vào Mister Global 2025, Công Vinh cho biết đã chuẩn bị sẵn nhiều trang phục từ cuộc thi trước, đồng thời ekip tại Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện thêm trang phục mới, bao gồm cả National Costume. Dù trải qua lịch trình dày đặc 2 tuần liên tiếp, anh khẳng định bản thân vẫn đang rất dồi dào năng lượng để tiếp tục chinh chiến.