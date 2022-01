Chung kết Rap Việt: Vượt mặt Blacka, học trò Karik - Seachains xuất sắc trở thành Quán quân

Tối 26/1, đêm Chung kết 2 Rap Việt chính thức diễn ra trong không khí nóng lên từng giây. 8 thí sinh xuất sắc gồm Blacka, Lil' Wuyn, Kellie, Hoàng Anh, BWine, Dlow và Seachains sẽ có những màn trình diễn đặc biệt để khép lại một mùa giải thành công. Chiến thắng với hàng nghìn phiếu bình chọn, Seachains đã xuất sắc giành được ngôi vị Quán quân của Rap Việt mùa 2 khi vượt qua Blacka.

Mở đầu đêm chung kết là màn kết hợp giữa HLV Wowy và học trò cưng Blacka. Bản rap "Tâm trong tim" làm bùng nổ sân khấu Rap Việt với nguồn năng lượng khổng lồ được thể hiện vừa phải bằng những câu rap ấn tượng. Như lời hứa ban đầu, Wowy đã mang "con bạch tuộc" vào màn trình diễn khiến Binz phải thốt lên rằng "không ngờ buồn cười và tinh tế đến như vậy". Giám khảo Justatee cho rằng: "Thật sự anh không ngờ một người như Wowy có thể làm nên một bản nhạc mang chất thiếu nhi". Bên cạnh đó, LK cũng dành nhiều lời khen ngợi cho sự sáng tạo và độc đáo của HLV Wowy và Blacka.

LK và Lil' Wuyn mang đến bản rap "Hết nấc" cực kỳ bắt tay trên một nền nhạc sôi động. Từ giai điệu cho đến ca từ đều khiến khán giả đi từ hứng khởi đến vỡ òa cảm xúc. Rhymastic cho rằng "Đây là một bản rap mang một màu hiphop đúng và truyền thống nhất. Thật may mắn khi Lil' Wuyn của em được trình diễn sát cánh cùng đàn anh LK". Wowy khẳng định bản rap xứng đáng đứng đầu những bảng xếp âm nhạc.

Nữ thí sinh duy nhất của đêm chung kết Kellie đã có màn kết hợp bùng nổ với HLV Binz trong bản rap Do it for fly team. Hai thầy trò đốt cháy sân khấu bằng màn "cà khịa" không chừa một ai đối với dàn huấn luyện viên, ban giám khảo của Rap Việt. Ban khán giảo đã dành nhiều lời khen cho phần thi: "Vẫn là một hình ảnh Binz quen thuộc. Kellie đã hỗ trợ cho thầy em rất là giỏi. Màn trình diễn của hai thầy trò vô cùng hoàn hảo".

Justatee và Hoàng Anh mang đến một tiết mục đậm chất melody nhưng vẫn rất bùng nổ và cực kỳ trendy. Vận dụng khả năng rap melody đỉnh cao, Justatee máu lửa đủ để "đốt cháy" cả sân khấu Rap Việt. Justatee được Trấn Thành ca ngợi là "hit maker" luôn tạo ra những bài hát làm mưa làm gió giới trẻ.

Tiếp nối chương trình, BWine và Rhymastic xuất hiện cùng giọng rap đặc trưng khiến cả bản nhạc như bùng nổ hơn. Bản bắn rap với phút thăng hoa đáng giá hơn vàng khiến người xem không khỏi nhún nhảy.

Bộ ba Karik, Dlow và Seachains khiến sân khấu Rap Việt trở nên nóng hơn bao giờ hết với những màn kết hợp máu lửa. Đáp lại sự kỳ vọng của khán giả, ba rapper tài năng đem đến cho chương trình một tác phẩm nghệ thuật đủ để người xem phải hưng phấn. Ban giám khảo và các huấn luyện viên còn lại phải dành những lời khen ngợi có cánh.

