Vừa hết Rap Việt, học trò Binz tung bằng chứng tố công ty cũ bịa đặt, công khai giấy đề nghị thanh toán đội giá gấp đôi!

Vừa qua, chỉ ngay trước thềm chung kết Rap Việt mùa 2 diễn ra, Kellie - học trò team Binz đã vướng phải lùm xùm với công ty cũ. Theo đó, đại diện phía công ty cũ của Kellie tố cô nàng có "ghostwriter" (người viết hộ) các bài thi mới có thể vượt qua các vòng Rap Việt. Thế nhưng khi yêu cầu thanh toán chi phí sản xuất, phía gia đình Kellie lại lẩn tránh. Trước đó, đại diện công ty cũ còn tung loạt bằng chứng cho thấy những gì mình tố là thật.

Kellie vướng lùm xùm với công ty cũ ngay trước thềm chung kết Rap Việt

Mới đây ngay trong sáng 27/1 tức chỉ sau đêm gala trao giải Rap Việt, Kellie đã tung ra loạt bằng chứng trên story trang cá nhân để chứng minh mọi lời tố cáo của công ty cũ đều là bịa đặt:

Kellie tung bản ghi chú chứng minh từ ngày 19/11 đã có dàn ý No Love và "phiêu" ở nhà HLV Binz cũng như thu bằng điện thoại trong ngày 20/11

Dàn ý ca khúc No Love của Kellie

Tin nhắn chứng minh hỏi người anh đi trước về lyrics và được khen "dạo này viết lyrics lên tay thế"

Trong story tiếp theo, Kellie tung loạt tin nhắn gửi một đàn anh cũng là rapper để xin ý kiến nhận xét về lyrics cô viết. Có thể thấy trong đoạn tin nhắn, không chỉ là đoạn lyrics Kellie tự viết được gửi cho đàn anh mà cô còn thu âm voice nháp ca khúc. Đáp lại, đoạn lyrics này cũng được nam rapper đàn anh khen "dạo này viết lyrics lên tay thế".

Kellie công khai bản mail với HLV Binz về bản audio đã thu

Hình ảnh được Kellie đăng tải chứng minh ca khúc Bước Nhảy Xì Tin được cô lên dàn ý từ ngày 28/10

Kellie công khai giấy đề nghị thanh toán của công ty cũ và chỉ ra điểm vô lý

Không chỉ đưa ra nhưng chứng cứ chứng minh Kellie là người tự viết, tự thu âm ca khúc, cô còn công khai giấy đề nghị thanh toán của công ty cũ. Theo đó trong giấy đề nghị thanh toán đầu tiên, tổng số tiền phải chi trả là 61 triệu. Kellie khẳng định ngoài những khoản tiền như thu âm thì còn lại đều là những khoản vô lý và khó hiểu.

Bảng báo giá đầu tiên được Kellie chia sẻ

Tiếp đến, giấy đề nghị thanh toán thứ 2 được Kellie công khai có giá trị lên tới 128,5 triệu đồng. Nữ rapper cho hay, khi gia đình hẹn gặp để xem khoản nào hợp lý thì phía công ty cũ đã đưa giấy đề nghị thanh toán khác với giấy lúc đầu và có giá trị tăng gấp đôi.

Kellie tiếp tục tung bài đăng của đại diện công ty cũ và khẳng định những bản được phía công ty cũ nói là "bằng chứng" sản xuất thực chất chỉ là bản thu âm. Cô cho hay, beat của Touliver, là của chương trình Rap Việt, lyrics là do cô đích thân viết và chỉ đến phòng thu công ty cũ để thu âm. Cuối cùng Kellie khẳng định: "Không ký được hợp đồng rồi đạp đổ là đây chứ đâu".

Kellie khẳng định những bằng chứng mà công ty cũ đăng tải chỉ là bản thu âm

Trước đó, khi những ồn ào gây xôn xao mạng xã hội, Kellie cũng khẳng định các thông tin được lan truyền trên mạng những ngày gần đây là sai sự thật. Đặc biệt, nữ rapper cho biết những bài hát dự thi tại Rap Việt là do chính mình sáng tác với phần beat do chương trình cung cấp còn phần lời tự viết. Kellie tiết lộ bài No Love tại vòng Bứt phá đã được viết tại phòng thu của HLV Binz và được chính nam nghệ sĩ góp ý chỉnh sửa.

Qua những bằng chứng được Kellie tung ra mới đây, có thể thấy cô nàng đang đưa ra những chứng cứ xác thực khớp với bài đăng chia sẻ trước đó. Hiện sự việc lùm xùm giữa Kellie và công ty cũ vẫn đang được cộng đồng mạng vô cùng quan tâm.