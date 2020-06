"Vừa ăn vừa bịt mũi" với món đậu phụ thối, đã "thối" sao vẫn khiến bao người mê?

Đậu phụ thối, nghe cái tên thôi cũng đã thấy... "bốc mùi" và hẳn là món không phải “dễ xơi” với nhiều người. Quả đúng như tên gọi, món ăn "đậu phụ thối" này có mùi giống bắp cải hoặc phân bón thối rữa. Ấy thế mà sao món đậu phụ thối vẫn ăn được nhỉ, mà có người còn ghiền và khen ngon, rất ngon nữa.

Liệu rằng bên trong món ăn này có gì đặc biệt mà thu hút đến thế?

Nguồn gốc món ăn đậu phụ thối

Nguồn gốc về món đậu phụ thối có khá nhiều dị bản. Nhưng phổ biến nhất, món ăn này là do một chàng thư sinh nghèo tên Vương Trí Hòa từ thời vua Khang Hy tìm ra. Do thi trượt khoa cử, Vương Trí Hòa phải ở lại kinh thành bán đậu phụ kiếm sống qua ngày. Do đậu phụ ế nhiều, anh đành cắt nhỏ và bỏ vào một cái chum ướp muối.

Vài ngày sau, chỗ đậu phụ đó lên men mạnh, chuyển thành màu xanh và có mùi cực khó ngửi. Nhưng khi ăn thử, món ăn đó lại ngon kinh ngạc.

Kể từ đó, món đậu phụ thối trở nên nổi tiếng, lan truyền nhiều nơi biết đến. Thậm chí, vị vua Khang Hy còn mê mẩn, đưa vào thực đơn của cung đình.

Mùi vị của món ăn này ra sao?

Thực khách ăn món này nói rằng họ vẫn chưa thể tả hết được mùi vị của món đậu phụ thối. Chỉ biết rằng, nó có mùi rất khó ngửi. Ấy vậy mà, càng "thối" đậu lại càng ngon.

Có chủ cửa hàng chia sẻ rằng, để có món đậu phụ thối ngon thì phải có nước muối ngon. Và nước muối bà làm ra bằng cách ngâm muối lên men đủ loại rau cải trong khoảng 2 năm để rau cải úng rã ra.

Sau đó, bà lọc lấy nước từ rau cải ngâm và cho đậu phụ vào ủ lên men. Đậu phụ ngâm nước muối rau cải càng lâu thì càng mềm ngon và tất nhiên là sẽ càng thối.

Đậu phụ đã "thối", ăn vào sẽ trúng độc?

Nhưng không, dù mang trên mình mùi vị khó chấp nhận, nhưng đậu phụ thối không độc mà ngược lại, ẩn chứa giá trị dinh dưỡng cao như hàm lượng protein trong đậu cao, chiếm khoảng 15-20%, tương đương với nhiều loại thịt.

Thực phẩm này còn chứa lượng canxi phong phú. Các protein trong đậu phụ thối sau khi lên men chuyển hóa thành các loại axit amin, có tác dụng tăng cảm giác thèm ăn, hỗ trợ tiêu hóa tốt nữa.

Tuy nhiên, ăn cái gì nhiều cũng không tốt. Bởi trong quá trình lên men, đậu phụ thối sẽ sản sinh ra các amin như methylamine, putrescine, serotonin - chất này khiến món ăn có mùi đặc biệt nhưng không hoàn toàn có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, việc đậu lên men đôi khi dễ bị vi khuẩn xâm nhập, gây ngộ độc thực phẩm.