Vừa bị réo gọi vì Nathan Lee, tài tử xứ Hàn Lee Ji Hoon đã lên top 1 Naver vì tin cưới hỏi bất ngờ

Lee Ji Hoon được biết đến là một trong những nam tài tử đình đám nhất nhì xứ Hàn một thời. Sau bộ phim You Are My Destiny đóng với nữ thần nhan sắc Yoona (SNSD), nam tài tử này càng được biết đến nhiều hơn tuy sau đó bị thay thế. Mới đây, Lee Ji Hoon còn bỗng gây xôn xao trên MXH Việt sau khi được Nathan Lee nhắc đến như 1 người bạn thân thiết từ xứ Hàn, chính vì vậy cái tên này càng được fan Việt chú ý hơn trong tin vui mới đây.



Tối ngày 30/4, Lee Ji Hoon trở thành gương mặt hot nhất xứ Hàn khi tin tức về anh leo lên top 1 Naver. Theo tin độc quyền từ tờ Ilgan Sports, nam tài tử này sẽ chính thức kết hôn vào mùa Thu năm nay. Vợ sắp cưới của Lee Ji Hoon là 1 người phụ nữ ngoài ngành giải trí, trẻ hơn anh. Anh rơi vào lưới tình vì tính cách tươi sáng, luôn quan tâm đến người khác và suy nghĩ chín chắn đối với gia đình của vị hôn thê. Hiện tin tức này khiến cả xứ Hàn dậy sóng, Kbiz ngỡ ngàng, âu cũng bởi Lee Ji Hoon vốn kín tiếng lâu nay trong chuyện tình cảm.

Tin vui của Lee Ji Hoon lên top 1 Naver, chễm chệ ở vị trí này từ suốt tối ngày 30/4 đến sáng 1/5

Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, Lee Ji Hoon phải suy nghĩ rất nhiều và lên kế hoạch chắc chắn cho đám cưới vào tháng 10 năm nay. Rất nhiều người quen, bạn bè trong giới giải trí như Kangta, Shin Hye Sung đã gửi lời chúc mừng tới anh. Được biết, Kangta và Shin Hye Sung từng cùng Lee Ji Hoon hoạt động cùng nhóm trong 1 khoảng thời gian dưới cái tên "S".

Lee Ji Hoon được nhiều bạn bè chúc mừng

Trước đó, anh bỗng được công chúng Việt Nam chú ý vì được nhắc đến bên cạnh Nathan Lee giữa đại chiến ngầm của Nathan, Ngọc Trinh và Lý Nhã Kỳ

Nguồn: Ilgan Sports