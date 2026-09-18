Vua Charles và Thân vương William có cách đối xử khác nhau với Harry nhưng cùng thống nhất một điều

Sự trở lại Anh của Vương tử Harry và Meghan Markle đang khiến vị trí của gia đình Sussex trong mối quan hệ với Hoàng gia một lần nữa được chú ý. Harry đã có những liên lạc trở lại với Vua Charles, trong khi mối quan hệ giữa anh và anh trai William vẫn lạnh nhạt. Tuy nhiên, theo các nguồn tin được Marie Claire và PEOPLE dẫn lại, sự khác biệt trong cách hai người xử lý mối quan hệ với Harry không đồng nghĩa với việc họ bất đồng về vị trí của nhà Sussex.

Charles vẫn giữ liên lạc với Harry, William chọn một con đường khác

Sau khi Harry và Meghan cùng hai con trở lại Anh vào cuối tháng 8, mối quan hệ giữa Harry và Vua Charles được cho là đã có thêm những cuộc trao đổi. PEOPLE cho biết hai cha con đã nói chuyện ít nhất một lần kể từ khi gia đình Sussex trở lại Anh, dù chưa có cuộc gặp trực tiếp nào được xác nhận trong khoảng thời gian này. Trước đó, Harry, Meghan và hai con từng gặp Vua Charles và Vương hậu Camilla tại Highgrove hồi tháng 7.

Trong khi đó, tình hình giữa Harry và William gần như không thay đổi. Hai anh em vẫn bị mô tả là xa cách và không có liên lạc trực tiếp. Theo Russell Myers, tác giả cuốn William and Catherine, William cho rằng bất kỳ mối quan hệ nào mà cha mình muốn duy trì với Harry hay gia đình Sussex đều là lựa chọn riêng của Vua Charles. Nhưng với bản thân William, anh được cho là không có ý định duy trì quan hệ với Harry và Meghan, cả trong công việc lẫn đời tư.

Đây cũng là điểm tạo nên sự khác biệt giữa hai cha con. Charles dường như vẫn để ngỏ một kênh liên lạc cá nhân với con trai út, trong khi William giữ ranh giới rõ ràng hơn. Tuy nhiên, theo Myers, sự khác biệt này không làm thay đổi quan điểm chung của họ về vai trò của Harry và Meghan đối với Hoàng gia.

Hai cha con cùng thống nhất: Harry và Meghan không trở lại vai trò đại diện Hoàng gia

Theo Russell Myers, "Nhà vua và William hoàn toàn thống nhất" rằng Harry và Meghan không đại diện cho Hoàng gia. Đây được xem là điểm mà hai người cùng giữ lập trường, dù cách họ tiếp cận mối quan hệ cá nhân với Harry rất khác nhau.

Quan điểm này được thể hiện rõ hơn trong văn bản được ban hành thay mặt Vua Charles ngày 7/9. Bức thư gửi tới các quan chức Anh tái khẳng định Harry và Meghan không còn là thành viên Hoàng gia làm việc và sẽ tiếp tục ở vị thế không đảm nhiệm các nhiệm vụ đại diện cho Vua. Văn bản cũng nhắc lại những thỏa thuận liên quan đến việc hai người rút khỏi vai trò Hoàng gia vào năm 2020.

Theo Marie Claire, Harry và Meghan vẫn được xem là những nhân vật công chúng với các hoạt động từ thiện và dự án riêng. Nhưng điều đó khác với việc trở lại đảm nhiệm vai trò chính thức thay mặt Hoàng gia. Ranh giới này hiện được cho là vẫn giữ nguyên sau khi gia đình Sussex chuyển một phần cuộc sống trở lại Anh.

Trong khi Charles có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ cha con với Harry, William lại lựa chọn tập trung vào gia đình và những nhiệm vụ của mình với tư cách Thân vương xứ Wales. Các nguồn được PEOPLE dẫn lại cho biết William và Catherine muốn tránh để những câu chuyện xoay quanh nhà Sussex trở thành sự phân tâm đối với cuộc sống và công việc hiện tại của họ.

Điều này cũng lý giải vì sao việc Harry trở lại Anh không đồng nghĩa với một cuộc đoàn tụ Hoàng gia ngay lập tức. Charles có thể nói chuyện với con trai, nhưng William vẫn giữ khoảng cách; Harry có thể sống tại Anh và thực hiện các hoạt động cá nhân, nhưng điều đó không đồng nghĩa anh và Meghan trở lại vị trí của những thành viên Hoàng gia làm việc.

Ở thời điểm hiện tại, điểm chung giữa Vua Charles và Thân vương William nằm ở ranh giới vai trò, còn cách họ duy trì mối quan hệ cá nhân với Harry lại hoàn toàn khác nhau. Chính sự khác biệt này khiến câu chuyện về gia đình Sussex tiếp tục được chú ý, đặc biệt khi Harry và Meghan đang bắt đầu một chương mới trong cuộc sống tại Anh.