Ngày 17/9, Thân vương và Vương phi xứ Wales có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới đảo Bute, Scotland. Tại đây, cặp đôi xuất hiện với vai trò Công tước và Nữ công tước Rothesay, hai tước hiệu mà William và Kate sử dụng khi thực hiện các hoạt động tại Scotland. Chuyến đi tập trung vào tinh thần cộng đồng, hoạt động tình nguyện và những nỗ lực bảo vệ môi trường của người dân địa phương.

Điểm khiến chuyến thăm nhanh chóng thu hút sự chú ý là màn tương tác rất tự nhiên của Kate và William tại Bute Shinty Club ở thị trấn Rothesay. Hai người không chỉ trò chuyện với các thành viên câu lạc bộ mà còn trực tiếp thử sức với Shinty, môn thể thao truyền thống có lịch sử lâu đời tại Scotland.

Kate cầm gậy thử chơi Shinty, William cũng hào hứng nhập cuộc

Shinty là một môn thể thao đồng đội truyền thống của Scotland, sử dụng gậy gỗ cong và bóng da. Tại Bute, môn thể thao này đã được duy trì qua nhiều thế hệ và câu lạc bộ địa phương còn tổ chức giải Buteman Cup từ năm 1900.

Trong chuyến thăm, Kate và William gặp các thành viên của cả đội tuyển cấp cao lẫn đội trẻ, theo dõi một trận đấu của nhóm dưới 17 tuổi và trò chuyện với những người đang duy trì hoạt động của câu lạc bộ. Không khí nhanh chóng trở nên thoải mái khi Kate chủ động thử chơi môn thể thao mà cô chưa quen thuộc.

Theo Press Association, Kate nói "I want to give it a go" trước khi bước vào thử sức. Nữ công tước sau đó thực hiện một số cú đánh và thậm chí phải xin lỗi khi một vài cú đánh đưa bóng khá gần khu vực dành cho báo chí.

Những hình ảnh ghi lại tại câu lạc bộ cho thấy Kate liên tục nở nụ cười khi cầm gậy, trong khi William cũng hào hứng tham gia hoạt động cùng người dân địa phương. Reuters ghi nhận cặp đôi gặp gỡ đại diện của cả đội trẻ và đội lớn tại Bute Shinty Club trong chuyến thăm ngày 17/9.

Khoảnh khắc hai người cùng trải nghiệm Shinty mang đến một hình ảnh khá khác với những nghi lễ Hoàng gia thường thấy. Thay vì đứng trong những không gian trang trọng, William và Kate xuất hiện giữa một câu lạc bộ thể thao cộng đồng, trò chuyện với người dân, xem các cầu thủ trẻ thi đấu và trực tiếp thử môn thể thao đặc trưng của địa phương.

Lần đầu tới nơi mang chính tước hiệu Scotland của hai người

Chuyến đi lần này có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là lần đầu William và Kate chính thức tới đảo Bute, dù hai người đã mang tước hiệu Công tước và Nữ công tước Rothesay tại Scotland từ nhiều năm qua. Thị trấn Rothesay trên đảo chính là nơi gắn với tước hiệu Scotland của cặp đôi.

William và Kate đến Bute bằng phà từ đất liền. Trước đó, cặp đôi từng tới các đảo Iona và Mull thuộc Inner Hebrides trong một chuyến công du năm ngoái. Lần này, chương trình được xây dựng xoay quanh sức mạnh của cộng đồng, với các hoạt động gặp gỡ tình nguyện viên, người dân địa phương và những nhóm đang tham gia bảo tồn thiên nhiên trên đảo.

Sau Bute Shinty Club, lịch trình của William và Kate còn có điểm dừng tại Anchor Tavern, một cơ sở do cộng đồng sở hữu, cùng hoạt động tìm hiểu những nỗ lực bảo vệ môi trường và cảnh quan trên đảo. Trang thông tin chính thức của Hoàng gia cũng ghi nhận chuyến thăm Anchor Tavern của Công tước và Nữ công tước Rothesay trong lịch trình ngày 17/9.

Đáng chú ý, toàn bộ chuyến đi không chỉ xoay quanh việc quảng bá một địa danh mà tập trung vào những con người đang góp phần duy trì đời sống cộng đồng tại Bute. Từ câu lạc bộ Shinty, những tình nguyện viên cho tới các nhóm bảo tồn môi trường, William và Kate dành thời gian tìm hiểu cách người dân địa phương kết nối với nhau và giữ gìn những giá trị đặc trưng của hòn đảo.

Với Kate, màn thử sức với Shinty trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất chuyến đi. Những hình ảnh nữ công tước cầm gậy, bật cười sau các cú đánh và tương tác với các cầu thủ trẻ cũng nhanh chóng tạo nên không khí gần gũi cho chuyến thăm chính thức đầu tiên của vợ chồng cô tới Bute.