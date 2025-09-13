Vừa bước chân vào công ty mới đã được người đẹp trai nhất công ty giúp đỡ, tôi âm ỉ vui sướng cho tới khi gặp cú sốc bẽ bàng

Ngày đầu tiên tôi bước chân vào công ty mới, mọi thứ đều lạ lẫm. Tôi ngồi vào bàn làm việc, còn chưa kịp ghi nhớ hết tên đồng nghiệp thì Tuấn, một anh chàng nhanh nhẹn, hoạt ngôn, đẹp trai nhất công ty đã xuất hiện với nụ cười tươi và sự quan tâm rõ rệt. Anh hay hỏi han tôi có khó khăn gì, dắt tôi đi ăn trưa, còn chỉ cho tôi từng chi tiết nhỏ trong công việc. Cái cách anh chiều chuộng, để ý từng thứ nhỏ nhặt như rót nước, nhắc tôi khoác áo khi điều hòa quá lạnh, dần khiến tôi xiêu lòng. Tôi vốn chưa có người yêu, lại vừa mới đổi môi trường làm việc, cảm giác có một người đàn ông tinh tế kề bên quả thật khiến trái tim tôi rung động.

Rồi Tuấn bắt đầu tán tỉnh, những lời nói vu vơ của anh, ánh mắt kéo dài thêm vài giây, tin nhắn buổi tối "em ngủ chưa" khiến tôi xao xuyến. Tôi nghĩ có lẽ mình gặp được một người đàn ông chân thành nhưng niềm tin ấy chẳng kéo dài bao lâu. Trong một lần đi ăn cùng nhóm đồng nghiệp, khi mọi người trêu chọc, tôi nghe loáng thoáng một chị lớn tuổi buột miệng nhắc rằng Tuấn sắp cưới vợ, chỉ còn vài tháng nữa là đám cưới. Tôi chết lặng, toàn thân lạnh buốt.

Ảnh minh họa

Cả bữa ăn tôi chẳng còn nuốt nổi. Về đến nhà, trong đầu tôi vẫn quanh quẩn câu nói ấy. Nếu quả thật Tuấn sắp cưới, thì những quan tâm, săn sóc, lời tán tỉnh dành cho tôi là cái gì? Là trò đùa? Là sự phản bội một người con gái khác? Tôi cảm thấy mình như người xen ngang, dẫu tôi không hề hay biết. Càng nghĩ tôi càng tức giận, vừa giận bản thân vì cả tin, vừa giận Tuấn vì dám mang tình cảm ra làm trò chơi.

Có lúc, tôi đã nghĩ mình phải tìm gặp vị hôn thê của Tuấn, nói cho cô ấy biết sự thật để cô ấy không bị lừa dối. Tôi hình dung cảnh mình chìa ra những tin nhắn, nói rằng chồng sắp cưới của cô ta vẫn đi tán tỉnh một đồng nghiệp mới, thấy vô cùng hả hê. Nhưng rồi tôi lại chần chừ, nếu tôi lên tiếng, liệu tôi có bị cho là kẻ phá hoại? Liệu cô gái kia có tin tôi hay lại nghĩ tôi cố tình chia rẽ?

Những ngày sau đó, tôi tránh mặt Tuấn. Tôi không còn trả lời tin nhắn cũng không để anh có cơ hội gần gũi. Anh nhận ra sự thay đổi, hỏi tôi có chuyện gì, tôi chỉ cười nhạt rồi lảng đi. Một mặt tôi muốn vạch trần bộ mặt thật của anh, để người vợ sắp cưới không phải rơi vào cảnh bị phản bội ngay từ đầu nhưng mặt khác, tôi sợ chính mình lại trở thành kẻ bị đổ lỗi, bị bôi nhọ. Tôi không biết mình nên im lặng rút lui để giữ bình yên, hay phải mạnh dạn tìm gặp cô gái kia để nói ra tất cả, để sự thật không bị che giấu mãi. Tôi nên làm thế nào?