Đoàn Công Vinh khoe hình thể nóng bỏng trước giờ sang Thái Lan chinh phục Mr International 2025

Đêm chung kết Mr International 2025 sẽ diễn ra vào ngày 26/9 tại Thái Lan. Trước đó, các thí sinh sẽ tham gia loạt hoạt động và phần thi phụ trong suốt hai tuần. Hiện tại, Đoàn Công Vinh cho biết anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể chất lẫn tinh thần, giữ trạng thái thoải mái để bước vào đấu trường quốc tế.

Mỗi ngày, chàng trai 26 tuổi vẫn duy trì cường độ tập luyện hình thể 3 tiếng, kết hợp chế độ ăn khoa học: ưu tiên thực phẩm sạch, giàu đạm, nhiều rau xanh, hạn chế đường và dầu mỡ. Song song, anh tập catwalk để thể hiện sự tự tin và phong thái chuyên nghiệp nhất trên sân khấu.

Tham gia Mr International 2025, Đoàn Công Vinh không chỉ đặt mục tiêu chinh phục danh hiệu mà còn muốn lan tỏa câu chuyện về sự kiên trì. Anh từng gầy gò, hay mệt mỏi và thiếu tự tin. Bước ngoặt đến cách đây 7 năm, khi anh quyết định thay đổi bằng việc tập luyện kỷ luật mỗi ngày.

“Khó khăn lớn nhất là phải giữ được kỷ luật. Nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc vì tập mệt, không thấy kết quả ngay. Nhưng tôi tự nhắc mình: nếu hôm nay dừng lại, ngày mai vẫn như cũ. Cứ thế, tôi vượt qua bằng ý chí, thay đổi bản thân từng ngày. Không chỉ ngoại hình khác biệt, mà tinh thần tôi cũng mạnh mẽ, tự tin và tích cực hơn,” anh chia sẻ.

Từ trải nghiệm cá nhân, Đoàn Công Vinh mong muốn gửi đến giới trẻ thông điệp: “Đừng chờ hoàn hảo mới bắt đầu. Hãy kiên trì từng bước nhỏ, rồi bạn sẽ bất ngờ về phiên bản tốt hơn của chính mình.”

Sinh năm 1999, quê Tây Ninh, Đoàn Công Vinh hiện là Trưởng phòng Kinh doanh của một công ty điện thoại tại Việt Nam. Anh cao 1m82, nặng 77kg, số đo 98-76-98, gây ấn tượng với vóc dáng săn chắc, gương mặt nam tính và phong thái lịch lãm.

Trước khi đến với Mr International, Đoàn Công Vinh từng lọt top 10 và giành ba giải thưởng phụ tại Man of The World 2024: Nam vương Truyền thông, Giải bạc Thí sinh có hình thể đẹp nhất và Giải đồng Thời trang thế giới.

Ông Nguyễn Hoàng An Nhiên – Giám đốc Quốc gia Mr International Việt Nam – nhận xét: “Chúng tôi tin tưởng vào sự nỗ lực của Công Vinh và kỳ vọng anh sẽ tỏa sáng, mang đến hình ảnh người thanh niên Việt Nam năng động, mạnh mẽ, tự tin trên đấu trường quốc tế.”

Với tinh thần tích cực và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Đoàn Công Vinh được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi dấu ấn, góp phần đưa hình ảnh nam giới Việt Nam bản lĩnh và kỷ luật đến gần hơn với bạn bè năm châu.