Đoàn Công Vinh thắng lớn ở giải phụ, sẵn sàng “chinh chiến” đêm chung kết Mr International 2025

Tối nay, 25/9, đêm chung kết Mr International 2025 (Nam vương Quốc tế) sẽ chính thức diễn ra tại Thái Lan. Đại diện Việt Nam – Đoàn Công Vinh cho biết anh đang mang trong mình sự hồi hộp, xen lẫn quyết tâm cao nhất để bước vào phần thi quan trọng sau nhiều ngày tập luyện căng thẳng.

Trước giờ G, Đoàn Công Vinh đã tạo được dấu ấn khi giành loạt giải thưởng phụ. Anh là thí sinh đầu tiên có mặt trong Top 20 nhờ chiến thắng ở phần thi bình chọn Nam vương Ảnh. Ngay sau đó, nam đại diện Việt Nam tiếp tục được xướng tên ở hạng mục Gương mặt đại diện thương hiệu mỹ phẩm tài trợ.

Những thành tích này không chỉ giúp Đoàn Công Vinh tự tin hơn, mà còn tạo lợi thế nhất định trước khi bước vào chung kết. Nam thí sinh bày tỏ: “Chúng tôi đã có 2 tuần tập luyện, giao lưu cùng nhau nhờ các hoạt động gắn kết của cuộc thi. Đây là quãng thời gian rất ý nghĩa với tôi. Tất cả chúng tôi đều đã sẵn sàng cho đêm chung kết với sự chuẩn bị tốt nhất. Hy vọng may mắn sẽ đến với tôi.”

Đoàn Công Vinh chia sẻ, những ngày vừa qua anh và các thí sinh đã tập luyện cường độ cao để chuẩn bị cho đêm thi cuối cùng. Dù cuộc thi mang tính cạnh tranh gay gắt, nhưng không thiếu sự gắn kết, thân thiện giữa các đại diện quốc tế. Anh đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng thi đấu cũng như kết nối được những người bạn mới.

“Tôi cũng sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm và bài học của mình để tất cả chúng tôi đều có thêm hành trang”, Đoàn Công Vinh cho biết.

Sinh năm 1999 tại Tây Ninh, Đoàn Công Vinh hiện là Trưởng phòng Kinh doanh của một công ty điện thoại tại Việt Nam. Anh sở hữu chiều cao 1m82, cân nặng 77kg cùng số đo 98-76-98. Với vóc dáng săn chắc, gương mặt nam tính và nụ cười rạng rỡ, nam thí sinh gây ấn tượng mạnh trong dàn thí sinh năm nay.

Trước đó, anh từng vào Top 10 và giành nhiều thành tích tại Man Of The World 2024 như Nam vương Truyền thông, Giải bạc Hình thể đẹp nhất, Giải đồng Thời trang thế giới. Lần trở lại này, Đoàn Công Vinh khẳng định: “Tôi tham dự Mr International 2025 với phiên bản tốt hơn của chính mình.”