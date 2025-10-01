Sự kiện tổ chức tại Clarence House vào sáng thứ Ba vừa qua đã trở nên đáng nhớ khi Vua Charles, ở tuổi 76 gặp gỡ một vị khách đặc biệt không ai khác chính là Poppy - một con bò sữa đoạt giải từ trang trại Duchy ở Sussex. Những tình huống trớ trêu bắt đầu khi Poppy không ngần ngại đổ một chiếc bàn nhỏ và bước lên một hàng rào thấp. Cảnh tượng này đã khiến nhà vua không khỏi bật cười.





Khi nhà vua đang quay lưng trò chuyện cùng các vị khách khác, Poppy lại tiếp tục gây chú ý bằng cách... tiểu tiện ngay trên lối đi. Chủ nhân của Poppy, anh Leighton Snelgrove (26 tuổi) từ trang trại Black Ven, Uckfield, East Sussex, đã phải xin lỗi vua với lời nói đầy hài hước: "Xin lỗi về khu vườn của ngài".

Tuy nhiên, Vua Charles vẫn giữ tinh thần hài hước, khi ông đùa cợt với mọi người rằng: "Đừng đẩy nó trở lại hàng rào cây của tôi". Sự cố nhỏ này không làm giảm đi không khí vui vẻ của buổi tiệc, mà còn khiến cho sự kiện trở nên sinh động hơn.





Buổi tiệc cũng là dịp kỷ niệm 35 năm kể từ khi Vua Charles thành lập Duchy Originals, một sáng kiến hỗ trợ nông nghiệp bền vững và tạo ra thị trường cho các sản phẩm hữu cơ từ các nông trại nhỏ địa phương. Hơn nữa, sự kiện còn chúc mừng số tiền 50 triệu USD đã được quyên góp từ doanh thu và chia sẻ với hơn 1.000 tổ chức từ thiện kể từ khi Duchy hợp tác với Waitrose vào năm 2009.

Anh Snelgrove sau đó chia sẻ về Poppy rằng: "Cô ấy (Poppy) thật tuyệt và đã rất thích thú, và được trò chuyện với ngài về nông nghiệp là điều tuyệt vời. Tôi đã cảm ơn ngài vì tất cả những gì ngài đã làm cho các nông dân trẻ. Vua đã là một nguồn cổ vũ và động viên lớn cho thế hệ nông dân trẻ".





James Bailey, Giám đốc điều hành của Waitrose, cũng đã phát biểu trong sự kiện và nhấn mạnh rằng sáng kiến Duchy Organics đã mang lại "một lượng lớn công việc tốt". Ông ca ngợi thương hiệu Duchy sẽ "tiếp tục thực hiện ước nguyện về hữu cơ" và gọi di sản từ thiện là "thành công của bạn", đồng thời nói thêm rằng việc được chia sẻ thành công này với nhà vua là một "vinh dự".

Kết thúc sự kiện, Vua Charles đã cắt một chiếc bánh trái cây của Waitrose, sau đó phấn khởi cầm dao lên không, nói với khách mời rằng: "Tôi hy vọng các bạn sẽ thích món bánh này!".

Theo Express