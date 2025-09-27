Ha Ji Won khoe vóc dáng thon thả "mỏng như tờ giấy" ở tuổi 47

(Ảnh: Ha Ji Won Ins)

Hôm nay (26/9, theo giờ địa phương), ngôi sao được yêu thích của bộ phim "Bạn trai tôi nhóm máu B" - nữ diễn viên Ha Ji Won - đã chia sẻ một vài bức ảnh mới của cô. Trong ảnh, cô diện áo đen trễ vai kết hợp với chân váy xếp ly bồng bềnh. Cặp đùi thon thả lộ ra dưới chân váy càng làm nổi bật vóc dáng hoàn hảo, không chút mỡ thừa của nữ diễn viên.

Một trong những bức ảnh mới được Ha Ji Won chia sẻ trên tài khoản Instagram. (Ảnh: Ha Ji Won Instagram)

Ở tuổi 47, thân hình săn chắc, mịn màng cùng vóc dáng thon gọn ấn tượng của Ha Ji Won đã cho thấy việc cô chăm sóc bản thân như thế nào. Những người hâm mộ sau khi xem ảnh của Ha Ji Won đã bình luận: "Cô ấy lão hóa ngược à?", "Phong cách thật tuyệt vời", và "Vừa thon gọn vừa săn chắc, thật tuyệt vời"...

Ha Ji Won hiện đang quay bộ phim mới Climax và đang chờ ra mắt bộ phim điện ảnh Portrait of a Family cùng nam diễn viên Ryu Seung-ryong. Cô cũng sẽ xuất hiện trong chương trình tạp kỹ sắp tới của JTBC là Same-Day Delivery: Our Home, dự kiến phát sóng vào cuối năm nay.