Điểm danh 3 con giáp hay cười cho qua chuyện nhưng đêm về lại khóc thầm

Trong 12 con giáp, có những tuổi luôn được xem là nguồn năng lượng tích cực của cả nhóm, lúc nào cũng cười nói, pha trò, khiến ai ở gần cũng thấy nhẹ nhõm. Nhưng ít ai để ý rằng chính những người hay mang lại tiếng cười cho người khác lại thường là người giữ nỗi buồn của mình kỹ nhất.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ vốn năng động, quảng giao và luôn là người mang không khí vui vẻ đến bất cứ đâu xuất hiện. Chính vì đã quen với hình ảnh lạc quan trong mắt mọi người, tuổi Ngọ thường ngại để người khác thấy mình yếu đuối hay đang gặp chuyện buồn, sợ làm mọi người xung quanh mất hứng.

Một ngày dài mệt mỏi hay một chuyện buồn vừa xảy ra vẫn có thể bị tuổi Ngọ gạt sang một bên chỉ bằng một câu đùa, rồi tự mình đối diện với nó khi đã về đến nhà, đóng cửa phòng lại. Về lâu dài, thói quen này khiến tuổi Ngọ dễ cảm thấy cô đơn ngay giữa một đám đông yêu quý mình. Nếu là tuổi Ngọ, hãy thử cho một người thân thiết nhất biết rằng mình cũng có những ngày không ổn, thay vì luôn phải là người truyền năng lượng cho tất cả mọi người.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi hiền lành, dễ chịu và rất ngại xung đột, nên khi có chuyện không vui, phản xạ đầu tiên của tuổi Mùi thường là cười trừ cho qua chuyện để giữ không khí êm đẹp. Ngay cả khi bị đối xử không công bằng, tuổi Mùi cũng có xu hướng nhường nhịn và tự nhủ chắc không đáng để làm to chuyện.

Những cảm xúc bị nuốt vào trong ấy không mất đi, mà dồn lại theo thời gian, đến một lúc nào đó bật ra thành những giọt nước mắt tưởng chừng vô cớ vào một đêm bình thường. Cái khó của tuổi Mùi là luôn coi cảm xúc của người khác quan trọng hơn cảm xúc của chính mình. Nếu là tuổi Mùi, hãy tập nói ra một điều khiến mình không thoải mái ngay khi nó xảy ra, thay vì để nó tích tụ đến mức không còn kiểm soát được.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi tốt bụng, rộng lượng và luôn nhìn cuộc sống theo hướng tích cực, nên hiếm khi để người khác thấy mình đang tổn thương. Với tuổi Hợi, than vãn hay tỏ ra buồn bã giống như đang làm phiền người khác, nên thà tự mình chịu đựng còn hơn khiến ai đó phải lo lắng thêm vì mình. Trước mặt bạn bè, tuổi Hợi vẫn có thể cười đùa rôm rả như không có chuyện gì, nhưng khi chỉ còn một mình, những nỗi buồn dồn nén cả ngày mới thật sự được bộc lộ.

Sự chịu đựng âm thầm này khiến những người xung quanh Hợi thường không hề biết tuổi Hợi đang trải qua điều gì. Nếu là tuổi Hợi, hãy nhớ rằng chia sẻ nỗi buồn với người thật lòng quan tâm không phải là gánh nặng cho họ, mà là cách để họ có cơ hội ở bên cạnh mình đúng lúc mình cần nhất.

Cả ba tuổi Ngọ, Mùi và Hợi đều chọn cách cười để bảo vệ những người xung quanh khỏi lo lắng, nhưng vô tình lại khiến chính mình phải một mình gánh chịu những cảm xúc chưa từng được nói ra. Một nụ cười che giấu nỗi buồn không sai, nhưng nếu lặp lại quá thường xuyên, nó sẽ khiến người mang nó ngày càng khó tìm được ai thật sự hiểu mình. Đôi khi, một tin nhắn ngắn thừa nhận rằng bản thân đang không ổn lại là món quà lớn nhất mà ba con giáp này có thể dành cho chính mình, và cũng là cơ hội để những người yêu quý họ được bước vào gần hơn.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo